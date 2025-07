Insólito: Gendarmería desbarata ferretería que tenía capellán evangélico en la cárcel de Arica

A falta de la lluvia anunciada la semana pasada por distintos meteorólogos, aguacero que nunca llegó, bien viene una nueva edición de Aquí Arica para amenizar el ambiente que, cada vez, se pone más movido en la región.

El pronóstico de diluvio corrió la misma suerte que otros lanzados en el pasado, reafirmando la tesis de que «Arica está bendecida». Lo malo es que en medio del anuncio de esa emergencia, el alcalde Orlando Vargas se sacó una espina profunda y comenzó a cuestionar la repartición de nylon para tapar los techos que estaba haciendo la dupla parlamentaria de Vlado Mirosevic y Luis Malla. Por su Facebook personal emplazó a los ariqueños a que ahorraran y no siguieran yendo a Tacna a gastar en pisco sour, porque los techos estaban primero.

Al final, la polémica no sirvió de nada, salvo para tener plástico disponible en caso de que caiga un chaparrón en la temporada invernal. Y antes de que se desate una tormenta y ya con los resultados de las primarias en la mano, mejor nos vamos a leer el newsletter, que trae los siguientes temas:

En la primera nota partimos con el informe económico del Banco Central que viene con una buena noticia: el Producto Interno Bruto (PIB) regional creció un 1,7% durante el primer trimestre de este año, luego de los dos últimos de 2024 que registraron un decrecimiento.

El reporteo nos develó una de esas historias que sorprenden. Aquí les contaremos detalles del operativo de Gendarmería que permitió desbaratar un minimarket con ferretería que gerenciaba el capellán evangélico al interior del Complejo Penitenciario de Acha.

A siete meses del fallo que condenó al siquiatra Ricardo Yévenes por el femicidio de su pareja Fabiola Vargas, aún la sentencia no está ejecutoriada debido a que existe un recurso de nulidad pendiente, el cual descansa dentro de una larga lista en la Corte Suprema.

Justo en su visita a Arica para dar una charla sobre sicariato y crimen organizado, el experto en seguridad, Pablo Zeballos, nos concedió una entrevista en la que puso acento en que Cerro Chuño es un símbolo de Los Gallegos que debe desaparecer.

Y en el cierre de esta edición, les contamos sobre la decisión del Consejo Regional (Core) de no respaldar una censura al consejero republicano Ignacio Gómez como presidente de la Comisión de Educación del Core, a raíz de la denuncia en su contra por violencia ejercida sobre una funcionaria del Colegio San Marcos.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo para comenzar con energía el día, un juguito bien batido de maracumango, una mezcla de perfumadas maracuyás y mangos del valle de Azapa. Y mientras se mezclan esas dos frutas en la juguera, les recordamos que pueden invitar a familiares y amigos para que se inscriban gratis en nuestro newsletter y así puedan tenerlo todos los martes en sus correos. Vamos entonces a la edición de esta semana.

1

Primer trimestre registra leve crecimiento de la economía regional

Luego de los últimos trimestres de 2024 con decrecimiento en la economía regional, el último informe de Cuentas Nacionales del Banco Central registró un leve incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región de Arica y Parinacota con un 1,7% en el primer trimestre de este año.

El análisis explica que este tenue repunte obedeció en gran medida «a la pesca extractiva, los servicios personales y la industria pesquera». Como contrapartida, los sectores que nuevamente mostraron decaimiento fueron la construcción y la minería.

Asimismo, tal como en los trimestres en que se registró una caída del PIB regional, el consumo de los hogares «aumentó 2,3%, incidido por el consumo de servicios personales y el gasto en alimentos, bebidas y productos tecnológicos».

Algo llamativo en el informe del Banco Central es la abrupta caída que mostró el PIB de la Región de Tarapacá con –15,4%, situación que estaría relacionada con un decrecimiento en la minería del

cobre durante el verano. Este comportamiento de la economía de la región vecina sería de interés para Arica y Parinacota, por el gran número de personas que se desplaza a trabajar en los yacimientos mineros o porque presta servicios a esa industria. Su decaimiento, entonces, podría afectar también a esta región en caso de mantenerse esta tendencia.

