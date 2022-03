“A los seis violadores tiene que caerles todo el peso de la ley”: agresión sexual en Palermo causa indignación internacional

Conmoción e indignación ha causado en todo el mundo esta semana el caso de una mujer de 20 años, que fue víctima de una violación grupal en Palermo, Argentina. De acuerdo a los datos entregados por la Policía de Buenos Aires, el hecho ocurrió a plena luz del día en uno de los barrios más concurridos de la ciudad.

Según han informado medios argentinos, una comerciante de la zona y su esposo fueron quienes alertaron a la policía por estos hechos y trataron de intervenir para frenar la agresión sexual. Sin embargo, la pareja fue golpeada por el grupo de seis hombres.

De acuerdo a lo recopilado por la policía, los acusados son Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Fabián Domínguez (21), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Steven Alexis Cuzzoni (20) y Franco Jesús Lykan (24). Ninguno tiene antecedentes penales.

‘‘Llamé al 911 desesperada y les dije que vinieran rápido, que estaban violando a una chica, y les dije que yo iba a ir a ayudarla”, dijo la comerciante, Natalia Duarte a la prensa argentina.

Posteriormente, con la llegada de personal policial, la joven fue rescatada, estaba desvanecida, pero con destellos de lucidez. Tras ser atendida, fue dada de alta del Hospital Rivadavia y permanece junto a sus familiares y especialistas en atención psicológica.

Los agresores se encuentran actualmente detenidos por abuso sexual, agravado por el número de participantes. Se esperaba que durante hoy los hombres prestaran declaración ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, sin embargo, se negaron.

Durante el día martes distintas agrupaciones feministas argentinas se reunieron en una marcha para exigir justicia y la implementación de Educación Sexual Integral (ESI) para erradicar la cultura de la violación.

A la manifestación asistieron excompañeras de los acusados, quienes declararon a la prensa argentina, que estos se autoproclamaban como ‘‘deconstruidos’’ y hasta asistían a espacios feministas. “¿Qué esperamos? Que los juzguen como se merecen. Que no queden impunes”, señalaron al canal América.

Esta agresión sexual fue rápidamente repudiada por diversas figuras políticas de Argentina, por ejemplo, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, calificó este hecho como “aberrante” y expresó su solidaridad con la víctima y su familia.

“Un equipo de la ciudad capacitado para actuar en situaciones de violencia de género la está acompañando. Cada hecho de violencia tiene que ser absolutamente repudiado y condenado como corresponde. A los seis violadores tiene que caerles todo el peso de la ley”, declaró Rodríguez a través de Twitter.

Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que no se trataba de un hecho aislado, sino que responde a la cultura que se le enseña a los varones a lo largo de su vida.

‘‘No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural’’, señaló en sus redes.

Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural.

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 2, 2022