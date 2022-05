Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia: ¿ha mejorado Chile en términos de inclusión y no discriminación?

Si bien las leyes han avanzado en fortalecer los derechos de la comunidad LGBTIQ+ a través de la aprobación de iniciativas legales como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, la vida de las disidencias sexuales sigue caracterizándose de un camino poroso, lleno de desigualdades que se manifiestan en la cotidianidad, tales como en un viaje en metro o en una atención de salud.

Así lo remarcan diversas organizaciones LGBTI y los estudios gubernamentales: el año pasado, un 89,3% de quienes forman parte de las disidencias en Chile afirmó haber sido víctima de discriminación, según reveló el primer estudio estatal que recoge datos sobre violencia homofóbica impulsado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Las personas trans, por su parte, son las más afectadas, la cifra asciende a 94,1%. Respecto de los agresores, cerca del 60% declaró que fueron desconocidos, frente a un 44% que culpó a miembros de su familia cercana. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), han asegurado que los abusos llevan creciendo desde 2018, y denuncian que la ley contra la discriminación, promulgada en 2012, conocida como Ley Zamudio, es insuficiente y necesita enmendarse, algo que recientemente está siendo valorado por el parlamento.

La discriminación es transversal, ya que afecta a las adolescencias e infancias, siendo uno de los sectores más desprotegidos. Así da cuenta el estudio de la UNESCO, “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe- Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción”. Este, devela que uno de cada cinco estudiantes chilenos de la diversidad sexual afirma no sentirse seguro en su escuela, y entre las consecuencias de ser víctima de acoso, se encuentra el doble de probabilidades de no asistir sus establecimientos educacionales y presentar altos niveles de depresión.

Ante tales hechos, organizaciones como la Fundación Todo Mejora han asistido a las infancias y adolescencias que todos los días buscan ayuda psicológica a la entidad al ser víctimas de discriminación, principalmente por parte de su propia familia, y de su entorno escolar.

En consecuencia, la misma organización, ha creado diferentes manuales de convivencia escolar con enfoque de género, sin embargo, estos textos no son de uso obligatorio en las aulas escolares. Esto se vuelve preocupante al considerar que los colectivos LGBTI han identificado que la discriminación no es solo ejercida por los mismos alumnos, sino que, de manera indirecta, también por los profesores y autoridades educativas, al no intervenir ante el acoso escolar, y, por otro lado, al no visibilizar en sus programas la existencia de personas disidentes en sus textos escolares, o en las discusiones en clases, volviéndose un tema tabú en las aulas.

En este marco, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que busca reivindicar la igualdad de derechos y el respeto de todas aquellas orientaciones sexuales e identificaciones de género que no sean las dominantes.

Se eligió específicamente este día para conmemorar la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990 de desclasificar la homosexualidad como un trastorno mental. De parte de los organismos públicos, este año 77 instituciones chilenas han decidido sumarse a visibilizar y reivindicar los derechos de las disidencias sexuales.

La Bancada Disidente conformada por las Diputadas Marcela Riquelme, Emilia Schneider, Camila Musante y María Francisca Bello, por su parte, eligieron este día para plantear ante la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República, Gabriel Boric, establecer urgencias e impulsar una agenda legislativas de igualdad y no discriminación hacia la población disidente.

Además, desde la vocería de la bancada, informaron que enviarán a la comisión de ética al diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, por haber señalado en una intervención la semana pasada, que activistas feministas y de las disidencias sexuales “habrían sido pederastas, borrachos y habrían terminado sus días en instituciones psiquiátricas”, señaló.

Para demostrar su compromiso, las y los integrantes de la bancada izaron la bandera LGBTIQ+ y trans en las afueras del Congreso.

El proyecto contempla que se otorgue suma urgencia a las reformas de Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio) y Ley de Identidad de Género, solicitando además que se ratifique por parte del Estado de Chile la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Por otra parte, la Fundación Todo Mejora, convocó a una charla a las 19:00 hrs, donde se guiará a docentes y equipos educativos en la consolidación de un lugar más inclusivo para la niñez, la adolescencia y la juventud LGBTIQA+. El ministro de educación, Marco Ávila y la ex directora de pedagogía en Educación Básica UDP estarán presentes.