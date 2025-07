Ben Bulgari y el Shishigang: “En el Gobierno de Piñera empezaron con el tema de la narcocultura”

De menor, Ben Bulgari creció entre las comunas de Estación Central y Maipú. En sus años de vida, el joven cantante chileno se ha convertido en una de las figuras más relevantes del género urbano en Chile: es uno de los fundadores junto a Pablo Chill-E y Matías Toledo de la Coordinadora Social Shishigang, organización que se dedica al trabajo benéfico con los niños y niñas más vulnerables del país, entre ellos, de residencias del SENAME.

Conocido por ser ‘el metalero del género urbano’, ‘la persona más tatuada en Chile’, criado por su madre y abuela, hincha de la U, fanático de la moda –ropa y joyas de lujo, de donde proviene su nombre artístico-, el cantante cuenta su vida y la historia del movimiento urbano en nuestro país, cuya música en la actualidad es la más escuchada en las diversas plataformas digitales a nivel mundial.

-Lo primero es preguntarte sobre tus orígenes. ¿De dónde eres?, ¿dónde naciste y creciste?

-Yo nací en Estación Central. Viví allí hasta los 10 años y nos fuimos a Maipú, comuna donde residí hasta el 2020. Luego de eso me cambié al Lago Rapel. Y, recién este mes, volví a Santiago.

-Rapel era “el Miami” chileno urbano, ¿o no?

-Todo el rato. Allá podíamos grabar, lesear. Mi casa era grande. Se grabó harta música, videos y se hicieron hartos campamentos.

-¿Cómo nace tu vínculo con la Coordinadora Social Shishigang?

-Mi inicio en la Coordinadora partió antes de que se llamara así. No tenía nombre. Nosotros -Pablo Chill-E, Matías Toledo y yo- fuimos como los líderes en un comienzo de la iniciativa que buscaba salir en ayuda a la sociedad. Cuando comenzamos con este proyecto social, yo todavía vivía acá en Santiago. Viajaba de Maipú a Puente Alto y hacíamos las rutas. Todo era muy allá. Siempre ha sido el foco Puente Alto. Estimativamente, creo que el 95% de la Coordinadora es de la comuna de Puente Alto, entonces se enfocó mucho en esa comuna.

-¿Cómo y dónde nace el género urbano en Chile?

–Yo creo que mucho del movimiento nace en Puente Alto y Maipú. Al menos nosotros como Shishigang. Puente Alto, porque estaba el Pablo con toda su movida, y en Maipú estaba yo.

En un comienzo, muchos de los artistas que ahora son conocidos no hacían música en esos años, y al andar con nosotros empezaron a ver esa opción y se convirtieron en artistas. Vieron, por ejemplo, cómo funcionaba el tema de los estudios, los shows. Todo era muy precario hace unos años. No había la producción y el profesionalismo que hay ahora. Nosotros venimos del underground. Este movimiento estuvo muchos años en las sombras generando espacios. Nosotros mismos éramos productores de los shows.

-¿Cómo nace tu interés por la música y querer ser cantante?

-Eso es desde chico. Yo siempre estuve influenciado netamente por la música de Estados Unidos en realidad. Todo lo que el rap y lo que eran las corrientes de New Metal, que era como una mezcla de estilos.

En los noventa salió un disco por una película: La noche del juicio (1993), donde se mezclaban las bandas de hardcore, metal con raperos brígidos. Eso me gustaba a mí. Nunca he escuchado rap en español, no me gusta. Nunca me gustó el rap chileno tampoco. Lo odiaba, porque mi comparación entre el rap chileno y el rap de los gringos era demasiado heavy, no tenía nada que ver una con otra, cachái. No era el mismo sonido. Entonces, nunca escuché nada de acá.

-¿Cómo es el público que te escucha?

