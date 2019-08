Femicidio en Valdivia: la víctima de 17 años murió apuñalada por su ex pololo

Una nueva víctima de femicidio se registró este domingo en Chile. Esta vez se trató de Natalia Mella Rodríguez, una adolescente de 17 años que murió apuñalada en plena vía pública por su ex pareja en la ciudad de Valdivia.

El femicida identificado como Gerson Rodríguez de 18 años, apuñaló a la víctima con un arma blanca en la espalda y cuello. Posteriormente, fue entregado a Carabineros por su propia madre.

Actualmente, el imputado se encuentra en control de detención en el Tribunal de Garantía de Valdivia.

A pesar de ser asesinada por su ex pololo, desde Fiscalía señalaron que el crimen no puede considerarse como femicidio. Esto, debido a que la víctima no compartía el mismo domicilio que el imputado.

Este fenómeno refleja la insuficiencia de los criterios que conforman hoy en día la tipificación del delito de femicidio, dejando fuera del espectro y de las cifras oficiales, una gran cantidad de femicidios que se han consumado en Chile. Cifra que en lo que va del año 2019, ha registrado 44 víctimas.