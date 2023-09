Streamer española fue agredida sexualmente en plena transmisión en vivo

Una nueva agresión sexual se registró en España, esta vez fue expuesta a través de una transmisión en vivo en Twitch, donde se puede ver a un hombre que mira y toca a una streamer llamada Gonsabellla en Benidorm.

Según medios españoles, la muchacha estaba transmitiendo desde un bar ubicado en la playa, donde de un momento a otro el hombre la toca. Ella reaccionó muy rápido y lo encaró: “ Hey, no toque eh”. En el video también se puede ver como el acompañante de este sujeto reprocha su actuar.

Además, se puede notar que debido a la incomodidad la streamer optó por cambiarse de lugar en el bar para seguir con su transmisión.

Un británico acosa a la streamer Gonsabellla en directo en Benidorm. pic.twitter.com/reA4uNHbzW — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 21, 2023

Luego del hecho, Gonsabellla publicó en sus redes sociales expresando su disgusto por lo ocurrido: “Es que es horrible, y les da igual que les esté grabando. Imagínate. Es que no me jodas (sic)… que encima sabían perfectamente que estaba grabando. Se creen completamente impunes. Es vomitivo”, indicó.

También agradeció a través de X (ex Twitter) el apoyo que ha recibido por redes sociales tras esta situación: “Hola, solo vengo a dar las gracias por todos los mensajes bonitos y de apoyo que me estáis mandando. Gratamente sorprendida”

Hola, solo vengo a dar las gracias por todos los mensajes bonitos y de apoyo que me estáis mandado.

Gratamente sorprendida ❤️‍🩹 — Gonsabellla (@Gonsabellla_) September 21, 2023

Asimismo, a raíz de los comentarios que le indicaban que ella estaba provocando con su vestimenta, la streamer comentó: “Ah bueno, perdón, me lo he buscado yo claramente”, y agregó “ que gracia que haya gente comentando que estoy con un top y un bikini pero no haya habido nadie que haya comentado que hay 2 tíos sin camiseta”.

Además, hace un par de horas anunció que ha interpuesto una denuncia por lo ocurrido, y comentó que será complicado tomar las medidas correspondientes porque no hay datos del sujeto más allá de lo que se ve en el vídeo.

Bueno, actualización y cerramos el tema.

He ido a poner la denuncia. Decir lo primero que los policías han sido un encanto.

Me han dicho que he hecho muy bien en ir pero que va a ser complicado tomar las medidas correspondientes porque no tenemos datos del chico más allá de lo… — Gonsabellla (@Gonsabellla_) September 22, 2023

Este es el tercer suceso de agresión sexual que se viraliza este último tiempo en el país europeo, pues el pasado 12 de septiembre la periodista Isa Balado, sufrió una agresión sexual por parte de un hombre, mientras realizaba un despacho en vivo.

Además de la agresión denunciada por la futbolista de la selección española, Jenni Hermoso, quien fue besada sin consentimiento por el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante el triunfo del equipo español en el Mundial.