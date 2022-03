«¿Feliz día para quién?»: Colo Colo envió mensaje por el Día Internacional de la Mujer

Titulado “¿Feliz día para quién?”, distintas figuras del plantel femenino del ‘Cacique’ aparecieron en un video dejando preguntas, frases y cifras contundentes que apelan a la "celebración" del Día de la Mujer.

“¿Para las que no salimos de noche a la calle solas por miedo?”, “¿Para las que siempre tienen que estar reclamando por mejores condiciones?”, “¿Para el 83% de las futbolistas que no reciben sueldos?” y “¿Para las mujeres que no podemos salir con ropa de verano a la calle por miedo a que nos acosen?”, son algunos de los cuestionamientos que lanzaron en el mensaje.

El video finaliza con las jugadoras diciendo al unísono: “Este 8 de marzo, y todos los días del año, nos queremos valientes, fuertes, grandes y vivas”.

Cabe destacar que el equipo de Pedrero es uno de los pocos del país que ha profesionalizado el fútbol femenino.