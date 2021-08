Mes del Orgasmo femenino: una oportunidad para soltar los prejuicios sobre la sexualidad

Agosto, mes de los gatos, pero también mes de los orgasmos femeninos, ¿por qué? El domingo 8 de agosto se definió como el Día Mundial del Orgasmo, si bien hay un debate en relación a su origen, cuenta la leyenda que partió en 2006 en Brasil, cuando un concejal llamado Arimateio Dantas del pueblo Esperantina, anunció públicamente que el 8 de agosto, saldaría todas sus “deudas sexuales” con su esposa y que le dedicaría un día de total placer, ese día era un 8 de agosto.

Leyenda o no, lo cierto es que, desde entonces, se visibiliza a nivel mundial el orgasmo femenino, una experiencia de empoderamiento y autoconocimiento que durante muchos años se silenció, no se visibilizó y se rodeó de centenares de mitos y tabúes que afectaron negativamente la sexualidad de varias generaciones de mujeres.

A pesar de lo anterior, gracias a estudiosas/os, como Virginia Johnson, William Masters y Ernst Gräfenberg, entre muchos otros que contribuyeron a visibilizar la importancia y - por qué no decirlo - la existencia - del orgasmo femenino, es que se ha ido avanzando y derribando mitos en torno a esta experiencia sexual.

“Hoy las mujeres están mucho más empoderadas de su sexualidad, sin embargo, aún queda mucho por educar y transmitir, ya que muchas veces se cae en la idea de que tener un orgasmo es lo único o lo más importante de un encuentro sexual”, explica la licenciada en Psicología Clínica, Educadora Sexual Integral y Terapeuta con perspectiva de Género, Karina López.

Es muy importante por ello recordar que la sexualidad es diversa, por tanto, no debe basarse solo en un elemento. “Muchas personas comienzan a obsesionarse con tener orgasmos o multiorgasmos, lo que a veces genera lo contrario, ya que nos enfocamos tanto en eso que perdemos el foco de lo principal, que es sentir placer, disfrutar, pasarlo bien en el sexo”, explica desde Starsex, Jazmín Sepúlveda, quien lidera el área de ventas de esta marca de juguetería y cosmética sexual.

“Por otro lado, es importante entender que los orgasmos no solo se pueden experimentar a través de la penetración, sino que hay miles de formas, como, por ejemplo, a través del sexo oral o solo mediamente la estimulación del clítoris o de los pezones, o en realidad, de cualquier parte del cuerpo, ya que no hay que olvidar que esa es nuestra zona erógena más amplia y no solo lo son los genitales”, agrega la experta.

Vida sexual más allá de la penetración

1- Uso de lubricantes íntimos: durante años los lubricantes íntimos fueron relegados a su uso “médico”, sin embargo, se descubrió que estos productos sexuales son los "mejores amigos del sexo" y por ende, del placer y los orgasmos, ya que no solo agregan lubricación y suavidad a la experiencia sexual, sino que también, a través de ellos podemos agregar toques lúdicos, por ejemplo al sexo oral con lubricantes con aroma y sabor. Además, están los lubricantes con efectos calor, frío, vibración y otros y que tienen el fin de despertar nuestros sentidos y generar nuevas sensaciones en el sexo.

Hoy se puede hallar en el mercado diversidad para cada práctica sexual y también de distintas fabricaciones: silicona, agua, híbridos (silicona +agua) y orgánicos, ideales para pieles más sensibles.

2- Masaje sensual: los masajes son terapéuticos, a través de ellos no solo podemos descontracturarnos y relajarnos, sino que también podemos reconectarnos con nuestro cuerpo y por ende, con nuestro erotismo. Por lo mismo, los masajes realizados con aceites sensuales son una gran experiencia que puede ser una excelente antesala para una experiencia sexual "memorable y orgásmica", llena de aromas y sensaciones. Los aceites sensuales nos permiten recordar la importancia de las caricias, del contacto de la piel a la hora del erotismo.

3- Nunca dejes de jugar: el sexo para que sea entretenido debe tener una cuota lúdica, y para ello, los juguetes sexuales, como, por ejemplo, los vibradores, son una excelente opción para disfrutar. De hecho, el clítoris es un órgano femenino que existe con un solo propósito: para el placer femenino y se ha visto que es muy sensible a las vibraciones, por ende, los vibradores son buenos aliados para el placer y el orgasmo de las personas con vulva. Hay de todos los tamaños, colores y formas. También están los consoladores, los plugs anales, anillos vibradores y otros tantos artículos que pueden maximizar el placer. Lo que no hay que olvidar nunca, es que todos estos productos se deben usar con lubricantes íntimos para evitar el roce y potenciar la experiencia.

4- Uso de estimuladores: los estimuladores son otros juguetes que pueden mejorar la experiencia sexual y tal como dice su nombre, estimulan determinadas áreas de nuestro cuerpo que queremos explorar, por ejemplo, el clítoris, la zona G, etc.

5- Descubre y redescubre tu cuerpo: cuando se trata de sexualidad una nunca deja de aprender, por eso, es importante trabajar en la conexión del cuerpo y del erotismo. No siempre es fácil, en especial si es que estamos en constante estrés o viviendo en un ambiente hostil, por eso es vital que nos tomemos un tiempo, respiremos hondo y le demos tiempo a nuestra sexualidad. No hay que olvidar que la masturbación es una práctica que nos ayuda a conocernos mejor, nuestro cuerpo y zonas erógenas, por ende, aconsejamos invertir tiempo acá y no solo en el sexo con otr@, recomendamos darle la misma importancia, seducirnos para poder seducir. Y para ello, puedes usar como apoyo todas las alternativas nombradas anteriormente y por supuesto, tu imaginario erótico (fantasías).