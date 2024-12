Desaparición de Julia Chuñir: organizaciones hacen un llamado para proteger a defensores ambientales

Un mes desaparecida lleva la dirigenta mapuche Julia Chuñir Caticura (72), el pasado 8 de noviembre, la mujer salió a caminar por un fundo de la zona, pero nunca regresó a su hogar. Tras ello, su familia ingresó una denuncia por presunta desgracia, por lo que Carabineros ha liderado la búsqueda en colaboración de distintos equipos de emergencia.

Ante los hechos, su familia llegó hasta Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputados el pasado 27 de noviembre para denunciar la posible afectación de Chuñir Catricura a manos de terceros.

Julia Chuñil Catricura, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y defensora ambiental ha dedicado su vida a la protección del bosque nativo en el sector Los Ciruelos, comuna de Máfil, un ecosistema crucial para la biosfera de la región de Los Ríos.

“Mi tía es una defensora de la naturaleza y líder de una comunidad indígena y bueno, mi tía hace dos años que ella vive atormentada por personas que la han amenazado de muerte, siendo ella una mujer de 70 años. Aun así, ha luchado, se ha defendido de estas personas por sus tierras y las de todos”, dijo Claudia Troncoso, sobrina de Julia Chuñir Catricura ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

“Ella siempre nos decía que la andaban persiguiendo, que la querían echar. Yo no me voy a ir, me decía, porque yo quiero mis tierras; para mis animales, para poder limpiar ese campo”, afirmó Pablo San Martín, hijo de la dirigenta mapuche en la misma instancia.

La familia Julia Chuñir y organizaciones ambientalistas solicitan que se invoque el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el primer tratado que incluye medidas para proteger a defensores de derechos humanos en temas ambientales.