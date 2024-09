Chappell Roan revela su camino hacia la autoaceptación como lesbiana: “sé que no hay nada malo”

La autoaceptación para una persona gay puede ser un proceso profundo y transformador que implica reconocer y abrazar la propia identidad, independientemente de las expectativas sociales, familiares o culturales. Este viaje hacia la autoaceptación no es lineal, y cada persona lo vive de manera única, así lo comentó, en una nueva entrevista con Rolling Stone, la estrella del pop Chappell Roan (26) quien no se guardó nada: entre otras cosas, se refirió a su opinión sobre la política estadounidense, el comportamiento de sus fans que la llevó a publicar una serie de mensajes polémicos este verano, y su compleja relación con su propia homosexualidad, que incluye, según ella, la superación de sus propios temores arraigados sobre la gente gay. “Tenía miedo de los homosexuales extravagantes porque me lo habían enseñado”, dijo Roan a la revista. “Me di cuenta de que la gente odia a los homosexuales extravagantes porque exudan feminidad, y la gente odia a las mujeres. Son pequeñas cosas que te hacen pensar: ‘Oh, Dios mío, eso es tan jodido’”.

Roan continuó diciendo que, aunque gran parte de su familia es conservadora y la crió como cristiana, sus padres son algunos de sus mayores admiradores y apoyan plenamente su salida del closet. “Me costó mucho desaprender, y todavía hay cosas que me confunden, y por eso a veces me siento tan incómoda siendo gay”, dijo. “No entiendo por qué es un problema para mí. No debería serlo, pero algo está pasando y tengo que aceptarlo”.

Roan continuó hablando de lo validada que se sintió cuando aceptó ser lesbiana: “Finalmente fue como, ‘Oh, ahora sé por qué. Es porque soy gay y ahora sé que no hay nada malo en mí’. Simplemente no debía estar acostándome con hombres, y ahora me da un poco de repulsión la idea de siquiera besar a un chico porque nadie va a ser tan bueno como las chicas”.

La artista también dio su opinión sobre el estado de ser queer en la industria de la música, y que las estrellas del pop queer como ella, Billie Eilish y Victoria Monét (por nombrar solo algunas) pueden ser abiertamente LGBTQI+ sin que sea un punto focal de todo lo que hacen. “No tienes por qué decirlo en voz alta”, afirma Roan. “Si quieres, puedes celebrarlo en silencio. Es como, mira, me encanta ser gay. Pero no quiero hablar de ello cada segundo de cada día. Es muy bonito que la gente haya empezado a tomarse en serio a los artistas queer más allá de su identidad”, añadió.

El pasado mes de junio, Roan reveló que había rechazado una oferta de la administración Biden para actuar en la Casa Blanca con motivo del mes del Orgullo. Ahora, compartió que originalmente planeaba hacer algo “mucho peor”: en lugar de rechazar la invitación, Roan dijo que pensaba aceptarla, pero que cuando subiera al escenario se negaría a actuar, y en su lugar leería poesía palestina en protesta por la implicación de Estados Unidos en la destrucción de Gaza. “Había elegido algunos poemas de mujeres palestinas”, explicó. “No sé si alguna vez en mi vida me acercaré tanto a la vista directa del Presidente. Esta es mi oportunidad”. Sin embargo, al final decidió no hacerlo para no poner en riesgo su seguridad y la de su familia.

En la entrevista, Roan también dijo que tiene un acosador, al que había conocido en su estado natal de Missouri. La situación se ha agravado, ya que la persona ha sido vista en casa de su familia e incluso llegó hasta su habitación de hotel mientras la cantante estaba en Nueva York. “Así que ahora tengo que tener seguridad. Es tan patético”. También reveló algunos encuentros aterradores con fans en aeropuertos, como un hombre que se puso agresivo un par de veces luego de que Roan se negara a firmarle un autógrafo y otro que la agarró y la besó en una salida para el cumpleaños de una amiga, además de otro que filtró el número de celular de su padre. “Ahora me cuesta llorar debido a mi medicación, pero sollozaba y gritaba”.