-Es variado igual. Lo que pasa es que nosotros cuando empezamos con este nuevo movimiento -porque ya se había hecho reggaetón y otras cosas acá-, pero con el nuevo movimiento del trap, creo que teníamos un público muy de nicho.Yo comencé en el año 2008 con unos amigos que los conozco desde los 13 años. Ellos son raperos. Los primeros temas que grabaron fueron en mi casa como en el 99. No recuerdo muy bien. Fue cuando tuve mi primer computador y grabábamos con los micrófonos de computador. Era precario. Reinaba la época del CD, la piratería. Ares. Todo se descargaba.

-¿Cuál fue el primer festival de trap aquí en Chile?

-En el año 2014 intenté hacer ‘un festival’. Se hacían fiestas y en esas fiestas se tocaba música en vivo (…) En 2014, 2015 aparece el Young Cister, Pablo Chill-E y otros personajes. En el 2015 salió toda esa renovación de artistas que después se convirtieron en lo son hoy. Recuerdo que la primera vez que hablé con el Pablo fue por Facebook. Él ya escuchaba mi música. Me dijo que tenía pocos temas y le respondí: “No importa. Haz temas, pues aún quedan como cuatro meses para el festival”, y lo hizo poh. El Cister tenía poquitos temas igual, pero todos llegaron allá. Ahí se armó el primer festival, que se llamaba Savage Trap Festival. Tengo el flyer y todo.

Yo perdí tres discos. Tuve que borrar discos. Nosotros (los urbanos) tuvimos un problema en el 2019. En esa época corríamos casi solos. Estaba Young Cister, el Poli, el Pablo Chill-E y yo, entre otros. Éramos poquitos los artistas que metíamos ruido (estoy hablando del trap, no de los demás estilos). Recuerdo que para el segundo gobierno de Piñera hubo unos problemitas y empezaron con el tema de la narcocultura. En lo musical, nosotros fuimos los primeros señalados y tuvimos problemas. Trataron de eliminarnos, lo mismo que pasó en Estados Unidos y muchos otros países.

Durante el segundo gobierno de Piñera nos reventaron las casas. Un día salió hablando Piñera de la narcocultura. El único que se fue detenido, recuerdo esa vez, fue un amigo que se juntaba con nosotros, que no era cantante. Se fue detenido, pero salió a los días, y a los demás, nada, porque al final no nos encontraron nada.

Los políticos se asustan, porque nosotros relatamos lo que vivimos, lo que se vive en las calles, y a ellos les molesta esa realidad, porque es muy cruda poh, ¿cachái? A nadie le gusta que le relaten las cosas malas que están pasando en su país, más allá del gobierno que esté de turno.

El Estallido Social se venía arrastrando, arrastrando, arrastrando. No era que nosotros hiciéramos música de protesta ni nada. Nosotros nunca tocamos ni un tema político, pero sí relatamos la calle tal y como nosotros la veíamos, y a eso creo que les dolió mucho más, porque nuestro mensaje era más crudo. Entonces, cualquier cosa que pasaba, a los primeros que se señalaban era a nosotros.

Éramos como líderes dentro de ese movimiento. Tampoco íbamos a dejar de interpretar o cantar lo que nosotros sentíamos. Creo que el trap es un estilo totalmente explícito que no se guarda nada.

-¿Qué actividades realizan como Coordinadora? ¿Cuál es la misión y visión de su organización? Tú eres miembro fundador de esta entidad.

-Nuestro enfoque máximo son los niños y las niñas, las infancias, ese es nuestro enfoque. Por ejemplo, con los menores del Sename trabajamos. Colaboramos harto con las residencias creando cosas donde otros no se atreven a ir, o de los que muchos se olvidan. Nos gusta trabajar en esa zona donde hay más problemas, ¿cachái? Y como nosotros venimos también de realidades similares, entendemos un poco por lo que pasan ellos. Nos hemos encontrado con miles de casos complicadísimos, donde a veces lamentablemente no se puede hacer mucho. Pero, desde tu vereda puedes entregar un poquito de ayuda o de tu conocimiento, pero tampoco podías hacer más, ¿cachái?

Yo nací y viví en población. Viví en departamentos básicos hasta los 20 años y gracias a Dios salimos de ahí y tampoco quiero volver.

