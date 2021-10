“Mujeres chilenas”: la construcción de referentes femeninos en diez cuentos infantiles que empoderan

Isabel Ossa es escritora y periodista, la literatura siempre fue lo suyo, sin embargo nunca estuvo vinculada con temas infantiles, hasta que, en medio de la crianza de sus hijos, comenzó a buscar libros de mujeres chilenas para enseñarles a valorizar el rol que ellas tuvieron en la historia. Para su sorpresa tan solo encontró libros que contaban la historia de Violeta Parra y Gabriela Mistral y aunque para Isabel la historia de estas mujeres es muy importante, lo cierto es que hay muchas otras más que han hecho cosas relevantes que vale la pena contar.

Así nació el proyecto “Mujeres chilenas”, una colección de diez cuentos para niñas y niños a cargo de editorial Mis Raíces, trabajo que en conjunto denominaron “bioficción”, es decir, a través de historias ficcionadas se selecciona y da a conocer un hito relevante de la vida de cada una de ellas para mostrar que no solo de “próceres de la patria” se ha tratado la historia, si no que las mujeres también han sido referentes en la construcción de la sociedad. Además, se trata de un proyecto elaborado por mujeres, ya que la ilustración de los cuentos está a cargo de Joana Amoroso, Antonia Roselló y Carolina Undurraga.

La autora conversó con El Mostrador Braga, para mostrarnos el octavo y noveno cuento de la colección donde relata la historia de Matilde, una niña que solo cruzó una mirada con su mamá al momento de nacer y se convirtió en pintora en busca de ver el amanecer, momento en que también se conectaría con su madre presente en cada cosa de la naturaleza, un cuento inspirado en la vida de la artista visual Matilde Pérez. Y la historia de José, un niño que encuentra un tesoro oculto con los diarios de vida de la activista por el voto femenino Elena Caffarena. Ambos serán lanzados el próximo 6 de noviembre y ya se encuentran a la venta en librerías.

Referentes femeninos: los niños se impresionan y las niñas se empoderan

Diez historias de significativas mujeres chilenas, de las que hasta hoy han salido nueve y una a la espera de completar su proceso creativo: María Monvel, Paula Jaraquemada, Janequeo, Margot Duhalde, Margot Loyola, María Teresa Ruiz, Anita Lizana; Matilde Pérez y Elena Caffarena, fueron las seleccionadas para dar vida a esta colección de cuentos infantiles.

Como escritora y también como madre Isabel notó la importancia de contribuir en la construcción de referentes femeninos en la crianza de niñas y niños, a través de la educación y de la entretención y de la estimulación de la curiosidad o el deseo de investigar o saber más. “Es muy importante incorporar este tipo de lecturas que no sólo hacen la pega de entretener al niño y enfrentarlo a un texto literario, sino que también lo hace reflexionar sobre estas temáticas que son tan importantes, como es valorar el rol que han tenido las mujeres en la historia de Chile”, comenta Isabel Ossa.

En este sentido, la colección “Mujeres Chilenas” cuenta con una particularidad, “estos libros son una bioficción, una mezcla entre la historia real y la ficción. Además, hay mucho contexto histórico sobre las cosas que estaban pasando en el minuto en que transcurría la historia de estas mujeres. Por lo tanto, no sólo alimenta el imaginario literario de los niños, sino también les permite conocer la historia de Chile, les permite conocer a estas mujeres que fueron súper importantes y que hicieron grandes aportes a los distintos ámbitos en los que estuvieron envueltas”, explica.

A lo que agrega que su colección es una invitación a investigar más sobre la vida de estas mujeres, “eso es súper importante, porque yo no escribo biografías, tomo un episodio importante sus vidas que sea capaz de generar en el niño la apertura, porque efectivamente hay muchos niños y niñas que se quedan con ganas de saber más de estas mujeres y me preguntan cosas como ‘¿y esta mujer se casó?’ o ‘¿después estudió algo más?’ o ¿publicó algún libro? Entonces ahí les respondo, ‘investiguenlo’ porque son mujeres que hicieron muchas cosas importantes que no es posible abordarlas todas en un libro”.

