Los cuatro métodos de barrera imprescindibles para una práctica sexual protegida

En este 14 de febrero, día del amor, el ambiente cambia y es probable que muchas personas quieran disfrutar de su sexualidad, ya sea en solitario, con su pareja o vivir la experiencia del sexo casual.

En la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa) relevan la importancia de vivir una sexualidad libre, placentera y sobre todo segura. Por tal razón señalan que algo crucial es la información y educación en torno a tal materia, para así prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos y situaciones abuso.

Desde la organización señalan que para poder experimentar prácticas sexuales seguras es necesario: consentimiento, comunicación y métodos o dispositivos que prevengan las ITS o gestación.

“Todas las personas que tienen vida sexual activa y no usan condón ni métodos de barrera, pueden adquirir una ITS, ya que estas no hacen distinción de orientación sexual, nacionalidad o condición socio-económica”, aseguran.

Ante estas recomendaciones, Aprofa aconseja sobre los cuatro métodos de barrera imprescindibles para tener una práctica sexual protegida.

Condón de pene o externo: es una cubierta delgada, que al ser utilizado correctamente, protege y disminuye las posibilidades de gestar y de exponerse a infecciones de transmisión sexual y VIH. Existen de látex, nitrilo y caucho natural. Con él puedes realizar barreras de látex para la realización de prácticas sexuales que pudiesen implicar la transmisión de fluidos o contactos con zonas como ano, vulva y boca.

Condón de vagina o interno: Tiene un anillo en cada extremo, uno de estos se ubica al interior de la vagina y el otro, el cual está abierto, permanece por fuera, cubriendo la vulva. El condón se puede insertar unas horas antes de iniciar las prácticas sexuales o justo antes de tenerlas.

Máscara oral: es una máscara de resina sintética que sirve de protección durante el sexo oral. Este producto, usado adecuadamente evita el paso de fluidos corporales, ayudando a reducir el riesgo de adquirir o transmitir ITS como sífilis, herpes, gonorrea, candidiasis, VIH y el virus del papiloma humano (VPH).

Condones de Dedo o Dediles: son condones “mini”, que pueden ponerse en los dedos y sirven para protegerte durante el contacto íntimo en los juegos sexuales que conllevan penetración.