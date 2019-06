Encargado de diversidad en Maipú responde a Cathy Barriga tras ser despedido en el mes del orgullo

En una nueva polémica se vio involucrada la alcaldesa Cathy Barriga al despedir a quien fue el encargado de la Oficina de Diversidad de Maipú por los últimos seis años, Bladymir Muñoz.

Fue el pasado 17 de mayo cuando se celebró el Día Internacional contra la Homofobia en la comuna de Maipú. Durante el acto, diversas organizaciones criticaron la ausencia de la alcaldesa en dichas actividades. Sin embargo, esta crítica causó que el encargado de la Oficina de Diversidad, Bladymir Muñoz, fuera despedido.

Sobre su despido él sostuvo: “Hay una idea de blindar y cuidar a Cathy, por ende, cada crítica que se realice a su gestión o actitud es mal tomada. Hay una práctica al culto de la imagen de la alcaldesa y un ego que nubla el trabajo del equipo municipal. Le molestó que se criticara desde el mundo de la diversidad, un tema que no maneja”.

Muñoz realizó un video para contar las razones de por qué la oficina debería seguir operando, además de exigir más apoyo municipal.

Durante el viral, el ex encargado sostiene que desde la llegada de Cathy Barriga, la Oficina de Diversidad ha sufrido varias pérdidas y él incluso teme que todo sea una excusa de la alcaldesa para cerrarla.

“Durante dos años y medio hubo muchos ejemplos de que esta oficina no estaba dentro de sus prioridades, como no contratar personal adecuado, mantenernos en condiciones insalubres, tener varios temas pendientes y sin respuesta. Ha sido difícil manejar estas temáticas con la soltura y creatividad que nos caracterizaba. Si es que no la quiso cerrar, entonces vivimos discriminación continua por parte de su gestión”, aseguró Muñoz.