«No es para tranquilizarse»

Al realizar un análisis más profundo de este nuevo informe y cruzarlo con otros datos, el economista y académico de la Universidad de Tarapacá (UTA), Fernando Cabrales Gómez, indicó que «en ningún caso, el último informe nos puede dar tranquilidad, ya que ese mínimo crecimiento no alcanza a compensar lo que decreció la economía local el 2024, que fue de un 10%, y la tendencia que esto trae desde varios años. Lo que se está viendo es un deterioro de más largo plazo«.

Sobre el informe, Cabrales manifestó que aunque la pesca aparece empujando el crecimiento del PIB, «todos sabemos que este sector desde hace rato no es relevante en la economía local, por tanto, esto debe entenderse como algo coyuntural y no como algo incidente en el largo plazo. La pesca apenas tiene un 5% de peso en el PIB total«.

El analista señaló que cruzando cifras aportadas por estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), «hay varias partidas de la economía ariqueña que están resentidas, como las ventas de supermercados, y que están asociadas a consumo doméstico, lo que configura un panorama preocupante para la región. Se suma a ello que la temporada turística de verano no fue nada espectacular, entonces el escenario no es para tranquilizarse«.

Cabrales sostuvo que debe haber un replanteo sobre cómo se impulsarán nuevas políticas fiscales, para dinamizar las actividades económicas que hoy presentan un rezago. Entre ellas menciona que deben promoverse proyectos en la agricultura para combatir las plagas, pero cumpliendo altos estándares de inocuidad hacia el medioambiente y la salud, rescatando, por ejemplo, el conocimiento aplicado que posee la Universidad de Tarapacá (UTA).

También propone implementar cambios en el modelo de seguridad pública para hacer más eficiente sus acciones contra el crimen organizado y la delincuencia; una modernización del Estado tanto en la gestión de las instituciones como en el uso de los recursos; y lograr la autonomía de la zona franca industrial que hoy depende de una administración instalada en Iquique.

Foco sobre Bolivia

El economista señala que la región debe fijar su atención en la coyuntura política y económica de Bolivia, dado que algunas actividades como el puerto y el comercio tienen dependencia sobre ese escenario.

«Con Bolivia hay muchos proyectos, mucha idea dando vuelta, los bolivianos pareciera que están en una actitud bastante positiva respecto de Chile y de Arica. El vuelo piloto que hizo BoA es un ejemplo, pero hoy el panorama político confuso que afecta a Bolivia es lo que hace mantener un alto grado de incertidumbre de cómo se puede avanzar. Hay que esperar que se definan las elecciones en Bolivia para tomar algunas decisiones«, explicó.

2

Desbaratan surtido minimarket y ferretería de capellán evangélico en la cárcel

Un final abrupto tuvo un lucrativo negocio montado por el capellán evangélico Fernando Quintero Pérez en el Complejo Penitenciario de Acha. El pasado 2 de junio, en uno de los tantos operativos realizados por personal de Gendarmería de Chile, quedó al descubierto el uso de una bodega en el módulo 11 para el funcionamiento de un verdadero minimarket y una ferretería. En dicha bodega se realizaba la venta de artículos para los internos acogidos al programa «Amando al Preso, Amarás a Cristo» (APAC), implementado desde enero de 2022 y que depende de la Capellanía Nacional Evangélica.

Bajo el lema de que a través de la fe es posible lograr la reinserción, el pastor logró montar un surtido negocio con algunos internos, a los cuales les encargaba la venta de los productos. En el allanamiento fue decomisada una larga lista de mercancías y libros contables donde los «dependientes» debían registrar cada venta para luego dar cuentas al capellán, además de la suma de $ 1.015.600 en efectivo. En el procedimiento resultó imputado el interno Diony Mendoza, quien posee dos condenas por tráfico ilícito de estupefacientes y estaba a cargo de la bodega en ese instante.

