El duelo de decidir no tener más hijos

En medio de una baja tasa de natalidad y un panorama socioeconómico desafiante, surge un fenómeno que ha estado invisibilizado pero que afecta a un considerable porcentaje de mujeres y parejas: el duelo por la decisión de no tener más hijos. Esta realidad se enmarca en un contexto donde las mujeres enfrentan altos costos de vida, penalización de la maternidad en el ámbito laboral y una presión social que muchas veces choca con la realidad de conciliar la vida profesional y familiar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de natalidad en Chile ha alcanzado su punto más bajo en la historia, con 1,3 hijos por mujer. Estudios señalan que el nacimiento del primer hijo puede aumentar hasta en un 38% la informalidad laboral femenina y que el 71% de las mujeres interrumpe su carrera laboral al nacer su primer hijo. Además, investigaciones resaltan que el nacimiento del primer hijo es la principal razón de las brechas laborales entre hombres y mujeres.

Una encuesta realizada por YoQuieroEstar revela que un 57% de las personas consultadas están viviendo este duelo, mientras que un 25% afirma que se encamina hacia esa experiencia. Testimonios recopilados en redes sociales reflejan el dolor y la dificultad de tomar la decisión de no tener más hijos, influenciados por factores como la edad, la estabilidad laboral y la capacidad de conciliación entre trabajo y crianza.

‘’Es triste, doloroso, pero si ahora no he podido laborar más y no estoy recibiendo ingresos económicos creo que con otro hijo no podré, porque o trabajo o materno, así es la sociedad, así es este sistema’’, ‘’¿para tenerlo 9 horas en un jardín infantil y que me vea llegando en la noche? Para eso no vale la pena ni para uno ni para los niños que llegan a este mundo’’, fueron algunos de los comentarios realizados en el video de TikTok de la Fundación YoQuieroEstar, el cual visibilizó la problemática y se hizo viral en solo 12 horas.

La cofundadora de la fundación, Verónica Campino, destaca la importancia de visibilizar este dolor que enfrentan miles de mujeres y parejas. Además, hace un llamado a la sociedad y a las autoridades a tomar medidas concretas para abordar esta problemática, tales como humanizar los lugares de trabajo, promover la corresponsabilidad social y parental, así como implementar políticas que permitan conciliar la vida laboral y familiar.

‘’La política debe conectar con la ciudadanía y hacerse cargo de desafíos urgentes: teletrabajo para el sector público, post natal para hombres, igualdad salarial entre hombres y mujeres, permiso para cuidar un hijo(a) enfermo mayor de un año. No es casualidad que aumentar la tasa de natalidad parece una misión imposible. No tendremos resultados diferentes haciendo lo mismo’’, concluye Campino.