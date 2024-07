Revelan crudo relato de Raffaella di Girolamo por denuncia de abuso sexual contra Cristián Campos

En las últimas horas se conocieron diversos detalles de la denuncia por abuso sexual de Raffaella di Girolamo en contra del actor Cristián Campos.

Un reportaje de Canal 13 dio a conocer parte del relato que entregó di Girolamo el pasado 5 de abril ante el magistrado del 34 Juzgado del Crimen de Santiago*, Edgardo Gutiérrez.

En el texto la psicóloga recuerda que cuando tenía entre 16 y 17 años, Campos la invitaba a comer los dos solos.

“A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”, señaló en su testimonio.

Asimismo, destaca que, tras estos almuerzos, el actor la llevaba a comprar ropa interior y que la miraba mientras se la probaba.

“No recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, sostuvo Raffaella Di Girolamo, según consigna su declaración.

Además, la psicóloga relató que a los 40 años le escribió una carta a su madre para dar cuenta de la situación.

“Le pasé la carta, yo le pedí que leyera la carta entera y que después hablábamos. Ella comenzó a leer la carta entera, yo estaba con una botella de agua y tomaba mucha agua. Trataba de mirarla muy poco, pero a medida que leía la carta, yo notaba en ella, en su cara, que se estaba enojando”, explicó.

Sin embargo, en ese texto no estaba el nombre del abusador, pero sí los hechos. Claudia –según Raffaella Di Girolamo- al terminar de leer le dijo: “Me mira y me dice ‘fue Cristián’, y yo le respondí que sí”.

La respuesta de Campos

Por lo mismo, tras el alcance mediático que se generó tras las declaraciones, la defensa de Cristián Campos emitió un comunicado al respecto.

“Lamentamos que la contraparte haga público un proceso tan doloroso y que pertenece a una causa reservada”, indicaron.

Luego, avisaron que “contamos con las pruebas y testimonios suficientes para desacreditar las declaraciones presentadas por la parte querellante. Sin embargo, no será por la prensa donde las presentemos, sino que ante la justicia, ya que confiamos en el proceso que se está llevando a cabo”.