El operativo quedó registrado en el Parte N° 1.043/2025 del jefe de Régimen Interno, el teniente coronel Víctor Briceño Guíñez. Asimismo, los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía del Ministerio Público, por lo que se abrió una investigación penal a raíz del ingreso de materiales prohibidos en un centro penitenciario.

¿Cómo logró crecer la «bodega de la fe»? Para el presidente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), el suboficial Ignacio Videla Videla, resulta «insólito que recién ahora se descubra y nos asombremos de este minimarket que se instauró en la unidad penal. El capellán a cargo realizó diversas solicitudes que fueron autorizadas por las distintas autoridades penitenciarias y de las cuales hay registro documental. Nuestro gremio no comprende cómo se pudo permitir el ingreso y acopio de materiales de ferretería, por ejemplo, que pueden ser un riesgo para la integridad de los gendarmes. Imagino que quienes permitieron esto se harán responsables«.

El dirigente gremial va más allá y señala que este almacén habría tenido gestos generosos hacia Gendarmería, «ya que con los recursos que logró reunir, construyó una cafetería en la unidad administrativa de los oficiales. Este negocio realiza ventas ilícitas, ya que no pagan impuestos, ni tampoco dan boletas«.

Videla cuestiona que se haya desvirtuado el rol del módulo APAC, sobre todo considerando que Gendarmería dispone de un economato al interior del penal, consistente en un quiosco que tiene productos para necesidades básicas de los reclusos y que son comercializados a precio de costo.

«Hay un economato con productos de uso cotidiano de la población penal, lo que les permite complementar la alimentación y satisfacer necesidades como el aseo con la venta de máquinas de afeitar, jabones, champús, galletas, bebidas. Eso es al costo y tiene un fin social. Hoy más encima existe una normativa que restringió el ingreso de productos y lo limita a solo los que se pueden consumir de inmediato«, explica.

El dirigente asegura que por este caso solo fue suspendido el capellán evangélico, el cual es funcionario contratado por Gendarmería, y que no ha habido ninguna medida en contra de los oficiales que autorizaron el funcionamiento de este negocio al interior del penal.

«Resulta muy raro pensar que ningún jefe de la unidad haya visto esto en alguna ronda. Hay muchas resoluciones suscritas por distintas jefaturas donde se autorizó el ingreso de estos materiales. Lo curioso es que el primero que sale allí es el jefe actual, entonces la pregunta es si saben lo que firman«, indica.

Sobre este caso, Aquí Arica intentó conseguir una versión de la Dirección Regional de Gendarmería, pero la institución respondió que no se referiría a esta situación.

3

Condena a siquiatra por femicidio de Fabiola Vargas aún se mantiene pendiente

Siete meses han pasado y aún no se ha resuelto judicialmente el caso de femicidio de la matrona Fabiola Vargas Pallauta. Si bien el Tribunal Oral de Arica dictaminó el 20 de diciembre del año pasado una condena de 20 años de presidio para el siquiatra Ricardo Yévenes Ramírez, esta aún no ha podido aplicarse, porque la defensa del facultativo presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema.

La petición del acusado apunta a obtener una sentencia de reemplazo, dado que, a su juicio, se habrían cometido vulneraciones a las garantías constitucionales y una aplicación errónea del derecho.

Gracias a este recurso que paralizó la aplicación del fallo, el médico consiguió que la medida de prisión preventiva, dispuesta al momento de ser leída la condena, fuese revertida por la Suprema el 24 de enero, modificándola por arresto domiciliario total.

La dilación en la aplicación de justicia ha inquietado a la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss). La directiva regional de la entidad, liderada por la enfermera Marjorie Vásquez Palta, tiene previsto realizar movilizaciones en caso de que el proceso judicial no muestre avances.

¿En qué estado está la causa? El Sernameg y la Fiscalía Regional confirmaron que desde enero se tramita un recurso de nulidad que fue presentado por la defensa de Yévenes en la Corte Suprema. Ambas entidades confirmaron que participarán en los alegatos previstos para cuando sea vista esta causa.

