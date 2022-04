Ley Adriana: toman medidas para su pronta aprobación

En los últimos años, especialistas han enfatizado la importancia de una ley que garantice el cuidado de mujeres embarazadas y personas gestantes. En este sentido, en el año 2017 el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) analizó casi 50 años de nacimientos en el territorio nacional, y reveló que más del 50% de las mujeres reporta haber sufrido violencia obstétrica durante un parto. Las cifras incluso han aumentado. Así lo señala la Primera Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile, realizado entre 2019 y 2020, donde el porcentaje subió a un 79,32%.

A pesar de estos números alarmantes, el proyecto de ley que busca resguardar a las mujeres y personas gestantes en el proceso de parto, y que asegura los derechos de cuidados a las mujeres y a los recién nacidos, sigue estancado en su tramitación hace cinco meses.

En esta línea, la diputada Claudia Mix se reunió este jueves con la senadora por la Región Metropolitana, Claudia Pascual, para conversar la urgencia del proyecto de Ley Adriana.

En la reunión, la diputada Mix le presentó el proyecto a la senadora Claudia Pascual, con el objetivo de crear alianzas en la tramitación de la Ley Adriana, la cual fue presentada en octubre del 2021.

Al respecto, la senadora Pascual destacó la importancia de aprobar esta ley en la consecución de justicia. “Es un proyecto que vela por el bienestar de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, pero, sobre todo, que viene a hacer justicia y cumplir una deuda con todas aquellas mujeres que han sufrido traumas irreparables a raíz de este tipo de violencia”, afirmó.

Por otra parte, la abogada de OVO Chile, Carla Bravo, expresó que, “la redacción de este proyecto rescata la dimensión de género que tiene la violencia, lo que permitió discutir en otra clave y dar a conocer una violencia en toda su dimensión, porque hasta hoy no se sabe bien qué es, o se confunde sólo en la dimensión del daño físico, pero no en la desatención, o las intervenciones no justificadas, la prohibición de alimentación, que también es violencia y vulneración de derechos” señaló.

Por último, en la reunión se acordó coordinar una reunión a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, para que patrocine el proyecto que actualmente está en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, a objeto de que pueda ser puesto en tabla para su segundo trámite constitucional y posterior paso a la comisión de Salud del Senado.

Cabe mencionar que el proyecto de Ley se origina luego de una serie de negligencias que en el 2017 Adriana Palacios tuvo que sufrir en los últimos días de su embarazo por parte del personal de salud, y que tuvo como consecuencias la muerte de su hija.