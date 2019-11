Movilh denuncia nuevo caso de homofobia: joven fue golpeado por su familia por su orientación sexual

El hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre en la comuna de Lo Espejo, donde el joven B.E.S.C de 25 años denunció que vivió un episodio de violencia homofóbica por parte de su hermana y su cuñado, quienes mientras le gritaban “esto te pasa por maricón” lo golpearon hasta desfigurarle su rostro y dejarle hematomas en su cuerpo.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que el hecho ocurrió a eso de 6:30 de la mañana, cuando el joven sufrió un ataque de pánico, siendo asistido inicialmente por su madre, quien llamó a su otra hija para que la ayudara.

Sin embargo, el joven señaló que, “mi hermana empezó a decirme “corta tu show maricón”, iniciándose una discusión porque me trababa así. En ese momento, mi cuñado se abalanza sobre mí con furia. Me inmovilizó de manos, mientras mi hermana gritaba “pégala al maricón”. Todo esto ocurrió en la pieza de mi madre”.

El joven añadió que le pegaron sin parar por unos 20 minutos más o menos, “me pegaron en las costillas, la cara, brazos y genitales. Hasta me mordieron. Me gritaban “esto te pasa por maricón y hueco”. Ellos mismos después llamaron a carabineros, pidiendo que me llevaran preso porque era un peligro. Carabineros se rehusó diciéndoles que eran ellos los que debían ir presos”.

El denunciante resultó con diversas lesiones y hematomas, así como con fractura de nariz. “Me dejaron la cara irreconocible, quiero que se haga justicia”, dijo.

El Movilh le brindó asesoría legal y psicológica al afectado y además repudió los hechos, “sean los propios parientes quienes vulneran derechos humanos básicos, recurriendo acciones e insultos homofóbicos. Esta situación es muy triste, lamentable y grave”.

En tanto el dirigente de la organización, Oscar Rementería, dijo que están analizando “cuáles son las figuras legales más pertinentes para hacer justicia y para que efectivamente pueda aplicarse el agravante de la Ley Zamudio”