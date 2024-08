El romero: la hierba que ayuda a combatir el estrés y alivia los síntomas de depresión y ansiedad

El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta aromática y perenne originaria de la región mediterránea. Pertenece a la familia Lamiaceae y es conocida por sus hojas estrechas y aromáticas, así como por sus flores de color azul o púrpura.

Una investigación del Departamento de Medicina de la Universidad de Harvard descubrió que el romero, una hierba aromática utilizada en la cocina, puede ayudar a fortalecer la memoria y a reducir los niveles de estrés.

La psiquiatra nutricional Uma Naido, de la misma casa de estudios, aseguró que el romero contiene propiedades antioxidantes y protectoras del cerebro. Asimismo, señaló que este superalimento actúa como tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de depresión y ansiedad.

“El uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia), mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad”.

Además, esta planta se está estudiando para conocer su capacidad de prevenir el envejecimiento cerebral e, incluso, la enfermedad de Alzheimer.

¿Por qué el romero ayuda a combatir el estrés?

En primer lugar, el romero contiene ácido carnósico y ácido rosmarínico, dos compuestos con propiedades relajantes que ayudan a reducir la producción de cortisol, una hormona que se libera como respuesta al estrés.

En segundo lugar,el romero es rico en antioxidantes, que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por el estrés.

Una investigación, publicada en el Journal of the American College of Nutrition, encontró que las personas que tomaron suplemento con extracto de romero durante ocho semanas experimentaron una reducción

significativa en los niveles de ansiedad y depresión.

¿Qué propiedades tiene el romero para la salud?

El romero es una planta aromática utilizada con frecuencia en la aromaterapia por sus cualidades medicinales. Contiene una serie de propiedades beneficiosas para la salud, que incluyen:

• Propiedades digestivas: el romero, ayuda a reducir la formación de gases y flatulencias. Además, estimula la producción de jugos gástricos que mejoran la digestión de alimentos.

• Propiedades antiinflamatorias: el romero contiene compuestos que combaten la hinchazón.

• Propiedades antioxidantes: es rico en antioxidantes, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

• Propiedades antifúngicas: el romero tiene propiedades antifúngicas, que pueden ayudar a combatir las infecciones causadas por hongos.

Características del romero

• Apariencia: el romero tiene hojas largas, finas y de color verde oscuro en la parte superior y blanquecinas en la parte inferior. Las hojas son muy aromáticas. La planta puede crecer como un arbusto que alcanza hasta 1,5 metros de altura.

• Flores: las flores del romero son pequeñas, generalmente de color azul, púrpura o, en algunos casos, blancas.

• Aroma y sabor: el romero tiene un aroma fuerte, agradable y refrescante, y su sabor es algo amargo y astringente, lo que lo hace ideal para usos culinarios.

Otros usos del romero

1. Culinarios o especias y condimentos: el romero se utiliza ampliamente en la cocina mediterránea para condimentar carnes, aves, pescados, sopas, guisos y salsas. También se usa en marinadas y adobos.

Aceite de romero: el aceite esencial de romero se utiliza para sazonar alimentos y es un ingrediente común en la preparación de aceites aromatizados.

2. Cosméticos y cuidado personal o productos para el cabello: el romero se utiliza en champús y acondicionadores por sus propiedades para fortalecer el cabello y promover su crecimiento.

o Cuidado de la piel: sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas lo hacen un ingrediente popular en productos para el cuidado de la piel, como cremas y lociones.

3. Uso en jardinería: el romero se cultiva en jardines por su belleza y aroma. Es una planta resistente que puede crecer en condiciones adversas.

Repelente de insectos: se usa en jardines para repeler insectos y plagas.

El romero es una planta versátil con una amplia gama de aplicaciones, desde la cocina hasta la medicina y la jardinería. Su aroma distintivo y sus beneficios para la salud lo han hecho popular en diversas culturas a lo largo de la historia.