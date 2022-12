Quiénes son las 100 Mujeres influyentes e inspiradoras elegidas por la BBC en 2022

Heidi Crowter, Reino Unido

Activista por los derechos de los discapacitados

Heidi Crowter lucha para cambiar las percepciones sobre las personas con síndrome de Down. Crowter llevó al gobierno británico ante la justicia por la ley que permite abortar a fetos con síndrome de Down hasta el nacimiento, una norma que ella denuncia como discriminatoria. El Tribunal Superior falló en su contra, con el argumento de que la ley intenta encontrar un equilibrio entre los derechos del nonato y el de las mujeres. En noviembre Crowter perdió una apelación, pero señaló que ella y su equipo legal "seguirán luchando" y llevarán el caso ante la Corte Suprema.

La activista apoya la organización "Positive About Down" (Positivos Sobre Down) y es una de las fundadoras del Grupo Nacional de Políticas sobre el Síndrome de Down. Su libro, "I'm just Heidi" (Solo soy Heidi) fue publicado en agosto.

Quiero que las mujeres embarazadas tengan la información correcta sobre el síndrome de Down. Deseo que las personas estén al compás de los tiempos actuales y vean quiénes somos realmente.

Heidi Crowter