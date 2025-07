Extremos al alza, acuerdos en retirada: el temor que ronda a los empresarios

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! La resaca posprimarias y cifras económicas que desentonan hacen que esta semana reine el pesimismo entre los empresarios y analistas.

Esta semana se confirmó que el empleo sigue estancado y que la actividad económica perdió algo de su dinamismo en mayo. Eso sí, la bolsa no se cansa de romper récords y en La Moneda y en el mundo empresarial celebran que se aprobara el proyecto de ley que apunta a abordar el problema de la permisología.

Eso sí, la bolsa no se cansa de romper récords y en La Moneda y en el mundo empresarial celebran que se aprobara el proyecto de ley que apunta a abordar el problema de la permisología. De afuera ha sido una semana positiva. Las esperanzas de que Estados Unidos está cerca de lograr acuerdos con sus principales socios comerciales, y de que la Fed retome los recortes de tasas, impulsaron las bolsas. El mercado local cerró el segundo trimestre con un alza de 12% en pesos y 15% en dólares. Durante la primera mitad de 2025, el IPSA acumuló una ganancia en pesos cercana a 23,3% y de 27% en dólares.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la preocupación del gran empresariado por los resultados de las primarias oficialistas, de cara a la presidenciales: Chile se radicaliza y el empresariado prende las alarmas.

Además, del miedo a la decisión: por qué las grandes fortunas chilenas hacen maletas; los inversores que quieren hacer caer el acuerdo entre la Fiscalía y LarrainVial en la arista Fondo Corneta del caso Factop; y en otro capítulo de «Los ricos también lloran», vecinos de San Carlos de Apoquindo y Zapallar apuestan por la permisología para trabar dos proyectos que no les gustan.

¿Te gusta El Semanal y quieres tener acceso a la edición completa? Bueno, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo.

1

CHILE SE RADICALIZA Y EN EL EMPRESARIADO SE PRENDEN ALARMAS

Extremos al alza, acuerdos en retirada: el temor que ronda a algunos grandes empresarios luego de las primarias oficialistas y a lo que dicen las recientes encuestas para las presidenciales de noviembre. Su preocupación es que Chile parece estar apostando por los extremos… y eso hace que se enciendan las alarmas.

El primer sondeo posprimarias posiciona a Jeannette Jara (PC) como favorita con un 26% de apoyo, superando a José Antonio Kast (23%) y Evelyn Matthei (19%).

Esta semana tuve conversaciones privadas con altos ejecutivos y empresarios que lideran algunos de los grandes grupos económicos. Son parte de un grupo que informalmente empujaron a que lograra un acuerdo en pensiones, conversaron con Hacienda en apoyo a parte importante de la reforma tributaria que proponía el ministro Mario Marcel y que ven con temor la grieta política, ya que para que el país avance se hace necesario llegar a grandes acuerdos.

Su lectura es que las elecciones primarias del domingo dejaron un mensaje claro: el electorado oficialista se inclinó por el ala más dura del Gobierno. Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista, ganó, confirmando una tendencia que ya mostraban las encuestas: los polos, tanto de izquierda como de derecha, están marcando el paso del debate presidencial.

el electorado oficialista se inclinó por el ala más dura del Gobierno. Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista, ganó, confirmando una tendencia que ya mostraban las encuestas: los polos, tanto de izquierda como de derecha, están marcando el paso del debate presidencial. A la vez, los sondeos muestran que José Antonio Kast, líder de la derecha dura, está superando a Evelyn Matthei, representante del sector más tradicional y dialogante de la derecha. La moderación, al menos por ahora, parece en retirada.

Y a eso suman que sus encuestas y sondeos privados apuntan a que el próximo Congreso estará mas polarizado aún que el actual. Creen que con Jara a la cabeza, el Frente Amplio y el PC le van a pasar por arriba al centro moderado de la coalición oficialista. Y por el lado de la derecha, ven que el ala cercana a Kast y Johannes Kayser dominará y obligará a Chile Vamos a bailar al ritmo de su música durante los próximos cuatro años.

Otra de sus preocupaciones. No hay sintonía con Kast, y Mathei -que es dialogante y cree en los grandes acuerdos- tiene un equipo de campaña de «poca calle». Es otra de sus preocupaciones.

