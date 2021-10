Tras dos años de receso volvió el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ en Chile

El pasado viernes 15 de octubre se realizó la decimotercera versión del Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer y Asexual, evento realizado y organizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de forma presencial en el Centro Cultural España, ubicado en Providencia. Además contó con la colaboración de la Embajadas Británica y de España y del British Council.

El Festival de Cine Movilh fue inaugurado por la directora el Centro Cultural de España, Paula Palacio Noriega, y posteriormente contó con la asistencia de la embajadora británica Louise de Sousa.

En la instancia, fue galardonada como mejor largometraje la cinta inglesa “El Secreto de las Abejas” (Tell It To The Bees en inglés), dirigido por Annabel Jankel. La pieza audiovisual está ambientada en un pequeño pueblo británico en el año 1950, años en que las diversidades sexuales no podían disfrutar su sexualidad de forma abierta. La historia relata el romance de pueblo entre una doctora y la madre de uno de sus pacientes.

Por otra parte, otro de los ganadores fue el filme “Eran otros tiempos”, pieza audiovisual de origen español dirigida por Alejandro Talaverón, el cual tuvo el reconocimiento de la categoría “Mejor Documental”. La película al relatar la represión y discriminación familiar y social a través de la historia de una abuela.

Además, la película chilena “El Milagro”, de la directora Daniela López Lugo, salió victoriosa del festival, ya que fue galardonada con el reconocimiento al mejor cortometraje. Esta relata la vida de una madre que vive en un hogar evangélico.

El productor de cine, Gonzalo Velásquez, agradeció la instancia e hizo un reconocimiento a “las maravillosas, conmovedoras y educativas historias de las cintas ganadoras que sacaron sonrisas y lágrimas al público. Estuvimos, estamos y, seguro, seguiremos estando convencidos/as de que el cine es una poderosa herramienta de cambio cultural (…) Desde ya invitamos al próximo año a una nueva edición del Festival, que esperamos ocurra en similares condiciones a las de pre-pandemia, con proyecciones en más salas de Santiago y de regiones, como era habitual antes del Covid-19”.