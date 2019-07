Incorporan femicidio como un delito de alta connotación social

Por más de una hora estuvieron reunidos en La Moneda las diputadas Carolina Marzán, Loreto Carvajal y Karin Luck con los ministros del Interior, Andrés Chadwick; de la Mujer, Isabel Plá; la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; el general Director de Carabineros, Mario Rozas, y el subdirector de inteligencia de la PDI, prefecto Manuel Leiva, analizando la situación de la violencia de género y, específicamente, los femicidios en el país.

En la cita el ministro del Interior delineó una serie de compromisos del Gobierno, como también de las policías para enfrentar este tipo de delitos.

Frente a esto la diputada Carolina Marzán señaló “fue una reunión muy productiva donde hubo compromisos importantes como la incorporación del delito de femicidio como parte de delitos de mayor connotación social. Pero también el ministro Chadwick pidió a las policías que capaciten de mejor manera a sus funcionarios y que aquel o aquella que no cumpla como corresponde con protocolo de atención frente a una denuncia, debe ser desvinculado, no sacamos nada con decir que estos problemas son de personas y no de las Instituciones, si una mujer termina muerta”, dijo la parlamentaria PPD.

Por su parte, la Vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal insistió en la necesidad de “crear una sensibilidad desde las instituciones, las que están llamadas a generar los mecanismos y las acciones concretas para dar protección a las mujeres y contar con mayor efectividad de las medidas protección emanadas de los entes judiciales”, sostuvo.

Para la diputada Carvajal la reunión “representa una instancia importante porque se consolida una mesa de trabajo conjunta entre el Ejecutivo, el Parlamento y las policías”.

En la reunión la diputada Carolina Marzán, se centró en el caso de Nicole Saavedra una joven de la comuna del Nogal que el año 2017 fue brutalmente asesinada y que el caso hoy día no tiene culpables y no ha sido considerado como femicidio “Ha habido 4 fiscales y aún no se resuelve, esto suma a la cantidad de delitos, amenazas y muertes hacía la mujer por solo el hecho de serlo”,

Próxima reunión

Para el 05 de agosto quedó agendada una nueva reunión de la mesa intersectorial por femicidios, en la cual adelantaron las parlamentarias se evaluarán el estado de avance de los compromisos adquiridos por todas las instituciones presentes en dicha cita.

La diputada Marzán indicó que “hay un compromiso de seguir trabajando en estos puntos de manera permanente, porque creo que es importante para que toda la comunidad y el país se entere que estamos todos conectados y preocupados por un tema que a todos nos afecta, que es la violencia, las amenazas y las muertes de mujeres que han habido en nuestro país”.

En este sentido, la diputada Carvajal hizo un llamado a “mirar los femicidios no solo como números de una negra estadística, sino hay que hacerse cargo. Esta fue una necesidad que pusimos sobre esta mesa de trabajo, y exigiremos su cumplimiento en cada uno de los elementos que hemos señalado”.