Yo soy un chico que por los traumas que tuve de pequeño, por mi entorno, nunca consumí drogas y alcohol, porque no quería hacer lo que hacían otras personas… A mí me tocó duro, ¿cachái? Mi mamá tuvo una pareja (que era el papá de mi hermana), y él a era alcohólico. También consumía droga y me pegaba todos los días porque sí, ‘por existir’.

Mucha gente me dice: “Oye, pero tú no consumes nada”. Nunca he probado nada y les digo: “No, porque mi infancia fue muy dura y fue por culpa de la droga y el alcohol en una persona que yo dije: ‘No quiero nunca consumir nada’”. Imagínate, a corta edad te estoy hablando, pero al final me ayudó.

Yo nunca lo hice. Nunca he consumido droga ni alcohol y tampoco lo voy a hacer a esta altura. Por eso trato de transmitir mi vivencia, porque sé que hay muchos niños que son también vulnerables, que tienen sus problemas familiares; otros, derechamente la familia no están ni ahí, ¿cachái?, y se refugian en estas cosas por la droga y comienzan las adicciones que son un problema supercomplicado de frenar.

Entonces, por ejemplo, en las charlas que hago también en colegios o con los niños de las residencias de Sename les digo: “Oye, yo vengo de algo muy similar a ti, pero lo malo lo convertí en algo bueno y eso es lo que tiene que hacer usted, ¿cachái?”.

Yo lo pasé mal…Mi mamá, mi abuela. Yo nunca tuve padre, entonces fue complicado. En esos años mi abuela y mi mamá hicieron todo lo posible para darme lo mejor y tener una buena vida.

En cuanto a las actividades con la Coordinadora, entre muchas, llevé a Rapel a los niños y niñas de una residencia. Los llevé a mi casa directamente y encantado de recibirlos. Estaban uno o dos días en la casa y se marcaba la diferencia. Ese niño o niña no se va a olvidar más de ese paseo.

Yo cuando chico, no teníamos muchas opciones de salir por el tema económico. Recuerdo, por ejemplo, que en el colegio que era muy humilde, el único paseo que tuve fue una vez que nos llevaron al Congreso en Valparaíso, y créeme que hasta el día de hoy no lo olvido, porque me sacaron poh.

Nosotros los llevamos a Rapel a divertirse con comida, piscina y el lago ahí. Full.

Hay muchas cosas que hacemos como Coordinadora, porque nosotros no trabajamos solamente los días grandes, por así decirlo como el Día del niño, Navidad, el conejito de Pascua y todas esas cosas. Porque, claro, eso es lo que más ve la gente, ya que son días comerciales. Aquí los chicos y las chicas de la Coordinadora trabajan todo el año. Todos los días están haciendo algo y es genial el trabajo. A las actividades llega mucha gente. Al final, nos conocen a nosotros como personas, y que somos igual que todos. Somos buena onda. Podemos ayudar; ayudamos y siempre estamos como al servicio de la gente.

Esto no lo hacemos por querer salir en la tele o llamar la atención, lo hacemos porque podemos y ahora tenemos. Antes no teníamos los recursos. Quisimos ayudar en algún momento, pero como no teníamos los recursos no se podía poh. Además, ahora tenemos la vitrina. Yo siempre les digo a los artistas: “Oye, trata de hacer esto, esto. Empieza a ayudar. Esa conciencia social tienes que despertarla y empezar a ayudar”. Acá no hablamos de dinero ni de por fama ni nada, no nos interesa.

-¿Qué sorpresa o proyecto se viene en tu carrera personal, profesional?

-Ahora yo vengo con un disco que ya tengo. De hecho, estoy en negociación viendo cómo vamos a salir, pero viene un disco que lo tengo guardado hace mucho tiempo, pero creo no se habían dado las condiciones para poder sacarlo. Los primeros temas de ese disco ya están hace tres años listo. Los últimos que hice los terminé hace un año. El año pasado se terminó ese disco y ahora recién estamos en proceso y ojalá vea la luz pronto.

