Estado de Texas prohíbe tratamiento médico para menores transgénero

La ley entrará en vigencia el 1 de septiembre. A raíz de la ratificación de este legislación, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas presentará una demanda contra la prohibición estatal.

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott firmó durante la jornada del viernes la ley que prohíbe el tratamiento para menores transgénero.

La ley prohíbe a los médicos recetar bloqueadores hormonales o realizar cirugías de transición de género a menores de edad. La legislación incluye una excepción para las personas que ya reciben tratamiento hormonal pero se requiere “dejen de tomar el medicamento recetado durante un periodo de tiempo y de una manera que sea segura y médicamente apropiada“.

Con la ratificación del proyecto de ley, Texas se convirtió en el estado con la mayor cantidad de restricciones en Estados Unidos, seguido por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien firmó un proyecto de ley similar en mayo.

Pese a que la ley entrará en vigencia el 1 de septiembre, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas reveló que presentará una demanda contra la prohibición estatal. Cabe destacar, que el presidente Joe Biden pidió en marzo eliminar este tipo de normativa denunciando que eran “antiestadounidenses”.

“Abbott no puede impedir que los jóvenes trans prosperen en Texas, y lo llevaremos a los tribunales para asegurarnos de ello”, dice en un tuit.

BREAKING: Gov. Abbott has signed #SB14 into law, banning life-saving health care for trans youth.

Abbott can’t stop trans youth from thriving in Texas — and we’ll take him to court to make sure of it.

— ACLU of Texas (@ACLUTx) June 2, 2023