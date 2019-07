Rosario Olivares de Redofem: A la movilización docente “le falta la vocería de las educadoras de párvulo y diferencial. Ellos hablan por ellas”

En medio de la movilización de los profesores y profesores, que va a cumplir seis semanas en paro, también se ha abierto la discusión respecto a la malla curricular y sus contenidos. Además de las críticas por pasar al plan de electivos a Educación Física e Historia, la educación sexual es otra área que ni siquiera se detalla dentro del nuevo currículum.

“A calzón quitado”, es la campaña realizada por la presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas (Comunes). Su objetivo es generar espacios de diálogo con diferentes organizaciones de la sociedad civil para exponer y analizar el panorama actual en Chile sobre educación sexual y la necesidad de abordarla desde un óptica integral, laica e inclusiva, como un derecho de los niños y niñas.

La primera de las Jornadas se desarrolló el 1 de julio, en el Colegio Latinoamericano de Integración, que es dirigido por Rosario Olivares, y contó con la participación de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), Miles Chile, el Colegio de Profesores y Unesco.

En un nuevo capítulo de “La Cuarta Ola”, la diputada Camila Rojas, junto a Rosario Olivares, quien es parte de la “RED Docente Feminista”, ahondaron en la iniciativa y en la necesidad de contar con una educación sexual a nivel escolar, con una perspectiva desde a educación, más allá de la salubrista, que ha marcado las últimas décadas en el país.

Por otra parte, la diputada Rojas relató su experiencia de ser feminista dentro del Congreso, “es súper difícil porque luchas contra discursos, sentidos comunes súper conservadores, la derecha tiene una presencia súper importante, ser feminista es ser rara y radical también. Además yo creo que esta bien que nosotras afirmemos que el feminismo es radical, y no se trata solamente de acomodar ciertos asuntos”.

Para Rosario Olivares la experiencia en el Colegio de Profesores también ha sido un desafío. La profesora de filosofía destaca que dentro de su gremio existe un problema histórico, ya que la pedagogía “nace como un espacio feminizado y vinculado a la maternidad, las escuelas normales, en educación de párvulo, en la básica. En Chile el 75% del cuerpo docente somos mujeres, es una mayoría bastante importante, y lo que se ha visto, con la falta de dirigentas, expresa a la sociedad machista en general”.

Señala que en la actual movilización hay una ausencia de voceras de educadoras de párvulo y diferenciales, “no está bien que no se visibilice a dirigentas mujeres, cuando las demandas que hoy día tiene la movilización tiene que ver con esa feminización, el agobio, la deuda histórica, en el cuerpo de mujer no son las mismas que en el cuerpo de un hombre, y el no pago de mención a las educadoras de párvulo y diferencial, que son en un 99% mujeres. Me decepciona bastante que no exista un análisis con esa mirada”.

La profesora agrega que a la movilización de los y las docentes les “falta la vocería de las educadoras de párvulo y diferencial, ellas tienen su organización, pero son ellos los que hablan por ellas. Nosotras el año pasado creamos la Red de Docentes Feministas, porque no era suficiente, con otras compañeras, hemos tratado de meter este tema una infinidad de veces (...) La directiva aún no asume esto como un problema y yo creo que tiene que tener urgencia, además en un año de elecciones. Nuestra intención nunca va a ser discutir con el Colegio de Profes de forma no fraternal, sino aportar en esa discusión y ojalá exista mayor cabida”.