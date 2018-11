Conoce todas las actividades gratuitas de Stgo a Mil 2019

En tiempos donde las ciudades se piensan y se viven a partir del flujo y la circulación, el Festival Internacional Santiago a Mil invita al encuentro, a ese instante que nos permite repensarnos y construir comunidad mirándonos a la cara, a través de esta gran fiesta de las artes escénicas, pensada para todos y todas. Un espacio para celebrar y también para reflexionar, mediante una programación que incluye más de 50 funciones de montajes nacionales e internacionales gratuitos que cruzarán el teatro, danza, música, pasacalle, circo, artes visuales, performance, instalación e intervención.

Este año, la cartelera estará compuesta por veinte espectáculos que nos visitarán de Francia, España, Alemania, Austria, Australia, India, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Haití y se presentarán en 22 comunas de la Región Metropolitana, llegando por primera vez a San Miguel, con la oportunidad de estar en debutantes escenarios como el Teatro Municipal de La Pintana y el Centro Cultural de Til Til.

Bailarina gigante

Un grito mecánico por la femineidad, un festejo callejero para celebrar la grandeza de la mujer, su empoderamiento y su importancia gigantesca para la sociedad. Así es La Bailarina, el pasacalle de la compañía española Antigua i Barbuda que luego de traer a Santiago a Mil los espectáculos Caballo de hierro (2015) y Arquitectura de Feria (2014), regresa a Chile con una gigante de 5 metros de altura, que recorrerá las calles bailando sobre un pie, creando una gran fiesta callejera animada por una DJ, música, luces y baile. Construida con madera y materiales nobles, y evitando el plástico y el vidrio, esta obra también hace un llamado al cuidado nuestro medio ambiente y propone el reciclaje como un modelo creativo.

Pensada como una gran metáfora sobre la odisea que emprenden todos los que buscan un nuevo hogar, la compañía alemana Theater Titanick regresa a Chile para hacerse cargo del drama de los inmigrantes a través de su nueva propuesta de teatro de calle: Alice on the Run. Inspirado en el universo de Lewis Carrol, con una puesta en escena que incluye tres cubos móviles, una pirámide gigante y un tablero de ajedrez, el montaje relata el viaje de Alicia a través de un mundo desconocido lleno de personajes extraños, y una puesta en escena llena de magia y emoción con un mensaje político y humano poderoso y contingente.

Siguiendo con la idea del viaje y la travesía por la ciudad, la marca nacional también estará presente en calle con Teatro Onirus y Los navegantes del sueño. La historia de un grupo de excéntricos marineros en busca del destino místico, denominado "Utopía", es el centro de este recorrido, donde irán apareciendo una serie de personajes fantásticos como bañistas, sirenas, ondinas y medusas. El movimiento no se detendrá y con un llamado a cuidar el medio ambiente, especialmente a las abejas, el desfile callejero Ni una abeja menos de la compañía Cassis pone en escena una preocupación actual y necesaria, a través de un mensaje que busca generar conciencia ecológica en el público familiar. Acompañados de dos abejas obreras, una abeja reina y un panal de grandes dimensiones, un total de 40 artistas dan vida a este espectáculo musicalizado.

Tomarse la ciudad

Cuando la rutina nos tiene atrapados ¿qué mejor que sacarse los zapatos y ponerse a saltar en un parque de juegos gigante en el medio de la calle? Esa es la invitación del colectivo australiano Legs On The Wall, que trae a Santiago: Highly Sprung. Una oportunidad para volver a conectarse con el cuerpo y recuperar recuerdos de infancia a través de un espectáculo que combina trampolines, acrobacias, danza, teatro físico, humor y música. También invadiendo la ciudad, pero a través de la ocupación de rincones vacíos y espacios invisibles al ojo, y el artista y coreógrafo austríaco Willi Dorner (Every-One 2018) llegará con Bodies In Urban Spaces, una intervención coreográfica, donde un grupo de bailarines locales se transformarán en esculturas vivas dentro de estos recovecos de la ciudad y Living Room, espectáculo que ha girado por ciudades como París, Riga y Londres, donde el creador instalará cuerpos humanos al interior de espacios domésticos formando escenas que serán exhibidas en una exposición en estos mismos hogares.