Además de eso, ahora tengo una banda que se llama Overdous, y creo que creamos un estilo nuevo. Fusionamos tres cosas que son: las melodías del reggaetón con trap y con banda, ¿cachái? Que es como new metal. Raro, pero está muy bien hecho. Ya lo han escuchado personas que saben y les ha gustado, porque es una obra muy bien hecha. Estoy apostando harto ahí, porque creo que es diferente.

Imagínate que yo estuve en un sello ahora y ellos saben que el riesgo es altísimo, porque empiezas de cero. No hay un público que se dedique a escuchar ese estilo. Nosotros lo vamos a lanzar y tenemos que empezar desde cero, literalmente desde cero.

Ping-Pong con Ben Bulgari

-¿Quién es tu mejor amigo o amiga del género urbano?

-Pablo Chill-E.

-¿Por qué Ben Bulgari?

Bulgari es una marca de joyas. Lo que pasa es que ellos hacían joyas para la realeza. Entonces, me lo puse más que nada por eso, así como que yo era una joya.

-¿Cuál es tu canción favorita, pero fuera del género urbano?

-Un tema de new metal. Yo creo que es “Blind” de Korn. Salió en el año 94 y yo tuve el disco porque mis primos escuchaban metal y escuchaban todos los estilos de metal, incluso new metal. Un primo tenía el cassette. Lo tenía grabado y ni siquiera era original.

Korn fueron los pioneros del new metal. Yo hasta el día de hoy escucho ese disco y lo encuentro una obra maestra. Han pasado 30 y tantos años y sigue sonando. Increíble.

-¿Quién es tu cantante favorito?

-Hay uno que murió del grupo, pero es la pandilla de “Chizkiff” del sello GloGang. Escucho bastante a toda la pandilla, pero el que más me gusta es Blood Money, quien se pegó muy brígido cuando ya había fallecido. Tiene dos discos nomás, pero esos dos discos son heavy. Los dos de un trap muy crudo.

-¿Tienes algún hobby?

-Yo entreno. Ahora no he podido, porque estoy con el cambio de casa, pero entreno todos los días. Eso me gusta hacer. Me gusta el deporte y me gusta el arte. Esa es la combinación que nosotros tratamos en las infancias, pues el arte y el deporte te pueden cambiar el destino. El tuyo, el de tu familia y el de las generaciones que vienen.

Acá lamentablemente siempre se les habla de las carreras tradicionales y que “tienes que estudiar esto; tienes que hacer esto, esto”, y creo que ya no es así. A los niños todavía no hay alguien que diga: ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta esto? Ya, dale con eso.

-¿Y si no fueses cantante, qué te hubiese gustado ser?

-Futbolista. Cuando chico quería ser futbolista. Marcelo Salas es mi ídolo. Yo soy de la U desde la cuna. Creo que mi otra pasión (aparte de la música evidentemente) es la U. de Chile. Yo soy de la U desde que tengo uso de razón. Me llevaban al estadio desde muy chico.

-¿Quién es tu jugador de fútbol favorito?

-Marcelo Salas. Nadie lo va a superar. No lo va a superar Sánchez ni nadie. El primero que triunfó así fuerte en esos años que yo veía fue Iván Zamorano, pero Iván Zamorano era del Colo, entonces yo no me identificaba con él. Pero, Salas sí era de la U. En esa época, era muy complicado triunfar en Argentina. Después se fue a Italia y lo ganó todo. Luego volvió y lo que hizo en la selección nacional, ¡no!, Marcelo Salas para mí es un ídolo y siempre lo va a hacer, pues es mi ídolo de infancia.

-¿Tienes alguna película o videojuego favorito?

–El renacido de Leonardo DiCaprio. Es hermosa. Esa película me gusta. Soy amante del cine también.

-Eres el primer artista chileno junto a El Oriental 10 en grabar un videoclip en el Paseo de la Fama de Hollywood.

