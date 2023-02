Atlas Textil: historias de mujeres hilanderas, bordadoras y tejedoras de Aysén

“Los invito a conocer mis historias, mis raíces, mi historia con la lana”, así comienza el primer capítulo de la segunda temporada de Atlas Textil, podcast que busca destacar el oficio textil y las historias de vida de artesanas de la región de Aysén.

La iniciativa tiene por objetivo hacer un rescate del trabajo que por décadas han desarrollado hilanderas, bordadoras y tejedoras de la Patagonia. Además, busca relevar la importancia de los oficios liderados por mujeres en la memoria y patrimonio de este territorio del país.

Una de las historias que se podrá conocer es la de Mirna Cifuentes, que se declara una amante de la tierra y la lana, y es habitante de Villa Mañihuales. “Empecé a aprender escondida en un fogón. Un día mi abuelo me encontró hilando entre clavos. Él me hizo mis primeros palillos”, cuenta.

Por otro lado, también participa la artesana de Puyuhuapi, Margaret Cerda. “Yo había escuchado la primera temporada y no pensé que me iba a tocar a mí. Me gustó la experiencia y el poder dar a conocer el trabajo que se hace en la región en torno a los oficios textiles”.

De acuerdo a lo que opina la profesora, historiadora y conductora del podcast, Macarena Silva, junto a la periodista, historiadora y también conductora, Catalina Camus, estas entrevistas dan vida a íntimos recuerdos de mujeres que narran sus historias familiares y laborales tejidas al calor de las lanas.

“Estamos muy contentas de poder explorar otros territorios de nuestra Patagonia y otras técnicas textiles”, dicen Silva y Camus.

Esta temporada cuenta con un equipo de trabajo con presencia de mujeres, por ejemplo, la ilustradora Sofía Moreno, que se dedica, principalmente, a resaltar la figura femenina, con gestos sutiles, colores y líneas puras, sello que acompaña la imagen de Atlas Textil.

El espacio tiene en su segunda temporada diez episodios, también las conversaciones se pueden oír en vivo por radio Santa María para toda la región de Aysén. Cada miércoles a las 15:00 hrs.

El podcast está a cargo de la Organización Pulso Austral y es financiado por Fondart Regional, Línea Difusión, Convocatoria 2022.

Escucha aquí.