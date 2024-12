“La Mutante”, una película sobre la segregación que provoca la maternidad en las mujeres

La cineasta chilena Constanza Tejo Roa estrena su más reciente obra, La Mutante, en salas alternativas a partir del 9 de enero de 2025. Con un tratamiento punky, este filme íntimo y valiente explora la experiencia de una directora de fotografía que, al descubrir un embarazo inesperado, es marginada de su entorno laboral. Alejada del oficio, encuentra en su auto-registro la herramienta para documentar un proceso de transformación físico, emocional y profesional.

“Decidí hacer La Mutante cuando quedé embarazada y nadie más me llamó a hacer cine. En esta película indago la desilusión vivida tras enfrentarme a una maternidad que no es como me contaron y postergar mi carrera como directora de fotografía. Me sentía tan sola, que la cámara fue mi compañía para atravesar esos 9 meses y no volverme loca mientras todo indicaba que ahora me correspondía ser sólo dueña de casa”, expresa la directora.

En La Mutante, Tejo Roa se convierte tanto en autora como en protagonista, construyendo un retrato crudo y honesto de su metamorfosis hacia una nueva forma de ser cineasta y mujer.

Relegada a los quehaceres del hogar y la nueva maternidad, la protagonista enfrenta las expectativas sociales, los vínculos familiares y los desafíos personales y profesionales, mientras busca en este obstáculo una oportunidad para reinventarse. La película no solo reflexiona sobre la maternidad, sino también sobre las estructuras laborales y las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.

El trabajo de dirección de fotografía, montaje y guion de Tejo Roa, crean una atmósfera que por momentos es profundamente íntima y evocadora, y en otros cómicamente contestataria. Además, el filme destaca por la participación de Soledad Roa y Cocó Allende, madre y abuela respectivamente, quienes robustecen la narrativa desde la perspectiva femenina y familiar. El filme, logra una narración profunda de autorretrato realizado con la maestría del ojo de la directora de fotografía quien a pesar del difícil momento que enfrenta en su vida tiene la lucidez de registrarlo para llegar a convertir esta circunstancia en una obra cinematográfica sensible y atrevida.

La película logra expresar la desafiante experiencia de la maternidad desde la perspectiva de una mujer joven que enfrenta la transformación personal que implica el embarazo en una sociedad que subestima a las mujeres que maternan.

“El género femenino tiene tanto más por entregar y, por si fuera poco, con esto que entregamos somos completamente desvalorizadas en la sociedad. Quizás van a apoyarnos como madres cuando ya no queramos parir y el índice de natalidad esté en riesgo”, agrega.

Ficha Técnica

Título: La Mutante

Dirección: Constanza Tejo Roa

País: Chile

Productoras: Heroína Films, Orión

Productora: Valentina Roblero

Coproductores: Mauricio Molina, Nadie Voullieme, Ignacio Ruiz

Guión: Constanza Tejo Roa

Dirección de Fotografía: Constanza Tejo Roa

Montaje: Constanza Tejo Roa e Ignacia Matus

Sonido: Nadine Voullieme, Mauricio Molina

Elenco: Constanza Tejo Roa, Soledad Roa, Cocó Allende