Advierten que Kast no es cercano a los empresarios. Los que se han reunido con él dicen que el candidato está completamente en la lógica de que no hay que llegar a ningún acuerdo, «porque cree que la seguridad es el único tema que les importa a los chilenos y recortar el Estado. No le importa llegar a acuerdos.”Hay rumores de que la familia Von Appen es uno de los pocos grupos empresariales grandes que lo apoyan.

¿Por qué importa esto? Porque temen que sin grandes acuerdos no habrá crecimiento sostenido y eso va a genera aun más frustraciones en las clases medias y trabajadoras, lo que es caldo de cultivo para un nuevo estallido, quizás no tan violento, pero sí para la irrupción de liderazgos más extremos y autoritarios.

Chile necesita recuperar su capacidad de crecer al 3%-4% anual, y para eso se requiere algo que hoy parece escaso: acuerdos amplios. El empresariado lo sabe y ya hay preocupación en los directorios y gremios: si el próximo Congreso refleja esta polarización, reformas clave —tributaria, pensiones, productividad, reformar el Estado, energía— pueden seguir empantanadas.

El temor es que el país se encamine hacia otro ciclo de estancamiento político, justo cuando el mundo ofrece una ventana para que economías estables y seguras como la chilena vuelvan a atraer inversión.

Las señales del estancamiento que ven: empresas que tienen el mismo valor en bolsa que hace diez años. Los salarios reales de la clase media, inclusos de altos ejecutivos, han perdido poder adquisitivo y el empleo está paralizado:

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

LA APUESTA DE ALGUNOS INVERSORES DE BOTAR EL ACUERDO ENTRE LARRAINVIAL Y LA FISCALÍA

Tres aportantes de la Seria A del Fondo Capital Estructurado I de LarrainVial —conocido también como “Fondo Corneta”— están tirando toda la carne a la parrilla para hacer caer el acuerdo al que llegó la Fiscalía con LarrainVial, para cerrar la investigación en su contra en la arista Sanhattan del caso Audios/Factop.

Hace dos semanas, el Cuarto Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional de la causa, tras un acuerdo entre el Ministerio Público y los ocho ejecutivos del grupo LarrainVial que estaban formalizados. Pero tres aportantes de la Serie A presentaron un recurso de apelación para botar el acuerdo. Quieren que les paguen a ellos también y no solo a los aportantes de la Serie B. Los alegatos serán en las próximas dos semanas y el fallo no debería demorar mucho tiempo.

Quieren que les paguen a ellos también y no solo a los aportantes de la Serie B. El acuerdo implicó la recompra de cuotas Serie B por más de US$ 3 millones por parte de LarrainVial, lo que representa el 80% de las cuotas y una serie de otras condiciones. Sin embargo, los tres aportantes que han alzado la voz, alegan que este arreglo beneficia a la empresa, a expensas de intereses minoritarios y por eso están apelando el acuerdo .

. “No resuelve lo esencial”. Reclaman que el porcentaje y el criterio de recompra no aseguran compensación total ni justa; cuestionan exclusión en negociaciones clave, sin ser notificados ni consultados y temen que LarrainVial evite sanciones reales y responsabilidad penal institucional al presentar esta solución parcial.

Reclaman que el porcentaje y el criterio de recompra no aseguran compensación total ni justa; cuestionan exclusión en negociaciones clave, sin ser notificados ni consultados y temen que LarrainVial evite sanciones reales y responsabilidad penal institucional al presentar esta solución parcial. Argumento central de los aportantes que se oponen al acuerdo con el Ministerio Público. Afirman que LarrainVial nunca aseguró que el patrimonio de Antonio “Toño” Jalaff —que representaba el respaldo de sus inversiones en el fondo— existiera realmente.

Afirman que LarrainVial nunca aseguró que el patrimonio de Antonio “Toño” Jalaff —que representaba el respaldo de sus inversiones en el fondo— existiera realmente. También apuntan a que el acuerdo omite aclarar el origen dudoso de las deudas aportadas por los Jalaff al fondo y no confirma la participación indirecta real en Grupo Patio.

Origen del conflicto: el «Fondo Corneta» y su desplome. El fondo, lanzado a fines de 2022 por LarrainVial Activos AGF, combinó las deudas del empresario Antonio Jalaff (serie A) con aportes de inversionistas no institucionales (serie B). La caída abrupta del valor de la serie A, de $35.561 a $4.538 (–87 %), detonó la crisis de confianza.

