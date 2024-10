Osteoporosis en mujeres: riesgos y recomendaciones ante posibilidad de fracturas en la menopausia

Las mujeres son mucho más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres y para muchas, la enfermedad comienza a desarrollarse uno o dos años antes de la menopausia. En ese sentido, la disminución de los niveles de estrógeno en las mujeres menopáusicas es uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis.

Las fracturas ligadas a osteoporosis pueden suceder en cualquier hueso, pero ocurren con más frecuencia en las muñecas, caderas y vértebras sin que haya un trauma importante y frecuentemente son por caídas en la casa.

La doctora Claudia Campusano, endocrinóloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED), detalló que existen factores de riesgo como la genética, edad, tomar algunos medicamentos (corticoides), tener enfermedades inflamatorias y ser diabético, que pueden aumentar la probabilidad de osteoporosis. Lo anterior, junto con la prevención de esta patología y la realización de pruebas como la densitometría ósea, que mide la densidad del hueso a través de imágenes, son relevantes.

En ese sentido, la especialista explicó que, si una mujer es sana, a los 65 años debe realizarse una densitometría como examen preventivo. Por otro lado, advierte que “si tengo una mamá que ha tenido fracturas, me voy a hacer el examen a los 50 años por el riesgo genético. Además, si me caí por un accidente simple y me fracturé, me tengo que hacer una densitometría ósea para evaluar el riesgo si soy mayor de 50 años”, precisó. En el caso de los hombres, también tienen osteoporosis y se sugiere una evaluación preventiva a los 70 años, y antes de esa edad, si tiene factores de riesgo o familia con osteoporosis o fracturas de cadera.

Adherencia al tratamiento

“En el periodo de la menopausia va a aumentar el riesgo de fractura”, planteó la especialista. Agregó que el calcio, la vitamina D y la terapia hormonal pueden proteger en esta etapa.

De igual modo, la Dra. Campusano hizo hincapié en la importancia que, en el caso de una fractura osteoporótica que requiera cirugía, el paciente reciba tratamiento con un equipo interdisciplinario y con medicamentos específicos para disminuir el riesgo y prevenir una siguiente fractura. En ese sentido, comentó que es relevante la adherencia al tratamiento médico.

“Los tratamientos de osteoporosis vía medicamentos son largos, por tanto, mientras más cómodo sea el tratamiento, más eficiente será la adherencia”, destacó.

La Dra. Claudia Campusano hizo un llamado a tener presente que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica con consecuencias geriátricas, por lo que es relevante la prevención desde la niñez con una alimentación y hábitos saludables. “Si no se forma un esqueleto sano en la infancia y adolescencia tendremos una vejez más frágil”, apuntó.

En ese sentido, la detección temprana de las fracturas por fragilidad y su tratamiento son fundamentales, ya que el retraso en el tratamiento puede provocar complicaciones y comprometer los resultados óptimos del tratamiento.

Otro dato relevante es que, debido al crecimiento y envejecimiento de la población mundial, el número de personas que sufren una fractura cada año ha ido aumentando, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según los datos del Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad, la incidencia absoluta, la prevalencia y los años vividos con discapacidad por fracturas han aumentado significativamente entre 1990 y 2019, con las tasas de incidencia específicas por edad más altas en los grupos de mayor edad, en los que la mayoría de las fracturas se deben a la fragilidad ósea (fracturas por fragilidad). Estos aumentos sustanciales se han asociado con un aumento de los costos de la atención médica a nivel mundial.