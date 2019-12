Después de 12 años sin interpretar “La Ingrata”, Café Tacvba celebró sus 30 años con una renovada versión feminista

Durante la noche del pasado domingo, una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de Café Tacvba, cuando la agrupación comenzó a interpretar “La Ingrata”, tema que desde el 2007 habían “vetado” de sus presentaciones en vivo, ya que consideraban que era “machista y violento”.

Es a raíz de esto que los miembros decidieron actualizar la letra, para ello, invitaron a Andrea Echeverri, vocalista de la banda Colombiana Aterciopelados, para que escribiera un estribillo y el tema quede actualizado de acuerdo con esta época.

Anoche, en medio de la fiesta que el grupo mexicano realizaba en celebración por los 30 años de la banda, Rubén Albarrán, fundador de la agrupación, invitó a subir al escenario a Andrea Echeverri, haciendo pública de esta manera la “versión feminista” del tema. El público al percatarse de esto, enloqueció y comenzó a gritar y corear la letra.

Más tarde, Echeverri compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Albarrán agradeciendo la oportunidad. Según expresó la cantante al consultarle acerca de la reinterpretación feminista de la canción, “No la cantaban hace rato porque se les fue un poquito la mano. Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”.

De la Ingrata al Ingrato

La versión de la vocalista de Aterciopelados evita la estrofa de la canción original que indicaba:

“Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme. Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora, tendré que obsequiarte, un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral”.

La nueva redacción del estribillo hecha por Echeverri y compartida por ella misma en su cuenta de Instagram deja esa parte de la canción de la siguiente manera:

“No me importa si me quieres. Vale madre si me dejas. Vengo a romper tu espada, a mandarte a la chingada. Ingrato. Porque soy independiente. Porque no te necesito, no soy tu media costilla. Es respeto lo que exijo. Ingrato. Como madre yo reclamo. Ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo, violará a una chava. Que la violencia se desaparezca y la tolerancia sea la bandera”.

La banda de rock alternativo, Café Tacvba, al realizar este cambio de repertorio demostró su compromiso con sus fanáticos y los cambios que se han vivido en la sociedad estos últimos años. Cosa que ya se veía venir en la previa del recital, cuando abrieron su espacio permitiendo que un grupo de jóvenes realizada la performance de “El violador eres tu“, del colectivo chileno “LasTesis“.