Hito para la ciencia: joven investigadora descubre un nuevo material para almacenar energía

En la búsqueda por encontrar nuevos materiales para mejorar la eficiencia de supercondensadores para vehículos, una joven investigadora de la Universidad de Santiago (Usach) publicó un nuevo hallazgo en la revista científica Nanomaterials, especializada en el área de la nanociencia.

Se trata de la doctoranda en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería de Materiales de la Usach, Carolina Manquián, quien centró su trabajo de tesis doctoral en optimizar y adaptar un tipo de cristal metal orgánico para que tuviera propiedades como supercondensador, y de esta manera pudiera generar y almacenar electricidad.

Al encender el motor de un vehículo existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento que trabajan en conjunto. Están aquellos que almacenan grandes cantidades de energía, como las baterías de iones de litio, y los que suministran la energía muy rápidamente, llamados condensadores.

Actualmente, se están desarrollando supercondensadores, una nueva clase de dispositivos de almacenamiento que pueden guardar grandes cantidades de energía y suministrarla en modo ráfaga, liberando toda su energía a la vez. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento todavía es muy inferior a las baterías de iones de litio.

Por esto, se están buscando nuevas maneras de mejorar la capacidad de almacenamiento de energía en los supercondensadores, que le aporten una mayor estabilidad y vida útil. Debido a ello, el hallazgo publicado por la joven chilena presenta un importante avance en esta materia.

Este descubrimiento no solo podría mejorar las tecnologías en automóviles, sino que también puede ser útil en la industria de los dispositivos de almacenamiento de energía, como las baterías de iones de litio o las pilas de combustible.

En Chile, hay cada vez más apoyo a las mujeres científicas e investigadoras, impulsando el aumento de la presencia femenina en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Por lo mismo, el hallazgo de Manquián supone un logro en términos de mujeres en las ciencias.

La investigadora contó con el apoyo y colaboración de diversos científicos y académicas. Para obtener estos resultados, el proceso de investigación tardó 3 años. Ahora, el equipo de investigación espera continuar investigando el material para mejorar sus propiedades eléctricas y aplicaciones en supercondensadores pequeños.

La publicación se titula Synthesis and Optimization of Ni-Based Nano Metal–Organic Frameworks as a Superior Electrode Material for Supercapacitor y está disponible de manera gratuita.