Mailen Quezada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su hermano trans: «Del Estado no existe un apoyo real’’

Durante el día de ayer, la Brigada de Homicidios de la PDI confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Valentín Quezada Salinas, joven trans de 25 años que había desaparecido hace seis días. Este hecho causó diversas reacciones, entre ellas la de la familia de Valentín quienes acusaron el abandono de las instituciones públicas.

La búsqueda del joven se desarrolló desde el pasado 2 de febrero, luego que el estudiante de cuarto año de medicina veterinaria de la Universidad de Concepción saliera de su casa, con destino al domicilio de su hermana. El día 3 de febrero, se hizo la denuncia por presunta desgracia, sin embargo, su búsqueda inició días después.

‘‘Cuando hicimos la denuncia a la PDI nos sentimos muy abandonados, porque la PDI tomó la denuncia y mi declaración y sería. Nosotros denunciamos el jueves, el viernes no se hizo nada y el sábado y domingo llamamos para preguntar y nos decían, ‘soy la detective de turno, no llevó el caso, así que no puedo hacer nada’. Cómo es posible”, detalló a Radio ADN la hermana de Valentín, Mailen Quezada.

La familiar del joven, también sostuvo que estos casos deberían ser abordados por agentes policiales que tengan conocimientos y/o sean capacitados sobre diversidades sexuales. “Se supone que existe una normativa que a las personas trans son personas de mayor riesgo, y que se les tiene que tratar como casos de urgencia y eso nunca se hizo” comentó al medio de comunicación.

Por otro lado, Mailen Quezada destacó el apoyo de grupos feministas en Chillán, ya que fueron ellas quienes se organizaron de forma inmediata para la difusión y búsqueda de Valentín.

“Les agradezco millones porque ellas fueron las que no nos dejaron solos, si no hubieran estado, hubiéramos estado realmente solos, porque del Estado no existe un apoyo real’’, dijo a ADN.

Abandono institucional a lo largo de su vida

La hermana de Valentín también contó que el joven tuvo que lidiar varias veces con discriminación y otras problemáticas en razón de su identidad de género. Según detalló a ADN, asumir su transición fue algo que le costó mucho, ‘‘él tenía mucho miedo de salir, de ir al baño en lugares públicos, de no saber a qué baño ir, porque en los baños de mujeres le decían que no y en los baños de hombres le decían que no”.

También detalló, que el proceso de transición fue algo sumamente difícil debido a que en el hospital dónde el joven solicitó una hora para recibir ayuda en este proceso esencial para él, se demoraron nueve meses en llamarlo, recién para agendar atención.

Frente a todo lo anterior, la organización OTD Chile declaró que esta falta de interés institucional, se debe a que la población trans es percibida como, ‘‘ciudadanía de segunda categoría, y esto es perpetuado por la indiferencia y el desconocimiento de las realidades trans, a esto debemos sumar que si se es pobre y/o se vive en regiones, o eres migrante, la vida vale menos para este sistema cisheteropatriarcal’’.

Por último, manifestaron que es sumamente importante investigar ‘‘la muerte de Valentín, encontrar a la(s) persona(s) culpable(s) de haber sido víctima de trans odio y si se trata de un suicidio entonces es necesario que las nuevas autoridades prioricen la salud mental de las personas de las disidencias’’.