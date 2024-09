Consejos claves para evitar conflictos por régimen de visitas y pensión de alimentos

Generalmente, cuando los padres regulan formalmente un régimen de relación directa o regular, más conocida como visitas, se fijan modalidades para las festividades y fechas especiales que destinen. Esto se ha convertido en una práctica muy recomendable, ya que permite evitar conflictos y desacuerdos.

Nicole Mashini, abogada de familia de Total Abogados, señaló que lo más recomendable para evitar cualquier situación de discordia respecto de las visitas o qué días estarán con cada padre es anticiparse a las festividades y fechas importantes para generar acuerdos desde un inicio respecto a los días, formas y modalidades en que se practique la relación directa y regular.

“Es importante que los padres se respeten, que sean empáticos el uno con el otro y que se tenga en consideración al padre o madre que tenga el cuidado personal del niño o niña, ya que la Ley también sanciona aquel progenitor que injustificadamente entorpece el contacto de ese hijo o hija con su otro familiar” explicó Mashini.

Respecto de la pensión alimenticia, la experta mencionó que quien paga la pensión de alimentos debe mantenerse cumpliendo con esta obligación, ya que, son compromisos acordados con anticipación que no deberían cambiar ni tener modificaciones a menos que los padres acuerden algo diferente. “Esto porque no debiese existir un impacto mayor en los gastos mensuales de los hijos, por ende no se justificaría una rebaja” enfatizó la abogada.

Del 2023 al 4 de septiembre de este año, la Ley para Pago efectivo de pensiones permitió que 87.700 deudores salieran del registro, tras pagar las responsabilidades atrasadas o llegar a un acuerdo. Por ello, Mashini mencionó que “es importante considerar que existen consecuencias que enfrentan padres y madres que tienen deudas de alimentos y que siempre vamos a recomendar evitar.”

La abogada hace el llamado a mantener un vínculo seguro, significativo y permanente en el tiempo, porque es clave para potenciar el desarrollo y bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes. “Creemos que es importante formalizar un sistema que sea beneficioso para todos, haciendo énfasis especial para los hijos e hijas”, finalizó Nicole.