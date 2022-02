Javiera Quiroga, fundadora de Economina: “Está todavía súper normalizado que una mujer en el mismo puesto de un hombre gane distinto»

Instagram sigue peleando con TikTok para mantenerse en el primer lugar como la red social que más utilizan las personas para entretenerse. Si bien en su origen las redes sociales se posicionaron como un lugar para distraerse y pasar buenos momentos conectando con diversas personas, ya son mucho más que eso: arte, literatura, activismo y educación son temas que atraen gran cantidad de seguidores.

Asuntos relacionados con finanzas y economía cargan el estigma en estas redes de ser "simple y llanamente fomes", aburridos, con un lenguaje que parece un idioma que solo los estudiosos del rubro entenderían, un poco parecido a cuando se habla en términos legales.

Para enfrentarse a este desafío y romper con esta verdadera “barrera idiomática”, es que surgió hace ya un año y medio @Economina, creada por la periodista económica Javiera Quiroga, que ya se posicionó como una plataforma de educación financiera que supera los 40 mil seguidores en Instagram.

En entrevista con El Mostrador Braga, la emprendedora y profesional de las comunicaciones cuenta los desafíos de abrirse paso en una industria aún machista y dominada por hombres, sobre una red social tan competitiva, y es que economía y finanzas vs. comida y ropa no es algo sencillo. “No sabíamos si la gente quería aprender, había muchas interrogantes y nos dimos cuenta, al mismo tiempo, que no había casi nada de contenido educativo financiero, más encima también Instagram es uno de los lugares donde la mayor cantidad de fake news (noticias falsas) ronda, por eso yo creo que Economina prendió altiro”, explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Economina (@economina_cl)

Javiera se dio cuenta de que la gente sí quería informarse, solo que muchas personas eran “huérfanas” de lugares que les enseñaran información financiera en simple, fácil, en cotidiano. El tema de la desinformación financiera y económica no era ni por falta de oferta ni de demanda, pero, habiendo muchísimos medios de comunicación económicos en Chile, todos ellos comparten una particularidad: y es que hablan en un idioma completamente inentendible, que solamente es comprendido por las personas que trabajan en la industria financiera y no para el ciudadano de pie.

Volviendo a sus orígenes respecto al periodismo económico, al que se dedica desde hace más de 10 años, Javiera da fe de que es una industria completamente dominada por hombres, de manera súper transversal, “es cosa que te pongas a mirar la plana ejecutiva de las empresas”. En tal sentido, opina que la inclusión de mujeres es algo súper nuevo, que solo hace unos años se vienen integrando a directorios.

Considera que falta un cambio cultural interno en las empresas y de paradigma en el ambiente en sí. Al mismo tiempo, siente que esta inclusión a más mujeres es algo que las empresas hacen casi obligadas por el problema de falta de paridad. Aún –a su juicio– los ejecutivos no se han convencido de que las mujeres tienen atributos y habilidades distintas que pueden aportar a una mesa; y las que llegan, lo hacen muchas veces en términos de desventaja, sobre todo con los salarios. “Sigue pasando, y está todavía súper normalizado, que una mujer con las mismas características que un hombre en el mismo puesto gane distinto. Lo encuentro pero francamente inaceptable a esta altura del partido”, subraya.

Durante su carrera, le pasó en varias oportunidades que personas pensaron que por su edad y género podían “ponerme la pata por encima y pseudo como amenazarme en mis épocas de periodista, digamos, de trinchera", para que ella no publicara información sensible que tenía. “Para qué te digo los jotes y esa actitud como de patrón de fundo”, comenta.

Y agrega que muchas veces manejó información muy sensible que mueve mercados “o que puede, digamos, tener un impacto en la empresa. Esto hacía que algunas personas se tomen las atribuciones de decirme, sutil y no tan sutilmente, oye, cuidado con lo que vas a publicar".

De los “jotes”, cuenta que podría escribir un libro con saga, trilogía y diez tomos. “Yo te aseguro que eso a los hombres no les pasa, que si van a entrevistar a una galla no se la van a andar joteando”.

Además de informar, Economina ayudó a las personas también a conectar con las marcas que están bastante desprestigiadas: marcas del mundo económico como los bancos, las AFP, etc., estas tienen problemas comunicando con la ciudadanía, porque no les creen.

“A la gente le encantó y hemos ido creciendo en seguidores súper orgánicamente y pobre, porque no había plata como para pagar auspicios, entonces, la gente que está ahí, está ahí porque quiere”, puntualiza. Javiera es enfática en que la lucha contra las fake news es vital, por eso, en su página web están todos sus asesores, “es gente súper cabrona, como el Ministerio de Hacienda, Banco Central, Microsoft, entonces ha sido súper bien recibido”.

En este mar digital plagado de información falsa, inexacta, Economina cayó muy bien entre la gente, a pesar de no ser el clásico perfil de la influencer de Instagram que muestra “cómo están en las vacaciones, esto es educación, o sea, nosotros publicamos el PIB, el Imacec igual de rápido que los medios, incluso más”.

Respecto al futuro de Economina, desea que se siga agrandando el equipo al punto de que puedan optar por la omnicanalidad, ya que lograron de una forma muy agresiva posicionarse en Instagram poniendo todas sus energías en esa red. Por eso, nuevos formatos como newsletters y podcasts podrían ser el camino a seguir. Actualmente, además de su cuenta de Instagram, tienen una página web con mucho tráfico y un canal de YouTube.

Finalmente, a las mujeres que estén en ambientes masculinizados les recomienda que no se achiquen con nadie. “Los hombres a veces someten a las mujeres. A mí eso no me pasó porque yo tengo personalidad fuerte, pero entiendo que hay mujeres que sí les pasa, que se achunchan, que les da miedo. Hace años pasaba más colado que alguien tuviera actitudes incorrectas con las mujeres. ¿Hoy día? No. Entonces, que no se achiquen con nadie”, recalca.