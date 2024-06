Cámara de Diputadas y Diputados rechaza reforma a la Ley Antidiscriminación

Con 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la reforma a la Ley Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio. Ahora, el texto será remitido a una comisión mixta para resolver las diferencias con el Senado, que previamente había aprobado la iniciativa en su primera fase de tramitación.

Durante el debate en la Cámara, se manifestaron posturas encontradas respecto al proyecto. Desde el PS y los partidos del Frente Amplio, así como independientes oficialistas, mostraron su respaldo al proyecto. Consideraron que una actualización después de 12 años de aplicación era necesaria, ajustándola a la realidad actual. Además, destacaron la importancia de agilizar los trámites y brindar un verdadero apoyo a las víctimas de discriminación.

En este sentido, resaltaron que las disposiciones contenidas en la propuesta están alineadas con los tratados de derechos humanos firmados por Chile. Asimismo, instaron a ponerse en el lugar de aquellos que experimentan discriminación a diario y viven con miedo. También hicieron un llamado a evitar tragedias como la de Daniel Zamudio, quien perdió la vida tras ser brutalmente atacado y torturado por un grupo de simpatizantes neonazis debido a su orientación sexual.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, participó destacando que la propuesta cuenta con una sólida base jurídica respaldada por tratados internacionales vigentes en Chile y resoluciones de la Corte Suprema, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión. Además, señaló que la Corte Suprema avaló el texto en trámite, respaldando las enmiendas propuestas.

Por otro lado, el diputado Cristóbal Urrutiocoechea (Republicano) inició su intervención calificando el proyecto como una “bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales”, describiendo las diversas orientaciones sexuales e identidades de género como un “desvío ajeno”.

En este contexto, los diputados Republicanos presentaron una reserva de constitucionalidad contra el proyecto de ley, argumentando que esta iniciativa representa un peligro para la libertad de conciencia, expresión y religión, además de vulnerar la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y la patria potestad.

Al respecto, la diputada Emilia Schneider (CS) lamentó que no se avance en la iniciativa. “Lamentablemente, la mayoría de la Cámara ha rechazado la protección a las víctimas de discriminación. Es inaceptable y aquí estamos con un grupo de organizaciones de la sociedad civil para llamar a recapacitar a la mayoría de las y los parlamentarios para que en la Comisión Mixta podamos arreglar este desastre, porque llevamos mucho tiempo esperando por una reforma a la ley Antidiscriminación, esperando por una institucionalidad que promueva la igualdad y la inclusión en nuestro país, porque hoy día se siguen perdiendo vidas por culpa de la discriminación y eso no lo podemos seguir tolerando. Lamentablemente hoy día la Cámara de Diputados y Diputadas le da la espalda nuevamente a la ciudadanía”.

En esta misma línea, la diputada y presidenta de la Comisión de DD.HH, Lorena Fries (CS) señaló que: “Que se haya rechazado la reforma, lo único que refleja es el camino que está tomando una sociedad cada vez más autoritaria, cada vez más negadora de las desigualdades sociales. Recordemos que al otro lado de la cordillera han dicho que no existe la desigualdad social y por ese camino está transitando hoy día quienes no apoyaron esta ley de Antidiscriminación. No es posible el ejercicio de derechos y libertades si existen órdenes, grupos discriminados en la sociedad y hago un llamado a que después en la Comisión Mixta repongamos la centralidad que tiene que tener la no discriminación en una sociedad democrática”.

Asimismo, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, comentó que “nos parece lamentable y grave el rechazo a la reforma de la Ley Antidiscriminación. Estamos frustrados y decepcionados de la mala calidad del debate legislativo. Se dijeron mentiras, se insultó a las personas y se mostró una ignorancia supina. La derecha y la DC no quisieron avanzar en una causa transversal que protege a las personas, les da seguridad y permite que elijan sus proyectos de vida. Ahora esperamos que en la comisión mixta se mejore el debate y podamos sacar adelante esta ley”.

Por último, la directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, quienes trabajan por la inclusión, añadió que “estamos muy frustrados y decepcionados de la votación de hoy respecto a la reforma de la Ley 20.609. Como organización que trabaja día a día en materias de no discriminación, principalmente de personas con discapacidad, personas cuidadoras y mujeres, es muy lamentable este hecho, ya que han sido más de 4 años que hemos participado activamente en cada una de las sesiones de las respectivas comisiones de DD. HH. y pueblos Originarios del Senado y la Cámara Baja, donde hemos sido testigos de los eternos debates y discusiones, como también los acuerdos en estas materias para que hoy esto se desconozca y se vuelva más bien una lucha partidista que finalmente termina quitando el foco y centro en las personas generando un gran costo en especial para los grupos de especial protección de nuestro país. Si bien sabemos que era perfectible, este era un tremendo avance para lograr la prevención y erradicación de la discriminación, pero discusiones parlamentarias como estás, mezquinas y sin reales argumentos técnicos, solo nos empobrecen como sociedad y nos demuestran que finalmente seguimos sin las garantías, mecanismos y protección del Estado para miles de personas a lo largo de todo nuestro país. Esperamos que la cordura y objetividad vuelva a la comisión mixta y podamos juntos y juntas, sin color político ni sesgos en la mesa, podamos trabajar a favor de los y las que más nos necesitan”.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma a la Ley Zamudio busca fortalecer la protección contra la discriminación y mejorar su aplicación. Entre las principales modificaciones propuestas, se encuentra la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria. Esta entidad tendría como objetivos proporcionar asistencia legal y psicológica a las víctimas de discriminación, desarrollar políticas públicas preventivas y supervisar la correcta aplicación de la ley. Cabe destacar, que la ley no solo aplica a casos de discriminación en contra personas de la comunidad LGBTQIA+, sino para todo acto discriminatorio.

Otra propuesta es la eliminación del artículo 6, que actualmente impide impugnar leyes o sentencias discriminatorias. Esta medida permitiría una mayor capacidad de cuestionar y corregir decisiones legales que perpetúen la discriminación. Además, se sugiere eliminar el artículo 12, que multa a los denunciantes si el tribunal determina que no hubo discriminación, ya que esta sanción desincentiva a las personas a presentar denuncias.

La reforma también busca incorporar un artículo que obligue a indemnizar a las víctimas de discriminación por los daños morales y materiales sufridos. Actualmente, las multas se cargan al fisco, lo que no motiva a las víctimas a denunciar.

Otra propuesta importante es la inversión de la carga de la prueba, de modo que el denunciado deba demostrar que no discriminó, en lugar de que la víctima tenga que probar que fue discriminada. Asimismo, se sugiere cambiar la terminología de “delitos motivados” por discriminación a “delitos con presencia de elementos discriminatorios”, facilitando la aplicación de la agravante. Finalmente, se propone la creación de un reglamento sobre la ley para asegurar su correcta implementación y aplicación.