Fuentes legales cercanas a los ejecutivos y socios de LarrainVial disputan los argumentos de que hay una chance de que se les caiga el acuerdo. Dicen que el tribunal no puede fallar sobre la base de si les gusta el acuerdo o no, sino que en lo formal. Y apuntan a que lo que hizo Fiscalía es una facultad plena del Ministerio Público, y siempre que la pena asociada al delito esté en el umbral de la suspensión condicional.

«La defensa tendría que argumentar que solo una de las tres atenuantes es válida. El juez ya dijo que hay al menos dos, y con eso es suficiente al umbral sustancial (pena de tres años o menos)». Los que conocen la estrategia de la Fiscalía dicen que lo clave en la decisión fue lo que encontraron en el teléfono de Manuel Bulnes, que este lo entregara voluntariamente y que fuera a declarar dos veces.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

BILLONARIOS CHILENOS EN EL EXTRANJERO

Empresarios billonarios se van a vivir fuera de Chile: el país cambió y ellos también.

Desde Portugal hasta Edimburgo. Desde Madrid hasta Bahamas. No es un éxodo, pero son cada vez más. Resulta llamativo, pensando que siempre al chileno le costó salir por la calidad de vida, la cercanía de la familia, los amigos y la seguridad.Cambia, todo cambia.

En este reportaje, Ximena Pérez en El Mostrador cuenta en detalle los factores que han convencido a familias como los Solari, Harding, Ibáñez, Luksic y una Ponce Pinochet, entre otros –todos con patrimonios por sobre los US$ 1.000 millones– para emigrar del país. Entre las razones importantes: se han globalizado sus negocios y, por extensión, ellos también.

Pero hay otros factores movilizadores: el estallido social provocó mucho miedo, el primer borrador de una nueva Constitución y la asamblea que lo redactó aumentó la sensaciónde incomodidad o desconfianza. Sumado a loo anterior, el anuncio de una reforma tributaria con un impuesto al patrimonio terminó por decidir a varios de que era hora de fijar su residencia en otro país con certeza jurídica.

Para leer el reportaje completo de Ximena Pérez, haz click en este enlace.

Un mensaje de SQM



Reyes de los belgas conocieron los procesos de producción sustentable de litio en la Planta Química de SQM

En el marco de su visita de Estado a Chile, los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, recorrieron la Planta Química de Litio Carmen de SQM en Antofagasta,donde fueron recibidos por ejecutivos de la empresa y autoridades locales. En la instancia, conocieron el funcionamiento de la planta que produce carbonato e hidróxido de litio grado batería, esenciales para la transición energética global.

La visita destacó la relación estratégica entre SQM y Bélgica, país donde la minera tiene su mayor oficina comercial fuera de Chile, en Amberes, desde donde coordina operaciones en Europa, Medio Oriente y África. Además, se han desarrollado inversiones conjuntas, como la instalación en la planta chilena de una bodega modular de más de 14.000 m² diseñada por la firma belga Veldeman Group.

SQM aprovechó la instancia para reafirmar su compromiso con una producción de litio sostenible, en diálogo con las comunidades del Salar de Atacama,y posicionar a Chile como un actor clave en la cadena de valor de la electromovilidad global.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Codelco y Hacienda celebran: Chile anota en mayo su mayor producción mensual de cobre en seis meses y alcanzó el nivel más alto desde diciembre de 2024. El repunte de casi un 10% comparado con mayo del año pasado representa un alivio para los mercados globales, actualmente afectados por una situación de escasez, y da argumentos a la promesa del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, de que lo peor ya pasó (y algo positivo en una semana en que la Cámara de Diputados votó 96 a 2 a favor del informe de la comisión investigadora que plantea anular el acuerdo Codelco-SQM por el litio).

Chile aporta cerca de una cuarta parte de la producción mundial de cobre. Este repunte se explica por la recuperación de las minas tras una serie de contratiempos operacionales y la caída en la ley del mineral, que habían llevado la producción a mínimos en dos décadas.

Este repunte se explica por la recuperación de las minas tras una serie de contratiempos operacionales y la caída en la ley del mineral, que habían llevado la producción a mínimos en dos décadas. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Gasto fiscal modera el ritmo e inversión pública alcanza su máximo en 15 años. La Dirección de Presupuestos informó que al cierre de mayo, el gasto del gobierno central acumuló un avance del 40,6% de la Ley de Presupuestos, con un crecimiento de 3,3% interanual, desacelerándose frente al 4,1% registrado en abril.