“La verdad es que los niños se quedan muy impresionados cuando escuchan estas historias, la recepción es increíble y la verdad es que para mí como escritora es muy lindo ser testigo de estas pequeñas metamorfosis que sufren los niños mientras le les leo los cuentos porque pasa que, por ejemplo, los niños no me creen, piensan que es una ficción y que son unas superheroínas que en verdad no existieron, que es imposible que haya hecho estas cosas, de verdad me lo cuestionan mucho y las niñas se van iluminando, me ha pasado muchas veces ver que las niñas están más calladitas, más tímidas y van empoderándose y cuando termina la charla y me preguntan ‘¿tú crees que yo podría hacer esto o esto otro?’”, cuenta Isabel.

Por este motivo para Isabel, “es muy bonito que ellas se den cuenta que trabajando con un esfuerzo enorme porque todavía sigue siendo difícil para las mujeres salir adelante, pero que pueden lograr sus sueños y que se den cuenta de que no es sólo un tipo de mujer la que puede lograr todo eso, sino que es algo muy transversal”.

Cuentos para niñas, niños y grandes en colegios y universidades

Aunque se trata de cuentos infantiles, la elaboración literaria de los mismos exige que las niñas y niños sean iniciados en la lectoescritura en caso de no ser guiados por un adulto, “son para niños desde los 8 años, pero pueden ser para niños más pequeños cuando les leen los papás”, puntualiza Isabel sobre la edad requisito para acceder a ellos. Y aunque la edad recomendada es 8 años, no hay un límite de edad para conocer estas historias, “me los han pedido para gente más grande, he ido a dar charlas a universidades o colegios más grandes. Mis lectores son bien transversales en edad”, asegura.

Por otro lado, quisimos saber si este tipo de lecturas han sido incorporadas en los planes y programas del Ministerio de Educación, pregunta a la que la autora contestó que, “al curriculum del ministerio no lo han incorporado, pero está en varias bibliotecas escolares CRA (Programa de fomento lector infantil del Ministerio de Educación) y en varios colegios lo han incorporado como lectura obligatoria, pero ellos lo han integrado como extra a su curriculum”.

“Sin duda me parece que es muy relevante incorporar este tipo de lecturas, no sólo éstas -las mías- sino que en general las lecturas que les permite abrir la mente de los niños, darse cuenta de que las mujeres han estado a la par de los hombres hace muchísimos años en la construcción de Chile, porque está acostumbrada a escuchar sobre las que han sido más famosas, que han tenido un perfil más alto, pero en realidad hay muchas más por conocer”, profundizó.

También Isabel se tomó un espacio para reflexionar sobre el fomento de la lectura en la infancia de forma de abrir el abanico de posibilidades sobre lo que los niños construyen su imaginario de vida pese a la incorporación de lo digital o al alto costo para acceder a los libros.

“Es muy importante fomentar la lectura en los niños y niñas y que eso sea un aporte a su imaginario social. Es muy difícil, yo que tengo hijos lo sé, cuesta mucho ganarles a las pantallas, a la inmediatez que les ofrece el ipad, la tablet, el celular. Yo sé que estamos en tiempos difíciles y que los libros son parte de una industria cara a la que cuesta acceder, pero hay alternativas, están las bibliotecas, están los libros en versión digital”, propone como alternativa.

Tal vez la entretención es la alternativa, “siempre la lectura va a ser un aporte, yo soy escritora y creo que la literatura no está llamada a educar, cuando escribo no quiero educar a los niños, quiero que pasen un buen rato, que se entretengan y que tengan acceso a un texto de calidad, pero si además de eso vienen aparejado la posibilidad de que ese niño sepa, entienda, valorice el rol de la mujer, es un dos por uno”, agregó.

El lanzamiento de ambos cuentos será este 6 de noviembre en el Centro lector de la Corporación cultural de Lo Barnechea. Conoce más sobre la historia de estas mujeres en: https://misraices.cl/collections/6