Tal como se vive en teatros y espacios públicos, el Festival se tomará el Museo de Arte Contemporáneo MAC (Parque Forestal) con su más importante incursión en las artes visuales, la exposición Cuídese Mucho de Sophie Calle. Una obra de arte que nace a partir de una ruptura amorosa que vivió la alabada arista y el coro femenino que convocó, para sobrellevar este quiebre.

Música par todos

Un viaje musical que revisitará dos clásicos del Teatro Musical Chileno del SXX: La Negra Ester y La Pérgola de las flores, interpretado por el destacado pianista Valentín Trujillo y La Regia Orquesta Sexteto, será una de las joyas y oficializará como el cierre en calle de Santiago a Mil 2019. De la Pérgola a la Negra es el nombre de este espectáculo, que revivirá temas como "Yo vengo de San Rosendo" y "Japonesita", en un año icónico para ambos títulos, en el que celebraremos el centenario de Isidora Aguirre y los 30 años del estreno de La Negra Ester.

Por su parte, La Regia Orquesta Sexteto, realizará una gira por ocho comunas de la Región Metropolitana, rescatando el jazz huachaca, las letras y melodías populares y picarescas del reconocido músico y autor chileno, Roberto Parra en La Negra Ester, mezclados por supuesto, con el folclore, bolero y tango de Cuti Aste y Roberto Titae Lindl, entre otros.

Otro momento para la música nacional estará a cargo del Coro del Municipal de Santiago que recorrerá con su solemne repertorio el recién inaugurado Teatro Municipal de La Pintana, deleitando al público con melodías de Handel, Mozart, Verdi, Strauss, Offenbach, Mascagni, Lehár, César Franck y Andrew Lloyd Webber.

Los sonidos del oriente también estarán presentes y llegarán desde China con Mi memorable Hangzhou. Aquí, un grupo integrado por 30 músicos mostrarán la tradición y costumbres de esta ciudad, entre ellas, la música, la danza, la acrobacia y la magia. Desde la India, en tanto, la inquieta banda de la bailarina franco-india Shantala Shivalingappa que presentará en sala Swayambhu, nos invitarán a disfrutar de Sangita, una muestra de la música clásica carnática, propia del sur de la India.

Volviendo al continente, la reina de la canción de Haití y definida por el The New York Times como: "Una embajadora de la música que añora su tierra natal, Emeline Michel, llega a nuestro país para hacer un recorrido por sus 30 años de carrera explorando el pop, el jazz, el blues y la música tradicional haitiana, con letras cargadas de contenido político y social".

Y pensando en los más pequeños, arribará en Santiago a Mil 2019, el dúo franco-uruguayo Les Rois Vagabondes con Concert pour deux clowns (Concierto para dos clowns). Una suerte de cortejo disparatado en el que la mujer toca a Bach, Vivaldi y Strauss en posiciones imposibles y él intenta enamorarla haciéndola girar, saltar, volar.

Clásico y temas universales

Shakespeare estará representado por Romeo y Julieta (로미오와 줄리엣) a cargo de la compañía de Corea del Sur, MOKWHA Repertory, que aprovecha el conflicto entre los Montesco y los Capuleto para hablar de la situación y los conflictos dentro de su país. Mientras que a Cervantes, lo tomará el destacado actor y director nacional Héctor Noguera con De Quijano a Quijote, donde el artista trae al mundo actual a este gran personaje de la literatura universal, con destreza y humor.

El éxito de crítica y público por su propuesta radicalmente original y su aporte histórico, El húsar de la muerte de La Patogallina, volverá a escena para hablar del mítico guerrillero chileno Manuel Rodríguez. Mientras que Álvaro Viguera repondrá La desobediencia de Marte, la obra inédita del destacado escritor mexicano Juan Villoro, sobre dos hombres claves de la astronomía universal.

