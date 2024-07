Salud ginecológica: la importancia del chequeo preventivo en distintas etapas de la vida de la mujer

El chequeo preventivo ginecológico es fundamental para conocer el estado de salud de la mujer en los diferentes momentos de su vida, puesto que cada uno de ellos tiene sus características propias. En la consulta con los médicos-obstetras o ginecólogos se realizan evaluaciones, se entregan consejos y se indican los exámenes necesarios para evaluar cada condición, según su edad y factores de riesgo.

El chequeo ginecológico debe ser una costumbre y una prioridad para monitorear la salud de la mujer. La edad recomendada actualmente para iniciar la visita al médico es en la adolescencia para educar en sexualidad y autocuidado. A medida que aumenta la edad es necesario agregar exámenes con el fin de prevenir y controlar, ya que con la edad el riesgo de padecer ciertas enfermedades aumenta.

La primera visita: mujeres entre los 20 y 40 años

En esta primera etapa el apoyo de los padres y una correcta orientación médica es fundamental para resolver adecuadamente las dudas, detectar precozmente patologías y ofrecer tratamientos si se requiere.

El primer control no considera un examen pélvico con tacto vaginal y es recomendado solo si la paciente refiere síntomas de alguna patología ginecológica, urológica o rectal. Es importante tomar medidas de prevención, así como también la necesidad de inmunización para prevenir por ejemplo el virus de papiloma humano (VPH), causante principal del cáncer de cuello uterino.

¿Cuándo acudir a un especialista?

• Si tiene 15 años y no ha menstruado.

• Presencia de acné o aumento de vello corporal, si no ha menstruado a los 14 años.

• Cuando aún no menstrua y se observa crecimiento mamario.

• Irregularidad en períodos menstruales.

• Presenta una menstruación que dura más de 7 días.

• Una vez llegado el ciclo, lleva más de tres meses sin menstruación.

• Presentan menstruaciones dolorosas que interfieren con la actividad habitual.

• Iniciarán su vida sexual o ya la han iniciado.

Edad fértil: mujeres entre los 20 y 40 años

En la adultez, hay otro tipo de situaciones que deben ser controladas como la regularidad de los períodos, molestias al menstruar, métodos anticonceptivos, prevención y control de enfermedades (cáncer de mama, cáncer cervicouterino, infecciones de transmisión sexual, etc.), como también la planificación de embarazos.

¿Qué incluye el control sano en esta etapa?

• Análisis completo de antecedentes médicos, quirúrgicos, sociales y familiares de la mujer, además de revisar si existen síntomas que se centren en las áreas genitourinarias.

• Examen físico ginecológico general pélvico.

• Papanicolau como estrategia de pesquisa de lesiones preinvasores de cáncer cervicouterino. Además, se puede conversar sobre tomar el test de Virus del Papiloma Humano (VPH).

• En algunos casos, una ecografía transvaginal para evaluar los genitales internos.

• Si existe sintomatología mamaria o antecedentes familiares de cáncer de mama, el médico indicará cuál es el mejor momento para una mamografía y/o ecografía.

Prontas a la menopausia: mujeres entre los 40 y 50 años

Después de los 40 años comienza un período de alteraciones en los ciclos hormonales habituales que pueden estar anticipando la llegada de la menopausia. A ellas se suman variaciones en el mecanismo de las grasas, el aumento del riesgo cardiovascular y la pérdida de masa ósea que puede llevar a la osteoporosis, explica la Dra. Elisa Orlandini.



¿Qué exámenes se deben realizar?

• Examen físico de la pelvis y las mamas.

• Papanicolau.

• Mamografía y ecografía mamaria.

• Exámenes generales de laboratorio: perfil bioquímico, perfil lipídico, entre otros.

• Si hay factores de riesgo de osteoporosis, puede indicarse una densitometría y un chequeo cardiovascular.

En esta etapa de la vida, antes de llegar a la menopausia, se busca detectar si existe un cambio precoz en el climaterio, osteoporosis, dislipidemias (colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos), además de enfermedades benignas que afecten el funcionamiento de los órganos reproductores femeninos.