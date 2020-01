Marcela Aranda: “El sexo fue creado por Dios para sentir placer, no solo para la procreación, es un regalo, pero no es placer por placer, tiene responsabilidades que para los cristianos son espirituales”

Esta mañana en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo una nueva sesión para discutir el proyecto de ley que busca impartir “Educación Sexual Integral” desde el nivel parvulario, proyecto que desde septiembre de 2019 busca terminar su discusión para ser votado en la cámara y más tarde en el Senado.

Los dos proyectos de educación sexual

Esta iniciativa contrasta con la propuesta del Gobierno, en donde se plantea hacer una modificación que permita impartir educación sexual desde quinto básico, en vez de sólo enseñanza media como se hace en la actualidad. Sin embargo, el proyecto discutido hoy en comisión presenta un cambio de foco, ya que la propuesta gubernamental pretende mantener el enfoque desde la biología y no una visión integral de la sexualidad humana.

En este contexto, existe un punto en el proyecto presentado por la diputada Camila Rojas, que genera conflicto entre los miembros de la comisión, esto debido a un apartado en donde se especifican los contenidos que deberían ser instruidos a niños entre cero y cuatro años, específicamente uno en donde se habla acerca de la masturbación en la primera infancia.

Educación sexual desde nivel parvulario

Los capítulos titulados “El goce y placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo en la masturbación de la primera infancia”. Y “El hecho de que el pacer físico sea una experiencia propia y cercana en la vida”, causaron la molestia de la comunidad cristiana en Chile.

La Directora del Observatorio Legislativo Cristiano (OLC), Marcela Aranda Arellano, quien también fue la vocera del polémico “Bus de la libertad”, dijo en la comisión que si bien está de acuerdo con la existencia de educación sexual subsidiada por el estado y los colegios, esta actualmente estaría “mal enfocada”, ya que considera que ese es un rol de los padres y que las energías del proyecto deberían estar en la instrucción de los adultos más que de los niños.

“Ya tenemos generaciones que están mal orientadas, las familias se separan, no viven una sexualidad libre, con un cartuchismo extremo, el sexo fue creado por Dios para sentir placer, no solo para la procreación, es un regalo de dios, pero no es placer por placer, tiene responsabilidades que para los cristianos que son espirituales”.

La directora cristiana aseguro que “lo que estamos en desacuerdo es con esta educación sexual que citan dos de los proyectos que fueron fusionados. Niños de 0 a 4 años: ‘El goce y placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo en la masturbación de la primera infancia’ y ‘El hecho de que el pacer físico sea una experiencia propia y cercana en la vida. Yo puedo creer que algunos creen que es algo natural, pero he leído estudios que hablan por ejemplo que, una masturbación prolongada produce disfunción en la adultez, porque obviamente el auto placer siempre es más asertivo que el placer entre dos descubriéndose, requiere más trabajo y también produce adicción, lo dicen montones de estudios que luego puedo traer”.

Ante ello el diputado Gonzalo Winter cuestionó a Aranda preguntándole cuándo considera ella que un niño es apto para recibir educación sexual y cuándo una niña es apta para ser madre, además, agregó que “cuando los niños no entienden o no tienen conocimientos sobre sexualidad, son mucho más fácilmente presas de los abusos y de los engaños, de embustes de los adultos que pueden aprovechar esa ignorancia que queremos superar con este proyecto (…) Nosotros no queremos ni que el VIH ni que el abuso sexual se metan con nuestros hijos”.

La masturbación infantil

Según explica la psicóloga infantil de la Universidad de Valparaíso, Katam De Jalab Atamatak, consultora del sitio internacional para padres “Guía Infantil”, la masturbación es muy común entre los niños y niñas, quienes comienzan en promedio a los 18 meses de edad, por placer, para tranquilizarse o simplemente para explorarse. Se masturban como parte de la curiosidad natural que sienten por su cuerpo. Esta práctica se estabiliza cuando los niños llegan a los 3 o 5 años y luego disminuye en frecuencia hasta la pubertad.

La psicóloga recomienda que “la actitud de los padres en estas situaciones debe ser la más relajada y natural posible. Nada de castigos ni retos. Si algún padre castiga o regaña a su hijo por masturbarse estará vinculando la sexualidad de su hijo a algo malo, a algo lo prohibido y feo. El niño se sentirá culpable por practicar este hábito”.