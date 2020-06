Menor desaparecida en Antofagasta había huido de su casa por ser víctima de abusos sexuales perpetrados por su padrastro

Estas últimas 24 horas las redes sociales se inundaron con el relato de una madre en Antofagasta, quien, a través de un video que se hizo viral, pedía ayuda porque su hija había desaparecido. En el registro, la mujer difundió el nombre de la menor de 17 años, fotografías y otros datos personales.

Sin embargo, más tarde una segunda denuncia se viralizó, esta vez era la misma joven, quien aseguraba que no estaba desaparecida, sino que se había fugado por ser víctima de abusos perpetuados por más de cinco años, cometidos por la actual pareja de su madre. Además, la joven acusó que cuando le contó a su mamá, esta, lejos de escuchar su experiencia, se casó con el sujeto el año 2017.

“Las cosas fueron empeorando y me fui sintiendo cada vez más sola, porque yo no le podía contar a nadie porque no quería dejar la cagá en la familia, supuestamente familia, tengo dos hermanas que son chicas, yo no quiero que ellas pasen por lo mismo o que tengan que irse al Sename”, relató la joven.

El hombre identificado como F.R.Z.C. de 41 años, fue detenido por la PDI bajo los cargos de violación, abuso sexual y almacenamiento pornográfico infantil. Según información entregada por el jefe de la Brigada Investigadora de Delios Sexuales de la PDI Antofagasta, Héctor Mera, el padrastro confesó antes de pasar a control de detención. El Tribunal de Garantía fijó un plazo de investigación de 60 días y tras ser formalizado, se decretó la prohibición de acercarse a la víctima.