¿Hay un plazo límite para la revisión del recurso? No existe plazo para este trámite. Sin embargo, lo que se sabe es que este expediente ha oscilado entre los números 60 y 80 de la tabla, lo que ha impedido que el máximo tribunal lo analice. La Sala Penal revisa los martes este tipo de causas y, en promedio, analiza dos del largo listado que dispone. Hasta la semana pasada se ubicaba en el lugar 69.

¿Ha cumplido el acusado con el arresto domiciliario total? Hasta hoy no se conoce alguna queja de la Fiscalía ni del querellante que actúa a nombre de la familia de la víctima sobre incumplimientos.

¿Cuál fue la tesis que se acreditó en el juicio? El tribunal avaló la teoría del Ministerio Público en la que expuso que días previos al 20 de diciembre de 2022, Yévenes agredió a la víctima en diversas oportunidades, ocasionándole múltiples contusiones en la cabeza, tórax y extremidades superiores e inferiores. También se acreditó que en la madrugada de ese mismo día, el médico la golpeó con un elemento contundente en la zona ocular izquierda, lo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano, falleciendo a causa de una falla multisistémica el 21 de diciembre.

De esta manera, se descartaron las dos tesis de la defensa, referidas a que una caída en el baño o una enfermedad de antigua data habrían causado el deceso de la joven de 35 años.

4

Pablo Zeballos: «Cerro Chuño, el símbolo del crimen organizado, debe ser eliminado»

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota quiso marcar un precedente y trajo a Arica al experto en crimen organizado, consultor internacional en materias de seguridad y columnista de El Mostrador, Pablo Zeballos.

El jueves pasado, el licenciado en Administración Superior de Seguridad Pública y autor del libro Un virus entre sombras dictó una charla sobre «Sicariato y crimen organizado», dirigida a representantes de las policías y de unidades especializadas del organismo persecutor. En su mensaje valoró la preocupación que hay en la región por combatir el crimen organizado y entregó pistas sobre cómo se está comportando este fenómeno.

-El crimen organizado se instaló en la población contaminada de Cerro Chuño. ¿Qué le parece que aún ese barrio no haya sido demolido?

-No lo entiendo, pero sabemos que los estados avanzan más lento que el crimen organizado. A veces cuesta más tomar las decisiones porque el Estado es más responsable, entonces se plantea que no puede demoler si no tiene alternativas para llevar a estas personas a otro lado.

Cerro Chuño es un emblema y estoy convencido de que la única forma de combatir simbólicamente el crimen organizado es eliminando su símbolo. Creo que es un desafío de Arica entender si vamos a permitir que esto siga siendo el símbolo del lugar donde actuó el Tren de Aragua o es el lugar donde el Estado intervino, recuperó espacios, entregó dignidad y mantuvo una presencia permanente.

-¿Por qué el crimen organizado eligió a Arica para hacer su aterrizaje?

-El desplazamiento de estructuras de crimen organizado peligrosas tradicionalmente son terrestres, por lo tanto, las primeras ciudades afectadas son las ubicadas en las fronteras. Sin embargo, Arica da una condición diferente: es zona franca, es una zona donde además tiene un puerto activo con ciertas condiciones para que Bolivia también comercie, tiene vinculaciones con mercados bastante más informales en Perú. Por lo tanto, las estructuras criminales que hemos observado son estructuras exploratorias que buscan aquellas condiciones que no encuentran en otros países y que les permiten fortalecerse y crecer.

-¿Cuáles son esas condiciones?

-Como país tenemos muchas fortalezas, pero también tenemos debilidades. Estas debilidades fueron creadas en su momento para hacer crecer este país, sin la variable crimen organizado. Me refiero a la apertura económica, por ejemplo. El crimen organizado encuentra en esa fisura una oportunidad para incentivar su presencia y su permanencia. No creo que en América Latina exista otro país donde sea tan fácil la bancarización como en Chile. Esa bancarización además te ofrece hacerlo en moneda nacional o en dólares. No creo que pueda existir otro país donde uno pueda constituir una empresa en un día por internet, asociarse y, probablemente, para que sea fiscalizada como empresa, va a pasar un año.

-¿En qué estado está hoy el crimen organizado en Arica?

