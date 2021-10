Cáncer de mama: «La necesidad de que exista en Chile una política de educación sexual»

El próximo 19 de octubre se conmemora a nivel internacional el día de la lucha contra el cáncer de mama y en nuestro país, como cada año, se sensibiliza todo el mes respecto a la prevención, con énfasis en la toma de exámenes de detección disponibles en el sistema de salud.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Cada día mueren 3 mujeres en nuestro territorio debido a esta enfermedad. A nivel global, se estima que cada año se detectan más de un millón de casos nuevos que, en muchas ocasiones, se encuentran en estados avanzados. ¿Por qué? Al ser una enfermedad silenciosa, que en muchas ocasiones no presenta sintomatología en su etapa inicial, requiere que las mujeres tengan información y herramientas para poder realizar la pesquisa de lesiones potencialmente cancerígenas.

La situación es grave, se estima que 1 de cada 12 mujeres enferman de cáncer de mama a lo largo de su vida y el pronóstico depende, en gran medida, de la promoción y prevención.

Este cáncer tiene mayor incidencia en países con menores recursos o que tienen sistemas de salud precarios o desiguales; también afecta más a la población con problemas de acceso a la educación. Esto también afecta en la calidad de vida de las mujeres que lo padecen y las expectativas de recuperación.

El objetivo está claro, pero es insuficiente que durante un mes las campañas apunten a que las mujeres tomen conciencia sobre su cuerpo. Nuevamente nos aparece la necesidad de que exista en Chile una política de educación sexual, que incluya información científica y concreta sobre el ciclo menstrual, autoconocimiento, salud sexual, entre otros. Además de entregar herramientas que permitan la gestión sobre nuestros cuerpos y con ello tomar conciencia sobre esta y otras enfermedades, fortaleciendo nuestro rol en su detección y tratamiento oportuno.

La falta de educación integral de la sexualidad en este caso es determinante, en países donde no se incentiva el autoconocimiento desde niñas, donde el cuerpo de la mujer ha sido invisibilizado cuando no se pone al servicio del consumo o la satisfacción masculina; con campañas inoficiosas, que censuran nuestros pezones o se recurre a cuerpos de hombres para mostrar la técnica de auto examinación. Con todo esto, pareciera ser que el problema está lejos de solucionarse si desde el Estado no se implementan acciones permanentes de cuidado de nuestros cuerpos. Claramente no basta que durante un mes del año incentivemos la prevención si países como Chile, carecen de políticas públicas en salud y educación que promuevan la salud integral de las personas.