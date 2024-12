Karateca Valentina Toro, rompiendo estigmas y promoviendo el progreso femenino a través del deporte

La karateca nacional Valentina Toro, ha vivido varias situaciones que la han hecho enfrentar ciertos estigmas o discriminaciones por el solo hecho de ser mujer, algo que ha sabido superar y ahora busca visibilizar para que el progreso femenino en el deporte y en la vida cotidiana sea aún más latente.

La campeona de los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago y actual número 2 del ranking mundial en su categoría de -55 kilos, recordó que de pequeña le recomendaron a su madre que la medicara por su exceso de energía, pero ella tomó una decisión que marcaría su historia.

“Mi mamá se asustó y lo que hizo fue meterme a todos los deportes. Estaba en karate, natación, cheerleader, gimnasia… hice muchas cosas. Me sacaban a andar en bici y a correr para que pudiera agotar la energía y, finalmente, me quedé en el karate”, expresa.

Después de pasar por todos esos deportes, le costó mucho decidir qué disciplina practicaría y muchas veces se vio influenciada por conceptos preconcebidos.

“Encontraba que era como un deporte de hombre, que no era para mí, me gustaba ser cheerleader, bailar, hacer gimnasia como mis otras compañeras. Años después llegué a entrenar al CEO (Centro de Entrenamiento Olímpico, donde hoy sigue entrenando) y ahí era distinto, la entrenadora era mujer y había niños y niñas”, dice.

“Hacer un arte marcial está estereotipado, el pensamiento general es que es para hombres y así lo sentí un poco cuando era chica, porque miraba a mi alrededor en el dojo y eran todos hombres”, agrega.

Incluso comenta que su madre creía que no iba a crecer si hacía pesas y que se le iba a retrasar la regla: “fui creciendo como deportista y como mujer y ahí se fue dando cuenta que yo era una mujer normal como ella, que tenía mi periodo”, cuenta.

Sobre la menstruación describe que “a veces hay días que me siento súper bien, donde la regla es un trámite. Pero me han tocado meses en que la regla se ha vuelto casi un enemigo, con muchos momentos incómodos, de sangrados que no tenía previsto, que te toca manchar la ropa frente a todos tus compañeros o que no andaba justo con toallitas ni nada”.

Para empujar la normalización de la menstruación pone un ejemplo sobre lo que ha hecho su entrenador por ella: “él es egipcio, viene del Medio Oriente y no está muy metido en este tema ni tiene contacto con esta situación que viven las mujeres. En una ocasión, en medio de un entrenamiento, le pedí que fuera a comprarme tampones para que yo pudiera seguir entrenando; le he pedido esa ayuda en momentos en los que no puedo más”.

Precisamente, la búsqueda del progreso femenino y romper con estigmas, como conversar de menstruación, ha sido una de las banderas que ha tomado Valentina Toro en el último tiempo. Lo hizo con la campaña #SentimosElProgreso de Kotex y, respecto a lo mismo destaca que “yo creo que nosotras mismas hacemos el cambio. Por ejemplo, que hoy en día yo sea muy conocida en redes sociales en Chile por mi deporte, hace que éste crezca enormemente, que más niñas se vayan inspirando a practicarlo y se masifique más”.

“Las mujeres somos fuertes, somos valientes y podemos con muchísimas cosas (…) cuando uno lo disfruta al final salen los mejores resultados. Que le den con todo, que busquen siempre mujeres en quien inspirarse, que motiven a sus compañeras y que se motiven entre ellas. Intenten siempre ser mejores cada día”, concluyó la deportista que también se encuentra cursando sus últimos años de Ingeniería Civil Industrial.