Fidel Espinoza dispara con ventilador: crítica a Elizalde, Tohá y al FA por la derrota electoral

En una entrevista con Biobío, el senador por Los Lagos Fidel Espinoza (PS) analizó los resultados de las primarias del Socialismo Democrático, lanzando duras críticas hacia figuras clave de la izquierda y centroizquierda nacional. Cuestionó desde la estrategia de campaña de Carolina Tohá —a quien acusó de rodearse de un equipo sin experiencia en victorias electorales— hasta el rol del ministro Elizalde y la expresidenta Bachelet, además de cargar contra el Frente Amplio, al que acusó de intentar marginar al Partido Socialista (PS) y al PPD de la escena política.

Sobre la candidata del Socialismo Democrático, Espinoza reconoció que el domingo 29 “hubo un batatazo que no estaba en nuestros cálculos”, ya que esperaban un resultado estrecho, independiente de quién se impusiera. Dicho eso, también reconoció los factores que contribuyeron al 27,72% de Carolina Tohá, entre los que se cuentan la falta de carisma de la excandidata. “Carecía del carisma que tiene que tener un candidato, estuvo a la cabeza de una cartera en crisis, porque el problema principal que tienen los chilenos hoy día tiene que ver con la crisis de seguridad, narcotráfico”.

Algo que contrastó con la candidatura de Jara, quien venía “de buenas noticias” tras su período a cargo del Ministerio del Trabajo.

A quien también dedicó palabras fue al equipo de campaña de Tohá: acusó que la candidata “se rodeó de gente que nunca ha ganado una campaña” y llamó a que asumiera que ella “se rodeó de gente que habla desde el Olimpo“. En específico, apuntó al sociólogo y analista político Eugenio Tironi, y a la diputada Daniella Cicardini (PS), a quienes acusó de que, hoy por hoy, “aparecen dando por muerto al Socialismo Democrático”.

“Entonces, claramente esas personas que lideraron la campaña de Tohá no tienen calle, no tienen terreno, no tienen ni idea de lo que va a ser una campaña en las regiones”, arremetió.

Críticas al PS: Elizalde y Bachelet en la mira

Los cuestionamientos del parlamentario no terminaron en el Socialismo Democrático amplio, sino que también apuntaron en específico a su propia tienda. El primer nombre contra el que disparó fuel el del ministro del Interior y extimonel del Partido Socialista Álvaro Elizalde, a quien invitó a asumir “su responsabilidad del rol que jugó activamente para evitar que el Partido Socialista tuviera candidato y candidata propia“, aludiendo a la fugaz vida de la candidatura de Paulina Vodanovic.

“Eso ha estado en el más absoluto anonimato, pero él fue un actor preponderante para que eso ocurriese por sus intereses particulares, porque a Elizalde solo le interesa ser ministro de Interior, es su sueño y lo logró“, acusó. A ello, sumó a que a él “le interesa pensar dónde va a estar en los próximos cuatro, ocho o los próximos 12 años”, en desmedro del propio PS.

Una tajada de críticas también se llevó la expresidenta Michelle Bachelet: no obstante admitió que la “quiere” mucho y admira, afirmó no entender “cómo una militante que siempre ha sido disciplinada no se puso atrás Carolina Tohá y mantuvo una posición“.

En esa línea, acusó a que Bachelet debió fungir como vocera de Carolina Tohá. “Independiente de que yo mismo he tenido diferencias con Carolina, por en eso no logro comprender la actitud que tuvo la expresidenta“, afirmó.

Frente Amplio: “Trató de matar al PS y al PPD, y no le resultó”.

Respecto del partido del Presidente Gabriel Boric, el parlamentario tuvo las que probablemente fueron las críticas más crudas de todas. Espinoza acusó al Frente Amplio (FA), desde el primer día, de querer “sustituir al Partido Socialista y al PPD” y “eliminarnos de la vida política chilena”, afirmando que “ellos llegaron a imponerse, creyeron que habiendo ganado una Presidencia lograban simplemente eliminar a estas colectividades”. Y que, sin embargo, fue el propio PS el que “salvó este Gobierno”.

Esta actitud fue calificada como “soberbia”, la que tendría su origen en quienes fueran miembros de Revolución Democrática: “Son los que miran en menos a los demás, lo demuestran sus propios ministros en su actuar muchas veces. Son intolerantes, en Revolución Democrática están los males del Frente Amplio“.

Asimismo, también tuvo palabras para la disputa que tuvo con el candidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, a quien calificó a través de una publicación en X (anterior Twitter) como ‘pelmazo’ tras conocerse los resultados del domingo pasado y asegurando en aquella ocasión que “salió en el lugar que debía estar, con un fracaso rotundo de su proyecto político que ha hundido a Chile”. Publicación que, no obstante, luego borró.

Consultado si le llegó un ‘tirón de orejas’ por su lenguaje’, afirmó que ese no fue el caso, y que la razón fue porque creía haberse contradicho a sí mismo: “Winter había sido derrotado estrepitosamente y creo que ese tuit estuvo de más de mi parte (…) Sí considero que él representó un proyecto fracasado justamente porque la ciudadanía le pasó la cuenta al Frente Amplio, sobre todo por los casos de corrupción”.

No obstante, y haciendo un punto poco frecuente en sus choques con militantes del FA, Espinoza afirmó que su disputa no es contra todo el partido: aseguró que hay sectores de la colectividad (como los que fueran parte de Convergencia Social) “son respetuosos, que son tolerantes, que son abiertos al diálogo”, y subrayó que su problema radica específicamente con la esfera proveniente de lo que fue Revolución Democrática.

“Es la herencia de quien creía (Giorgio Jackson) que tenían superioridad moral y terminaron sus propios amigos, con los que hacían los asados, robándole la plata a la gente más humilde“, fustigó nuevamente.