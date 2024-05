David Copperfield es acusado de agresión sexual por 16 mujeres

David Copperfield está enfrentando diversas acusaciones de abuso en su contra, luego que 16 mujeres lo denunciaran por haber ejercido una “conducta sexual inapropiada”.

Según una investigación publicada por The Guardian, más de la mitad de las denunciantes habrían sido menores de edad en el momento de haber ocurrido los hechos, entre finales de los años 80 y 2014. Incluso, varias de ellas tenían solo 15 años.

El artículo revela que tres de las denunciantes acusan a Copperfield de haberlas drogado para mantener relaciones sexuales, situación en las que no dieron su consentimiento.

Algunas de las mujeres han dado su testimonio con nombre y apellidos, mientras que otras han preferido permanecer en el anonimato. Entre ellas, la exmodelo Brittney Lewis, asegura que Copperfield la drogó y la agredió en 1988, cuando tenía 17 años.

Lewis hizo público su testimonio en 2018 y son varias las que se han unido, afirmando que existía un patrón muy similar. Algunas de ellas han explicado que cuando eran muy jóvenes, querían hacer carrera en la industria del entretenimiento o ser modelos, a lo que él se prestaba a ‘’ayudarlas’’.

Algunas mujeres han reconocido que no fue hasta que surgió el movimiento Me Too, cuando se dieron cuenta de que podían hablar de lo sucedido

Por su parte, los abogados de David Copperfield han declarado que el mago “nunca ha actuado de forma inapropiada con nadie, y mucho menos con menores de edad”.