Mientras el gasto corriente mostró contención —creciendo solo un 2,1% acumulado y cayendo un 1,1% en mayo respecto al mismo mes de 2024—, el gasto de capital marcó un récord: su ejecución fue la más alta a mayo desde 2010 (34%), impulsada por aumentos significativos en Obras Públicas (+23,8%) y Salud (+55%).

En particular, la inversión pública acumulada alcanzó su mayor nivel desde 2009, con un avance de 32,2%, liderada por alzas en infraestructura y seguridad interior. La Dipres destacó que este resultado responde a un esfuerzo coordinado por contener el gasto operativo y acelerar la inversión.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– CAF aprueba crédito histórico para la región y apuesta a Chile para que modernize su red ferroviaria con apoyo multilateral. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) acaba de aprobar US$ 5.200 millones en créditos para 16 proyectos en la región, en lo que calificó como la mayor operación de su historia.

Chile está en la lista de beneficiados con fondos para modernizar y expandir su red ferroviaria, una inversión que apunta a mejorar el transporte de carga y pasajeros, y avanzar en la transición hacia una infraestructura más limpia y eficiente.

una inversión que apunta a mejorar el transporte de carga y pasajeros, y avanzar en la transición hacia una infraestructura más limpia y eficiente. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbansea El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Julius Baer ficha a casi el equipo completo de banca privada de Citigroup Latam para no perder mercado en Chile y la región. El banco suizo asesora a alguna de las grandes fortunas de Chile, Perú, Argentina, México y Colombia (ya no están en Brasil).

Antonia Murga, ex-Citi Private Bank, será la nueva responsable de estrategia para clientes latinoamericanos desde enero de 2026. Con base en Ginebra, llegará con un equipo de tres banqueros provenientes del Citi. En Chile, Leoncio Toro asumió en marzo como jefe de la oficina en Santiago y también lidera la operación en Montevideo.

Con base en Ginebra, llegará con un equipo de tres banqueros provenientes del Citi. En Chile, Leoncio Toro asumió en marzo como jefe de la oficina en Santiago y también lidera la operación en Montevideo. La oficina chilena sumó un gerente de relaciones y se espera otro para este año. Julius Baer también reforzó su presencia en México y en los equipos Brazil International en Ginebra y Zúrich.

Julius Baer también reforzó su presencia en México y en los equipos Brazil International en Ginebra y Zúrich. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Zapallar y San Carlos de Apoquido: Not in my backyard (pero en el tuyo, feliz). Qué curioso es el alma del empresario chileno cuando deja de serlo y se transforma en vecino. Si el proyecto es propio, la “permisología” es una traba absurda que ahoga el crecimiento. Pero si es en el del otro, entonces hay que salvar la arquitectura del siglo XIX, la escala humana y el charme local.

Así estamos en Zapallar, donde un grupo de distinguidos ciudadanos —muchos con apellidos con más historia que sus casas— encabeza una ofensiva contra el arribo de un Unimarc. ¿El argumento? Que el supermercado, con sus pasillos democráticos y ofertas de tres por dos, amenaza la identidad del pueblo. Vade retro consumo masivo. Cabe mencionar que el local sería de menos de 600 metros cuadrados, más chico que alguno de los quinchos para asados de las casas del pueblo.

¿El argumento? Que el supermercado, con sus pasillos democráticos y ofertas de tres por dos, amenaza la identidad del pueblo. Vade retro consumo masivo. Cabe mencionar que el local sería de menos de 600 metros cuadrados, más chico que alguno de los quinchos para asados de las casas del pueblo. En paralelo, en San Carlos de Apoquindo, los vecinos se preparan para otro tipo de invasión: la del renovado estadio de la UC, que vuelve con 20 mil asientos, eventos masivos y todos los tacos incluidos. La comunidad local, que hace poco aplaudía a rabiar cualquier inversión con apellido deportivo, ahora se queja del tráfico que va a generar, del ruido y de no saber si podrá salir de su casa los fines de semana. Cartas a los medios y empresarios/concejales que ahora encuentran artimañas burocráticas para cambiar u osbtaculizar el proyecto.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.