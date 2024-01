Jugadores acusados de violación mantienen contrato en Cobreloa

A más dos años de la denuncia, sigue sin resolverse el caso de violación que involucra a ocho jugadores de Cobreloa, de los cuales, tres de ellos continúan con contrato vigente en el club. La noticia ha desencadenado críticas y preocupación por parte de autoridades, quienes denuncian la falta de acción por parte de la dirigencia “loína”.

La parte denunciante ha destacado la solicitud de aplicación del protocolo contra el Abuso Sexual, Acoso Sexual, Maltrato y Discriminación del Ministerio del Deporte. No obstante, desde Cobreloa han explicado que este código no resulta aplicable en este caso, argumentando que la víctima no forma parte del club y que los incidentes tuvieron lugar durante una fiesta externa a la institución.

Según informó Radio ADN en un reportaje exclusivo, el presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez, anunció la disposición del club para colaborar con el Ministerio Público y presentar una querella. Sin embargo, el hecho de que tres de los acusados mantengan contrato activo ha generado indignación y cuestionamientos sobre la integridad de las acciones tomadas por la dirigencia.

La diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, expresó a través de su cuenta de Twitter su descontento, señalando que la dirigencia de Cobreloa ha tomado medidas “después de dos años de silencio”. En este contexto, la parlamentaria manifestó el compromiso de la Comisión para asegurar que los responsables de la violación masiva rindan cuentas por sus acciones.

🚨ALERTA, seguimos trabajando en la Comisión Especial Investigadora para que los responsables de la violación masiva en la casa naranja paguen por lo sucedido. A diferencia de la dirección de Cobreloa que RECIÉN después de dos años de silencio señalan que “no les temblará la mano… — Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) January 3, 2024

Desde la misma Comisión de Deportes, la diputada Érika Olivera informó que el caso no es un hecho aislado en el deporte y acusó a Cobreloa de intentar esconder la violación, instruir a los cadetes a guardar silencio y no aplicar protocolos adecuados.

En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano criticó al presidente de la ANFP, Pablo Milad, argumentando que tanto Milad como Pérez faltaron a la verdad al afirmar desconocer la identidad de los violadores, cuando existen testimonios que indican lo contrario.

Desde Radio ADN intentaron obtener declaraciones del presidente de Cobreloa, pero este se negó a hacer comentarios sobre la situación. De momento, este caso continúa generando preocupación y llamados a la justicia.