“Juntas en esto”: un relato mudo ilustrado contra el tabú del aborto

Hay ocasiones en las que las palabras sobran, y eso es lo que ha dejado claro la ilustradora extremeña Blanca Vázquez en esta obra que la editorial Astiberri publicará el próximo 20 de febrero, un relato en el que cruza la vida de dos mujeres embarazadas, una que vive en la España de los años 60 y otra en la actualidad.

La primera, tras una noche de sexo con un hombre se queda embarazada y en esa España franquista decide abandonar el pueblo, su familia y marchar a la ciudad para tener el bebé y no sentirse juzgada por su familia o vecinos. Y resulta que la joven que decide abortar que nos presenta Vázquez es la hija de esa madre soltera.

"El hecho de que se crucen es para decir que muchas personas que existen en la actualidad son fruto de embarazos no deseados (...) me gustaba la idea de que la abuela hubiera tenido a la madre actual por no tener otra elección, y la historia se repite en la protagonista actual", cuenta a Efe la autora de este libro que nació como proyecto de final de grado de la carrera de Ilustración de la Universidad de Liega (Bélgica).

"Hemos conseguido -añade- que el aborto sea legal, pero no se quita el tabú, este libro lo hice en Bélgica y la gente se sorprendió, me dijeron que por qué abordar el aborto si no era un tema personal, pero yo les dije que era una carga que muchas mujeres llevaban. En Bélgica es un tema que no hay que reivindicar porque es verdad que allí nos llevan años de ventaja, sin embargo sigue siendo más tabú que aquí. Legalidad y tabú no van juntos".

Y para contarnos estos dos dramas e intentar que se elimine tanto el tabú como la vergüenza, Vázquez ha usado la tinta china para recrear el pasado y las acuarelas azules y burdeos para el presente. Dos épocas que trasminan un olor, el de la soledad más profunda, porque ambas mujeres, de la mano de la ilustradora, lo que nos inoculan es eso, ese sentimiento crudo de no sentirse acompañadas.

"Quería dejar claro esa sensación aunque ahora mismo no nos sintamos tan solas, pero es verdad que ante esa situación nos falla la confianza y nos van a juzgar, por eso es un tema que la gente lleva en silencio. El color rojo aviva un poco a las protagonistas cuando toman la decisión, y el azul remarca que luego se sienten ajenas al mundo en el que están viviendo", puntualiza.

Sin necesidad de incluir texto, Vázquez reconoce que al principio sí que concibió la historia con diálogos, pero a medida que sus dibujos avanzaban las palabras le "molestaban y quedaba redundante" porque tenía que ser el silencio lo que acompañara a sus protagonistas para que el lector también pudiera reflexionar sobre este asunto con más facilidad.

Y si "Juntas en esto" es una gran demostración de cómo se puede hablar de un tema sin practicar la "moralina" es porque en estas páginas no hay ni un solo ataque el hombre, ya que, en palabras de la autora, "en muchos de los casos a lo mejor al hombre le viene grande igual que a la mujer el embarazo".

"Pero -concluye- es la mujer la que toma las decisiones más importantes. Quería que en los dos relatos no fuera una pareja estable ni consolidada".

Con la publicación de esta obra Vázquez (Guadalupe, Cáceres, 1997) se siente con ganas de entrar de lleno en el mundo del cómic y la ilustración, pero sobre todo quiere hacerlo para seguir aportando más títulos a este nuevo género de la viñeta social que cada vez tiene más fuerza y aceptación tanto para el mundo editorial como para los lectores.