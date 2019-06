Hinchas denuncian discriminación hacia La Roja Femenina : “La ANFP y clubes se esconden en la idea de que el Fútbol Femenino no vende”

https://open.spotify.com/episode/2PYRbLmXuqtav4NBVzOyAd?si=mIC0xHzqTK6fK84LbmW23w

La organización "Nuestra Cruzada", compuesta por hinchas de la Universidad Católica y la "Comisión de Género Rosario Moraga", del Club Social y Deportivo Colo Colo, analizaron el recorrido de las jugadoras de La Roja Femenina para llegar al Mundial de Francia. Un trayecto marcado por las practicas sexistas y discriminadoras a nivel institucional en el mundo del fútbol chileno.

"Hay muchas desigualdades en los equipos, en Colo Colo estamos un poco mejor, porque es un trabajo que se hace muchos años, en el 2012 se ganó la Copa Libertadores, lo cual no quiere decir que esté todo bien. Las chicas entrenan todos los días, muy tarde, en condiciones distintas a las del plantel de los hombres. El fútbol femenino en Chile se da en condiciones completamente distintas que para los hombres", destacó Denisse Méndez, en el podcast de El Mostrador, "La Cuarta Ola".

"La ANFP, los clubes y canales se esconden en la idea de que el Fútbol Femenino no vende. Pero es cosa de ver la Copa América, en La Serena se agotaban las entradas. Acá en Santiago, el partido de despedida con Sudáfrica, la ANFP sólo habilitó Andes y Tribuna Preferecial, no habilita galería y las entradas igual se agotan. Los partidos del fin de semana, en primera división del fútbol chileno, hay equipos de hombres que juegan con dos mil personas y les da lo mismo, habilitan todo el estadio. Pero en el caso de las mujeres no habilitan todo el estado, ¿porqué no les dan la oportunidad?", recalcaron desde Nuestra Cruzada.

Ambas invitadas destacan que "ahora todo el mundo se sube al carro de la victoria", pero, "aún es insuficiente, el canal oficial del mundial no mandó a ninguna persona a cubrirlo", agregan desde Nuestra Cruzada. A pesar de esto, ambas hinchas reconocen que las jugadoras de La Roja Femenina "ya se encargaron de correr un límite, cuando las chicas están disputando un mundial, es importante ver que las niñas más pequeñas tendrán referentes de mujeres jugando y estará la ilusión de ir a un mundial", señala Denisse Méndez.

Finalmente, desde ambas organizaciones feministas, dentro de las hinchadas de la UC y el Colo Colo, contaron su experiencia luchando en contra del mal llamado "folclore del fútbol", relatan como han tratado de eliminar cánticos sexistas y de las amenazas que han sufrido a través de redes sociales. "En el estadio no se atreven", destacan.