Y mientras buscamos una explicación sobre el universo, nos trasladamos por él persiguiendo el sueño de una vida mejor, a través de lo más reciente del aclamado director norteamericano Tim Robbins. El artista presentará gratis The new colossus en San Joaquín, para hablar sobre la inmigración y el sueño americano.

LAB Escénico

Como cada año, contaremos con dos encuentros fundamentales dentro de Santiago a Mil. Dedicado a la formación e intercambio entre artistas y público, LAB Escénico estará presente con su quinta edición mediante un programa de actividades que invita a creadores, estudiantes y aficionados de las artes escénicas, a participar en diversas experiencias provocando la reflexión sobre el quehacer escénico. Este año, el programa estará compuesto por tres ejes de trabajo: Escuela de Verano, Foro Público y Pequeñas Audiencias.

En la Escuela de verano se realizarán clases y entrevistas magistrales, donde los participantes encontrarse con creadores internacionales como Sophie Calle, Dorothée Munyaneza, Dada Masilo, Mariano Llinás y referentes nacionales como Manuela Infante, Gabriel Calderón y Paolo Bartolameolli. Además, el director de educación del New York Theater Workhop, Alexander Santiago-Jirau, guiará un taller intensivo de teatro intergeneracional, denominado Mind the gap, dirigido a jóvenes -de 14 a 19 años- y adultos -mayores de 60-, sin experiencia teatral, quienes crearan colectivamente una obra inspirada en sus historias personales. Los Talleres Artísticos serán otras de las instancias de este espacio, en que artistas y estudiantes podrán participar en las diversas disciplinas del arte escénico, guiados por Amir Reza, Omar Abussada, She She Pop, Verena Regensburger y David Gaitán, entre otros.

Foro Público

El Foro Público, en tanto, estará encabezado por el Seminario Cultura, Comunidad y Territorio, que contará con la participación exclusiva de Tim Robbins, quien trabajará con comunidades de migrantes y privados de libertad. Así también, se realizará la segunda versión del Encuentro de Investigación Escénica y, por primera vez, el programa de mediación lectora Diálogos en movimiento que, en alianza con el Plan Nacional de la Lectura, se impartirá en centros SENAME y agrupaciones de adolescentes y adultos mayores, con foco en la dramaturgia.

LAB Escénico celebrará, además, a las homenajeadas en esta versión del Festival: Elizabeth Rodríguez, Nuri Gutés y Paulina Mellado, a través de un encuentro con artistas de la danza y el teatro en torno al trabajo de estas coreógrafas y aperturas de procesos de creaciones que actualmente se encuentran realizando.

Pequeñas Audiencias

Finalmente, Pequeñas Audiencias, que busca acercar de forma didáctica y experiencial las artes escénicas a niños y niñas de la Región Metropolitana, tendrá diversas las actividades como ¡Vamos al teatro!; una selección de obras que reúne lenguajes escénicos diferentes para ampliar la mirada de los niños; Más allá de los escenarios, que permite el encuentro con las compañías, y Experimentando las artes, que contempla la realización de talleres de máscaras, maquillaje teatral, improvisación e ilustración para que puedan experimentar el proceso artístico desde adentro.

Como parte de Foro Público, por cuarta vez se llevará a cabo Cine Mil. Gracias a la colaboración de la Cineteca Nacional de Chile, se exhibirá el estreno en Chile de La flor del argentino Mariano Llinás, una maratónica pieza de 14 horas que toma como protagonistas al colectivo teatral bonaerense Piel de Lava, y que fue ganadora de la reciente versión del El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI, el festival de cine independiente más importante de América Latina.

Y como no todo es formal, nuevamente tendremos las Tardes LAB, un espacio de encuentro distendido para conversar sobre teatro en una azotea de la ciudad.

