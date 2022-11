Daniela Grandón: la estudiante de Doctorado en Física es premiada por UNESCO por su destacada investigación y contribución a la astronomía

La licenciada en Física, Daniela Grandón (28), fue premiada por L'Oréal y UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con su distinción “For Women in Science”, con la que se reconoce a científicas jóvenes de todo el mundo por su destacada investigación.

La estudiante de Doctorado en Física de la FCFM de la U. de Chile, participó de la convocatoria en categoría de Doctorado, donde se evalúa la trayectoria y el trabajo científico desarrollado, para luego escoger a las tres científicas mejor evaluadas, las cuales van a una entrevista con el jurado. “Yo quedé entre las tres, tuve la entrevista y en menos de 24 horas me llamaron para contarme que gané. ¡No lo podía creer!”, agrega Grandón.

El académico del DFI, Domenico Sapone, declaró que “estoy verdaderamente feliz y profundamente orgulloso que Daniela haya ganado el premio ‘For Women in Science’, sobre todo porque en las áreas cosmología y del análisis de datos son todavía dominados por hombres y el porcentaje de mujeres no supera el 20%, siendo así un modelo para las generaciones futuras de mujeres que quieran entran en el mundo de la investigación en cosmología”.

Daniela, que es también Licenciada en Física mención Astronomía de la Universidad de Valparaíso, fue premiada junto a Marcela Márquez, bióloga de la Universidad de Chile y quien actualmente desarrolla sus estudios de postdoctorado en la Universidad Austral de Chile.

Tras este reconocimiento de L'Oréal y UNESCO, Daniela continuará con sus colaboraciones internacionales. Pronto viajará a la Universidad de Tokyo, donde se unirá al grupo de cosmología por unos meses para trabajar en dos artículos, para luego continuar con sus estudios de postdoctorado, donde ya tiene una oferta por parte del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Leiden en Holanda.