“Marea Baja”: la nueva novela de Daniel Acuña que visibiliza el romance LGBTIQ+ en zonas rurales

Ambientada en un pueblo costero maulino, la novela “Marea Baja” cuenta la historia de Luis Miguel y Jon Travolta, dos adolescentes que esconden algo más que su segundo nombre y que se enfrentan al desafío de vivir su amor ante una sociedad rural homofóbica y conservadora.

Es así como Marea Baja retrata una problemática social que Daniel Acuña percibió cuando vivió en Curanipe, una localidad costera ubicada en la Región del Maule. Donde la principal motivación del escrito fue abordar la homosexualidad desde la provincia, específicamente en aquellos espacios rurales que carecen de una perspectiva de género e inclusión.

“Como persona LGBTIQ+ he cargado con la misión de evidenciar un tema difícil de traspasar a la palabra. Para ello he recurrido a mi biografía personal, siendo este el trabajo u obra creativa con el que más me he vinculado desde la experiencia y el sentir, aportando visiones de mundo que se relacionan directamente con mi propio descubrimiento del amor y la identidad”, expresó el autor.

De acuerdo con Acuña, Marea Baja, este libro muestra la diversidad sexual como tópico en un contexto violento, donde el descubrimiento sexual y afectivo de sus personajes, está en contraste con la religión y la heteronorma que oprime en estos espacios tradicionales del país.

“Es un viaje que confronta a los lectores en su propia forma de entender el amor, la identidad, la familia y la religión”, detalló el autor.

La publicación cuenta con un booktrailer producido por Niebla Cultural y el libro ya se encuentra disponible en la web de rileditores.com.