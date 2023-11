Reconocer las labores de cuidado con un enfoque local

Ha pasado mucho tiempo para que como sociedad empezáramos a asimilar que los cuidados son un derecho inherente a las personas, para eso se ha trabajado en innumerables documentos, convenciones, tratados, leyes. Como la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (también conocido como Protocolo de San Salvador) o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, han pasado menos años en los que la sociedad aún no se da cuenta que el garantizar estos derechos no es una obligación mandatada exclusivamente a las mujeres.

Gracias al catastro nacional de personas que cuidan lanzado el 2022, mediante un módulo en el Registro Social de Hogares (RHS), podemos saber que en Cerrillos existen más de dos mil personas con dependencia, lo cual corresponde a un 1,8% del total de la Región Metropolitana. La mayor cantidad de personas cuidadoras se concentran en los barrios Presidentes de Chile, Las Torres, Cardenal Raúl Silva Henríquez y Villa México y corresponden a personas mayores de 60 años. Del total, 27,8% corresponde a hombres y 72,2% corresponde a mujeres. Podríamos decir que estas son solo cifras y que no sorprenden, nosotros creemos que no podemos reconocer lo que no se conoce, recién hoy en una comuna como Cerrillos podemos llegar con iniciativas sociales a cada una de estas personas que cuidan, una cifra no es solo es eso, es una persona que era invisible y hoy se puede se reconocer su trabajo, tiempo alimentando, limpiando y bañando a una persona, acompañando en terapias, entregando medicamentos y haciéndolo sin remuneración alguna.

Reconocer el cuidado como derecho no implica obligar a un alguien a que se responsabilice de éste indiscutiblemente. Somos todos: Estado, familias, empresas y comunidad quienes trabajamos en una corresponsabilidad social para que esto ocurra y ocurra con dignidad. Si bien tenemos que avanzar en la corresponsabilidad de género, ya que en Chile el 70% de las personas con dependencia son cuidadas por una mujer, la corresponsabilidad de los distintos actores de la sociedad nos amplía la mirada, y permite que todos entendamos que fuimos cuidados, podemos cuidar y seremos cuidados.

El martes 7 de noviembre el municipio de Cerrillos lanzó el primer programa de apoyo a personas que cuidan, este no es una iniciativa que se desprende de convenio de colaboración con el Estado central si no que nace de la necesidad de apoyar en primera instancia a las personas que cuidan, con enfoque de red institucional, pero con la ventaja de contar con la flexibilidad de incorporar a organizaciones sociales y comunidad de nuestra comuna en el desarrollo y ejecución de éste. Por ejemplo, ahora gracias al RSH sabemos quiénes cuidan en la comuna, ¿pero lo saben los vecinos y vecinas de la cuadra?, ¿Lo sabe el almacenero de la esquina?, ¿Qué puede hacer una Junta de Vecinos o un Club de Adultos Mayores frente a la situación de una persona que empieza a ser dependiente y esta y su cuidadora desaparecen de todo de tipo de actividades sociales?

Gracias el lanzamiento de las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados, que se difundieron este lunes 6 de noviembre, sabemos que el compromiso por aumentar en cantidad y calidad la oferta pública de cuidados, también sabemos que este camino se está haciendo mediante a un proceso de diálogos ciudadanos por todo Chile. En Cerrillos nos unimos a la tarea pendiente de reconocer a quienes cuidan y con esto darle dignidad también a quienes son cuidados, lo hacemos con esfuerzo propios porque creemos que es una deuda que no puede esperar, esto se realizará involucrando siempre a todos y todas, ya que sabemos que el real reconocimiento no se puede lograr sin base social donde construyamos una sociedad que cuida y se cuida, donde todos y todas entendamos que nos necesitamos los unos a los otros.