-Las estructuras de crimen organizado de origen extranjero tienen una capacidad de resiliencia muy grande. Eso les permite comprender el momento en el que se encuentran. Si se encuentran en la cárcel, probablemente ya están diseñando mecanismos para sacar dinero de esta reclusión. Ellos descubrieron en Chile mercados que no estaban siendo explotados y que les dieron mucha rentabilidad y que no van a abandonar.

-¿Cuáles son esos mercados?

-La migración, la trata de personas, la prostitución en condición de semiesclavitud, y delitos más graves sobre personas indefensas como mujeres y niños, tráfico de ketamina, la extorsión. Tenemos que sacarnos el paradigma de que crimen organizado es solo narcotráfico. El crimen organizado corresponde a una cantidad de delitos bien conectados que estructuras criminales están dispuestas a ejecutar en conjunto. Son estructuras esencialmente inteligentes, agnósticas, se relacionan con la derecha o con la izquierda, y tienen una capacidad que hemos definido como «poliamorosa».

-¿Cómo se puede controlar el riesgo que plantea la apertura económica frente al crimen organizado?

-Ese es el reto más importante, porque como lo hemos visto y lo ha planteado la Fiscalía acá, no solamente tenemos que mirar estos fenómenos de manera independiente. En la atmósfera criminal donde opera el crimen organizado, también operan otras estructuras de crimen local, delincuencia común, delincuencia chilena. Lo importantes es que esas áreas de esas atmósfera se vinculan y lo que puede estar surgiendo es una criminalidad diferente. Obviamente, ese surgimiento, como cualquier proceso embrionario, va a emerger donde primero entraron.

-¿Hubo señales previas que pudieron alertar sobre la entrada del crimen organizado por esta frontera?

-Ningún evento emerge de la noche a la mañana. Los eventos criminales tienen largos procesos de incubación. Las señales pudieron haberse detectado, pero no nos olvidemos que tuvimos dos eventos en este país en los últimos años y que, probablemente, nos impidieron ver: el estallido social y la pandemia.

Cuando el Estado está ausente, no es que no gobierne nadie, sino que gobierna otro. En ese gobierno de ese otro, probablemente, el crimen organizado o el narcotráfico encontraron los espacios suficientes no solamente para someter poblaciones, sino para ganarse su simpatía.

-¿Cuáles son las señales del crimen organizado sobre las que debemos estar atentos?

-El ecosistema marítimo-portuario hay que cuidarlo. La gobernanza criminal intrapenitenciaria es un fenómeno grave. Tenemos que cuidar nuestras cadenas de suministros. Tenemos que entender que el contrabando puede ser un espacio de resiliencia de otras economías ilícitas más graves cuando una estructura criminal es golpeada.

¿Militares a las calles?

-En la ciudadanía existe el convencimiento de que los militares deberían controlar las calles, ya que las policías no dan abasto. Sin embargo, en Arica, justo en la pandemia los militares controlaban las calles y en ese periodo fue cuando se elevaron las cifras de homicidios…

-Existe un efecto positivo de la presencia de las fuerzas armadas para el combate del crimen organizado cuando, por ejemplo, existen reglas del uso de la fuerza absolutamente definidas y aceptadas. En lo que hemos visto, si vamos a ocupar ese botón de resiliencia se tiene que definir qué función tienen que cumplir, qué queremos que hagan y definir un plan de retiro rápido de esas tropas para que puedan ser reentrenadas para un momento de emergencia posterior. Esto porque el fenómeno que observamos más complejo es que fuerzas militares no están preparadas para entenderse permanentemente con la ciudadanía.

Al tercer mes de presencia en un territorio, las lógicas de esas fuerzas armadas comienzan a disminuir y comienzan a entrar las lógicas de corrupción. Lo vimos en Ecuador con soldados que ganan mil dólares y viene el crimen organizado y les ofrece dos mil. Así los hace parte. Siento entonces que cualquier tendencia que exista hacia un militarismo de la lucha contra el crimen organizado puede tener efectos muy dramáticos en el Estado de derecho y en la democracia. No creo que sea la solución.