Descuentos durante el Black Friday

Nuevamente, este particular hito comercial se extenderá a Santiago a Mil para que nadie se quede fuera de su imperdible cartelera. Durante el Black Friday, más de 1500 tickets estarán con un 50% de descuento, contemplando espectáculos que incluye su variada programación en torno a la música, la danza y, por supuesto, el teatro.

Se trata de La canción de la tierra de TeatroCinema y Orquesta Sinfónica Nacional de Chile; Romeo y Julieta (로미오와 줄리엣) de MOKWHA Repertory (Corea del Sur); Swan Lake de Dada Masilo (Sudáfrica); Schubladen (Cajones) y Oratorium del colectivo She She Pop (Alemania); Labio de liebre, venganza o perdón de Teatro Petra (Colombia); While I was waiting del destacado Omar Abusaada (Siria); Mucho Ruido por nada de Chela Ferrari (Perú) y De la Pérgola a la Negra de La Regia Orquesta y Valentín Trujillo (Chile).

l beneficio estará disponible entre el viernes 23 y el domingo 25 de noviembre y las entradas se podrán adquirir de forma presencial en Boletería Santiago a Mil de Centro GAM, además vía Internet en www.santiagoamil.cl y www.ticketplus.cl (hasta agotar stock).

Programación espectáculos gratuitos

Buin

Ni una abeja menos – 10 ene

La Regia Orquesta Sexteto– 17 ene

Cerrillos

Los navegantes del sueño – 11 ene

Concerto pour deux clowns – 19 ene

Cerro Navia

Concerto pour deux clowns – 18 ene

El Bosque

De Quijano a Quijote – 17 ene

Los navegantes del sueño – 20 ene

Independencia

Sangita – 6 ene

Isla de Maipo

La Regia Orquesta – 9 ene

La Granja

Sangita – 10 ene

La Bailarina – 15 ene

Concerto pour deux clowns – 17 ene

Mi memorable Hangzhou – 19 ene

La Pintana

Coro Teatro Municipal – 5 ene

La Regia Orquesta – 19 ene

Romeo y Julieta – 20 ene

Las Condes

Alice on the Run – 12 y 13 ene

La Bailarina – 19 ene

Lo Prado

Sangita – 7 ene

Macul

La desobediencia de Marte – 4 ene

La Regia Orquesta – 6 ene

Mi memorable Hangzhou – 16 ene

Ni una abeja menos – 18 ene

Pedro Aguirre Cerda

Los navegantes del sueño – 5 ene

La Regia Orquesta – 11 ene

Peñaflor

Mi memorable Hangzhou – 15 ene

Ni una abeja menos – 17 ene

Peñalolén

La Bailarina – 16 ene

Mi memorable Hangzhou – 18 ene

Pudahuel

Alice on the Run – 8 y 9 ene

Romeo y Julieta – 10 ene

La Bailarina – 14 ene

La Regia Orquesta – 16 ene

Puente Alto

Mi memorable Hangzhou – 13 ene

Romeo y Julieta – 14 ene

La Regia Orquesta – 18 ene

La Bailarina – 20 ene

Quilicura

Los navegantes del sueño – 13 ene

Romeo y Julieta – 17 ene

Emeline Michel – 19 ene

Renca

Ni una abeja menos – 6 ene

La Bailarina – 18 ene

El húsar de la muerte – 20 ene

San Joaquín

Sangita – 8 ene

The New Colossus – 12 y 13 ene

Living Room - 14 al 20 ene

Los navegantes del sueño – 16 ene

Santiago

Cuídese Mucho - Sophie Calle – 3 al 31 ene

La Bailarina – 3 ene

Bodies in Urban Spaces – 8, 9, 11 y 12 ene

Highly Sprung – 6 al 9 ene

De la Pérgola a la Negra – 20 ene

Talagante

La Regia Orquesta – 13 ene

La Bailarina – 23 ene

Til Til

Concerto pour deux clowns – 16 ene

El húsar de la muerte – 18 ene

* Fechas y lugares sujetos a modificación