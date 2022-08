Puertovarina Esther Margarita publica libro sobre disidencia sexual trans

Respetar la diversidad es un imperativo para desarrollar comunidades más plenas y felices. Todo ser humano posee una dignidad intrínseca que nadie se la puede arrebatar por ningún motivo. “Es desesperante no encontrar un lugar en el sistema”, explicó la escritora en entrevista con Diario Puerto Varas. En la que aborda la ignorancia, prejuicio y miedo, inculcados por la tiranía de Pinochet. Alegremente, las cosas han cambiado y existe mayor respeto a los derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a la identidad, no por cómo luce la persona, sino por lo que siente. Ciertamente, solo el individuo puede decir cómo quiere ser.

Entrevista con Esther Margarita

¿Qué te motivó a escribir este libro?

“La escritura en mí nace como un error. Nunca estoy pensando en escribir. Todo lo contrario, me estoy reusando a la escritura. Generalmente, me vuelco al papel cuando sufro una desilusión amorosa. Cuando estoy en mi casa y ocupo temas domésticos y me cuestiono mi rol como mujer. Cuando me pregunto ¿qué quiero hacer? Teniendo una sociedad que es utópica también. Estamos pensando en temas como el aborto o el cupo laboral trans, que lamentablemente hasta el día de hoy son gubernamentalmente temas utópicos. Está costando mucho llegar hacia allá”.

“Pienso la escritura siempre como un equívoco. Cuando ya tengo el escrito me doy cuenta de que otra persona se siente identificada. Pero hacer ese, desmembrar ese tejido escritural es muy complejo porque es doloroso también. No es bonito escribir sobre un femicidio, sobre un travestisidio, sobre un crimen de odio”.

¿Tiene que ver con tu biografía?

“Posicionarme como travesti en el sur de Chile o en Chile propiamente tal ya es complejo y ser una escritora travesti es mucho más complejo. Desde ahí voy desmembrando eslabones de investigación. Mi primer eslabón de investigación fue sin duda el VIH por un evento traumático de adolescencia. La muerte de un amigo y meterme en ese mundo y tratar de ahuyentar a la masa a que piense que la homosexualidad o las disidencias somos quienes cargamos esta lepra que se nos ha inculcado, desde que llegó a Chile, en dictadura también”.

La necesidad política de la comunicación a través del manifiesto

“Pienso en las cartas de Gabriela Mistral que eran privadas y que fueron publicadas ¿Mistral quería que esas cartas se publicaran? Entonces es un error. Cuando una llama error a algo no tienen por qué ser negativo. Lo escribiste para perpetuarlo. Cuando hablo de error pienso en la posibilidad política del manifiesto. Ser activista es súper complejo. Aún nos siguen matando por ser activistas y antes era mucho peor. Entonces cuesta dedicarse a esto, hay sudor y lágrimas”.

¿Por qué aún hay personas que no respetan la diversidad?

“Creo que tiene que ver con una crianza criolla. La colonización nos hizo pésimo. Nos arrancaron las raíces y de ahí se arranca la empatía primero que todo. Abiertamente lo digo aquí y en la quebrada del ají, el golpe militar de Augusto Pinochet nos hizo pésimo. Hubo una fractura de 40 años que es imposible quitarla de nuestro mapa memorial. Conozco a grandes activistas, supervivientes de la dictadura, que hay cosas que no cuentan porque el dolor fue muy grande, la pérdida fue muy grande. Ahora lo estamos hablando, pero hace 20 años era imposible. Salíamos de acá y nos mataban, llegaba la DINA la CNI y éramos. Creo que por eso ocurre esta segregación hacia las minorías, entre comillas, porque somos gigantes”.

¿Qué significó el Estallido Social para ti?

“El Estallido Social lo viví acá en Puerto Varas y estaba haciendo una performans que se llama Democracia payasa. Consiste en una fobia que tenía de chica a los payasos por un evento de infancia. Cuando pasó el estallido salimos a la calle así no más y no nos dimos cuenta que había cámaras. Mi performans consistía en estar semi desnuda vestida de payasa con un cartel que decía Democracia payasa y a la semana nos dimos cuenta de los traumas oculares y todo lo terrible de la represión. Tuve seguimiento y tuve que salir unas semanas de Puerto Varas”.

Empatía

“La empatía es parte del proceso de revolución. Sin la empatía no puede haber un conocimiento claro, un mirar qué está pasando en el otro patio. Es parte del manifiesto de la revolución”.

¿Por qué hay miedo a la diferencia?

“El prejuicio, la carga social que conlleva ser una persona diferente, cuando todos somos diferentes. Pero se entiende diferencia por una diferencia de género principalmente, de identidad. Entonces ahí el prejuicio cumple un rol fundamental y el prejuicio genera miedo. Por eso es importante la psicoeducación que nosotras podemos articular para poner estos temas en palestra, que han estado siempre, pero se hablaron desde una palestra reprimida. Por eso no voy a hablar de la travesti triste, sino que vengo hablar para exigir un cupo laboral trans, sobre los politrans que se abrieron el gobierno de Bachelet, la psicoeducación a los padres disidentes y muchos referentes”.

“Somos el mecanismo de defensa para una sociedad todavía en pañales lamentablemente patriarcal”.

¿Qué le dirías a los adolescentes que se están cuestionando su identidad?

“Me pasó una anécdota súper particular con mi primer libro. En ese tiempo vivía en Santiago y el libro se llamaba “Irreverente” y me contactó un perfil porque lo quería comprar para que nos juntemos en el metro. Sentí que esta persona era mayor y me bajo del metro y le digo “no te veo” y al final había un joven con una camisa escolar y me dice “soy el de la camisa escolar, pero me da miedo”. Me acerco y me dice “dudé una semana en comprarte el libro” y le digo “ya y qué te impulsó” y me dijo que por mi poema “Manifiesto margaritas” en el que invito a las personas homosexuales a sentirse parte de su identidad, asumirla, quererla y respetarla. Dijo que era por ese poema y se puso a llorar. Solamente lo pude abrazar y ese día me di cuenta que era escritora”.

Quiéreme trans

Por Esther Margarita

Quiéreme trans

busca una estrella

la más alta

olvida quienes caminan la vereda

sucumbe el suelo y une tus manos

a este cuerpo equivocado para ti

¿quiéreme tantito trans?

busca un álamo

el más alto

olvida que afuera los márgenes existen

graznidos en el subsuelo no podrán

estornudar sobre nuestras bocas

besémonos en el minimarket

bésame en el paradero de buses

besémonos adentro de un psiquiátrico

adentro de una micro

afuera de una pizzería







en medio de la plazoleta

al fondo de la botillería

¿quiéreme tantito trans?

no soy tan rara después de todo

buscaré a Teseo entre tus manos

ya no sudarán tus dedales cuando los tengas

enlazados a los míos

quiéreme trans

tu risa es pangea y tengo miedo de separarme de ti

quiéreme trans

no olvides las constelaciones del cielo

los álamos en el bosque

el océano recorriendo nuestras uñas

ya no más graznidos ni risas ajenas

dejemos las cuatro paredes de esta casa rota

y hagamos una bandera nueva

el continente se unió a la orilla

el sismo devino quietud de mármol

las olas son un jardín hermoso

estamos en el semáforo

y mis labios buscan los tuyos

quiéreme tantito trans

trans

trans