Nada de esto va a servir si no incorporamos el componente educativo. El crimen organizado se diferencia de la delincuencia común en su intención de permanecer en el tiempo. Para lograrlo, mientras más rápido recluten a niños y adolescentes a sus circuitos, más certeza tiene de que esto se va a prolongar en el tiempo.

–¿Qué rol juegan los tratados suscritos por Chile que ofrecen la garantía de libre tránsito para la carga de países vecinos?

-Los recintos marítimos portuarios y las cadenas de suministro son de gran atractivo para el crimen organizado. Eso hace mucho más atractivo Arica para estructuras mucho más peligrosas que el Tren de Aragua. No es solo por la violencia que pueden traer, sino por la contaminación de las economías lícitas, de la política y del tejido social de esta ciudad.

5

Core opta por no sancionar a consejero republicano denunciado por violencia en colegio católico

En silencio. Así se ha mantenido el Consejo Regional (Core) tras la denuncia del rector del Colegio Católico San Marcos, Luis Santos, respecto de un violento incidente que habría protagonizado el consejero regional republicano, Ignacio Gómez Gutiérrez, en contra de una asistente de la educación, luego de que esta chocara el vehículo de la autoridad regional el 9 de junio.

El respaldo ha sido tal a Gómez, al punto de que el viernes 27 de junio en la sesión ordinaria de este cuerpo colegiado, fue obviada la petición de renuncia que formuló la core comunista María Victoriano Cautivo, para que Gómez abandonara la presidencia de la Comisión de Educación del Consejo.

En su exposición, emplazó a los cores a pronunciarse sobre la denuncia que el rector Santos les había enviado por correo eléctrico a cada uno, en la que relataba el incidente ocurrido en el frontis del colegio.

«Esta es la primera instancia en que nos podemos referir a la acusación que nos llegó a todos los correos. Y entiendo que al ser una acusación en tribunales no es menor. Y esta no es la primera vez que nos sucede, pero es la primera vez en términos judiciales y también debiésemos buscar la manera de poder resolver estas situaciones en torno a un reglamento. Pero sí yo, humildemente por el conglomerado, por la reputación de todo este Consejo Regional ante una acusación puesta en tribunales, yo le pediría y le pido al consejero Ignacio que pueda dar durante este periodo un paso al lado como presidencia de la Comisión de Educación, entendiendo que son estos los involucrados«.

Y agregó: «Es importante el tema de la transparencia y lo digo en general con todos nosotros, somos ciudadanos también. Tenemos que respetar a los otros. Tenemos que dar el ejemplo en esto y en muchas cosas. Por supuesto que podemos cometer errores, pero es por eso que pido también dar señales cuando uno comete errores, dar las señales que ameritan en que doy un paso al lado por el proceso que se está viviendo… Tenemos que trabajar de una manera intachable y si cometemos un error reconocerlo para así no perjudicar a todos y a todas… lo que no quiere decir una inocencia o culpabilidad«.

Luego de ese emplazamiento, que puso incómodos a algunos en sus sillas y a otros dejó indiferentes, vino un «OK» del gobernador regional Diego Paco Mamani, quien estaba presidiendo la sesión. Después la autoridad le cedió la palabra al consejero Daniel Linares Zegarra (ex-DC), quien estaba sentado justo al lado del consejero Gómez.

Con un tono de molestia, Linares fustigó al resto por no emitir pronunciamiento sobre la propuesta de la consejera Victoriano. «Siento que la consejera se explaya y se explaya, pero queda en el aire todo. La consejera está llamando a que el colega se pueda expresar también, cierto, y creo que sería ideal también. Yo recuerdo que cuando esto estaba en redes sociales, sin ningún nombre, y decía core, de hecho puntualizaba a los cores masculinos. A mí me preguntaban quién era y qué había pasado. De hecho, yo no tenía idea. Es bueno poder explicar esto en qué está y entender que la situación amerita que se explique dentro de la formalidad que corresponde«, afirmó.