-Sí, grabamos en Estados Unidos. Siempre quise grabar allá los videos desde chico (…) He grabado en Europa. He grabado muchos videos. Cuando chico jamás lo pensé. El entorno a veces te lleva a pensar pequeño y a conformarte, pero no. Eso es lo que tratamos de decirle a todos: “No te conformes. Si yo pude (y que vengo de la extrema pobreza), tú también puedes”. Yo no tuve a nadie que me haya dicho: “Oye, toca un instrumento o canta o ten un estudio aquí”. Lo mío fue una inquietud sola, mía de chico, porque siempre me gustó la música. Entonces, cuando te gusta algo o te apasiona, tú quieres dedicarte a eso poh.

-¿Con qué artista mujer te gustaría colaborar?

-En mi disco colaboré con la Soufia. Un temazo, y creo que no se le da mucho espacio a las mujeres. La invité a mi disco e hicimos un palo. Me encanta que estén saliendo muchas mujeres en la escena. Sobre todo haciendo trap y así zarpao’. También, tal vez, de repente con Karol G. Hay una artista puertorriqueña que la escuché por Mora, igual Pao Pao, que es muy buena. De La Rose también es buenísima. En ese perfil más experimental me gusta.

-¿Se viene alguna colaboración con algún DJ como Pablito Pesadilla o Bizarrap?

-Obvio que me gustaría. Pablito es mi hermano. Con Pablito Pesadilla nos conocemos hace muchos años también. Yo andaba ahí en Puente y él es de allá. Con Bizarrap la verdad es que no me quita el sueño. No es una de mis metas. No está dentro de mis objetivos de la música grabar con él. Me gustaría más que eso llegar a ciertos artistas que los encuentro visionarios dentro de la música urbana, como por ejemplo, me encanta Jhay Cortez y Mora. Me gusta lo que hace Bad Bunny. También lo que hacen mis ídolos máximos del reggaetón que son Wisin y Yandel. Para mí, Wisin y Yandel es otra cosa. Creo que ellos estuvieron muy adelantados al tiempo. Escuchas sus temas del 2008 y suenan como del 2025. Hacen música adelantada. Hay muchos artistas que a mí me gustan, pero de los no tan nuevos, porque ya llevan sus añitos, creo que Mora, Jhay Cortez y Rauw Alejandro, porque son diferentes, raros. Los raros dentro del movimiento me gustan, porque yo tengo un conocimiento musical un poquito más amplio que los demás del género acá porque escucho música que ellos no escuchan. Yo escucho metal extremo. Extremo. Para escuchar metal extremo no cualquiera puede y no cualquiera lo puede digerir y lo entiende. Yo puedo entender y me gusta, ¿cachái? Es diferente. Entonces, imagínate que voy del reggaetón más experimental hasta el metal más extremo y me encanta, ¿cachái? Hay que romper un poco los esquemas.

-¿Qué mensaje les dejarías a las personas que te escuchan?

-Si son jóvenes, niños, creo que el mensaje es que estudien. Creo que una persona que tiene una buena base puede ver al mundo de una mejor forma. Que aprendan idiomas. Si pueden aprender, si tienen la oportunidad o si no tienen los recursos, ver programas municipales, investigar, ¿cachái? ¿Dónde pueden meterse para aprender idioma? Creo que eso te abre muchas herramientas para poder desenvolverte. Autoeducarse. Eso es lo primero, porque una persona que tiene ese conocimiento puede llegar a otros lugares; emprender y dejar esa idea de que “yo tengo que trabajar para alguien siempre y tengo que depender de otra persona y de conformarme con ciertas cosas”. Generar sus cosas y después ser su propio jefe, ¿cachái?

A mí me costó muchísimo, porque el arte o el deporte aquí en Chile lamentablemente no son bien pagados como en otros países y no está en las herramientas. No es fácil. Es muy complicado, pero sí se puede lograr. Como te digo, tienes que ser inteligente y para eso tienes que estudiar; leer; aprender y de ahí comenzar a generar tu camino. Nada más poh.

-¿Cómo te defines en tres palabras?

-Un líder positivo.

