Abogadas de la organización AML Defensa de Mujeres piden la salida de la ministra Isabel Plá

En reiteradas ocasiones la ministra de la Mujer ha sido emplazada para que se pronuncie respecto de los casos de violencia sexual que se han registrado en el contexto de las detenciones por parte de Agentes del Estado. Esta vez lo hizo por medio de un comunicado público donde declaró que “el Presidente Sebastián Piñera ha reiterado, primero, el profundo compromiso del Gobierno con los derechos humanos y, luego, que toda denuncia debe ser investigada por la Fiscalía y resuelta por la Justicia”.

En una primera instancia Isabel Plá dijo no haber recibido ninguna denuncia de este tipo. En tanto el INDH ha presentado 18 querellas por violencia sexual. Frente a esto las abogadas especializadas en género de AML Defensa de Mujeres, rechazaron la permanencia de la ministra en el cargo por sus dichos.

“Según las últimas cifras de esta entidad, actualmente existen 18 querellas por violencia sexual tanto de hombres y mujeres. Aún así, este sábado, después de casi una semana de silencio, la Ministra de la Mujer, Isabel Plá reaparece solamente para indicar que a su ministerio no han llegado denuncias de violencia sexual; sin referirse a los casos de las dos mujeres ya identificadas por la justicia y contabilizadas dentro de la cifra mortal de este Estado de Emergencia”, señalaron las abogadas.

Entretanto la ministra destacó que la tarea principal de su ministerio “será siempre la de resguardar los derechos de las mujeres, asegurar su acceso a la justicia cuando éstos sean vulnerado; y mantener la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia”. Añadiendo que el INDH está cumpliendo una importante labor y que las querellas por violencia sexual están siendo investigadas por el Ministerio Público.

Respecto al cuestionado rol del ministerio de la Mujer en los últimos días expresó que han estado trabajando permanentemente con el Ministerio de Justicia y la Subsecretaria de derechos humanos, para verificar que se cumplan los protocolos de las Fuerzas de Orden, añadiendo que además han reiterado a las autoridades del Servicio Nacional de la Mujer en todas las regiones, que si tienen conocimientos de algún hecho los informen a las instituciones competentes.

Para las abogadas “la Ministra realmente parece vivir vive en una burbuja. No se entera de ninguna denuncia o querella de violencia política sexual sino le van a tocar la puerta a su Ministerio. Consideramos que la misión del Ministerio no solamente es patrocinar causas, sino que además poner el énfasis en el término de la violencia contra las mujeres. No puede ser que su único rol sea asegurarse que las detenidas vayan separadas de los detenidos”.

Finalmente desde AML Defensa de Mujeres hacen un llamado a la ministra a que siga su consejo y no lo deje pasar, que “no deje que la violencia del Estado contra las mujeres quede impune, y lamentamos profundamente que esta muy cosmética modificación de gabinete de Sebastián Piñera haya dejado sin alterar un Ministerio que ha transitado entre el silencio cómplice y las palabras revictimizantes”.

La ministra por su parte expresó que está disponible para colaborar con los requerimientos de los organismos observadores que llegaron a Chile.