El silencio del «Profe Ojeda»

El silencio más llamativo dentro del Core ha sido el del consejero regional humanista, Carlos Ojeda Murillo. Y lo ha sido, dada su larga trayectoria como exdirigente regional y nacional del Colegio de Profesores hasta el año pasado.

Hasta hoy «El hombre del megáfono», como fue conocido en la ciudad a raíz de que utilizaba este aparato para alentar las marchas, ha optado inexplicablemente por hacerse a un lado de este conflicto que afecta a una comunidad educativa.

Cercanos a los consejeros regionales explicarían esta conducta a raíz de supuestas advertencias del consejero Gómez, quien en su condición de egresado de derecho, les habría hecho saber que interpondría acciones legales por injurias y calumnias en contra de quienes emitieran opinión sobre este caso.

Asimismo, Gómez estaría muy bien blindado por su camarada republicana, la consejera y vicepresidenta nacional de la colectividad, Romina Cifuentes González, quien preside la Comisión de Régimen Interno del Consejo. Ella le estaría prestando todo el respaldo para evitar su caída como presidente de la Comisión de Educación, deslegitimando la versión emanada del colegio e instalando una propia: que el incidente no sería tal y que, más bien, sería una estrategia de la izquierda para «ensuciar» a su partido y su líder José Antonio Kast.

El excesivo cuidado de Cifuentes a Gómez se debería a que sería su «delfín», puesto que ella promovió su candidatura a core. Según se ha conocido en círculos republicanos, la exgobernadora regional ya estaría haciendo sus cálculos sobre si abandonará el Consejo, en caso de que Kast sea el nuevo Presidente de la República y sea llamada a ocupar un cargo de Gobierno. De ocurrir ese escenario y renunciar al Consejo, Cifuentes habría decidido que su mejor heredero sería Gómez en el Consejo.

Fracasa cabildo republicano

La directiva regional del Partido Republicano, liderada por la excandidata a gobernadora regional, Karla Képec, se encargó rápidamente de apagar a un sector disidente alojado en la estructura denominada «Cabildo Regional», dado que desde esa instancia se pretendía realizar una reunión el viernes y revisar el respaldo de la colectividad otorgado al consejero Gómez.

Al final, el mismo día, la dirigencia difundió un comunicado que frenó el «ruido de sables». En el primer punto -de tres incluidos en la nota oficial- planteó: «Queremos aclarar que la reunión anunciada no cuenta con la autorización requerida por los estatutos del partido. Según nuestras normas, toda convocatoria a reunión de la militancia a nombre del Cabildo Regional debe ser aprobada por la Directiva Regional o por unanimidad o mayoría de los 10 integrantes del Cabildo Regional (compuesto por cinco miembros de la Directiva y cinco consejeros regionales). Dado que esta convocatoria no cumple con dichos requisitos, carece de legitimidad. Por lo tanto, instamos a la militancia a desestimar esta actividad y a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales que se realicen por los conductos regulares».

Luego de esa advertencia, el comunicado hizo un llamado a los militantes «a mantenerse tranquilos y enfocados en los objetivos de nuestra colectividad. En estos momentos clave, nuestro apoyo debe estar puesto en la campaña presidencial de nuestro futuro Presidente de Chile. Los convocamos a estar disponibles como voluntarios para las diversas actividades que se desarrollarán en el marco de esta campaña, las cuales serán informadas oportunamente por los canales oficiales«.

Gracias por leer nuestro neswletter. Justo al cierre supimos que Jeannette Jara fue elegida como candidata presidencial del oficialismo. El escenario local comenzará a moverse por la plantilla parlamentaria. ¡Nos vemos el próximo martes aquí mismo!

14 MIL ALMAS. La región fue una de las tres con más baja participación: 14.356 votantes en las elecciones primarias. Cifras similares se registraron en Aysén y Magallanes. La celebración por el triunfo de Jeannette Jara fue modesta en la plaza Colón. Ahora lo difícil será armar la o las listas para las parlamentarias, en las que se sabe que el exgobernador Jorge Díaz, el exalcalde Gerardo Espíndola y el exdelegado presidencial Ricardo Sanzana tienen interés en un cupo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.