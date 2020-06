Postnatal de emergencia sigue sin respuesta: “hoy día estas familias no cuentan con jardines infantiles, guardería, no tienen la red de apoyo tradicional (…) toda la gente está asustada del contagio, de la muerte”

Durante la tarde de ayer, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), hizo un llamado urgente al Gobierno, específicamente al presidente Sebastián Piñera para que patrocine el Proyecto de Postnatal de Emergencia, el cual tiene el fin de extender durante la dirección de la crisis sanitaria, el postnatal parental y el fuero maternal para proteger al recién nacido y su familia del contagio de Covid19.

La iniciativa actualmente se discute en la Cámara Alta en su segundo trámite constitucional, pero no cuenta con el apoyo del Gobierno, por lo que corre el riesgo de no ser aprobada, ya que al implicar gasto fiscal, requiere del patrocinio del Ejecutivo para avanzar y no ser declarada inconstitucional.

Muñoz, expresó “que es imprescindible que hoy día tengamos una ley que extienda el posnatal durante la emergencia, que permita madres y padres que tienen el cuidado a sus hijos, no ir a trabajar”.

Esto debido a que hoy día estas familias “no tienen, no cuentan con jardines infantiles, no cuentan con guardería, no tienen la red de apoyo tradicional: que es el abuelo, la abuela, los tíos, tías las vecinas. Hoy día toda la gente está asustada del contagio de la muerte ¿dónde dejan esas madres o padres sus hijos para ir a trabajar? están obligados a trabajar para traer el sustento a su hogar”, agregó.

En este sentido, la presidenta del Senado argumentó que esperó una semana al diálogo, con el ministro Felipe Ward, Ignacio Briones, entre otros, pero que la respuesta que recibió fue que la iniciativa tiene un costo muy alto y que, en realidad, “no hay recursos ni es prioridad porque, por cierto, en la medida que el proyecto propone que la extensión del postnatal tenga un financiamiento público, hace que contradigamos el Artículo 65 de la Constitución", señaló.

"Por eso -remarcó Muñoz-, he buscado insistentemente el patrocinio, entendiendo que habría sensibilidad en el Gobierno, pero no la hay".

En este sentido, la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, se refirió a este tema asegurando que desde el primer día conversaron con el presidente Sebastián Piñera sobre esta necesidad de ayudar a las mujeres madres que se encuentran haciendo uso de su período postnatal.

Sin embargo, advirtió que “hay que ser responsables a la hora de entregar una medida que beneficia a las mujeres, pero que implica recursos". Y agregó que el presidente se encuentra estudiando alternativas, “ya que cada chileno y chilena sabe que nuestra preocupación es ir en ayuda de quien más lo necesita”.